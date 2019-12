Eppingen-Mühlbach. (rnz) Theresa Stief, geborene Ulreich, die älteste Mühlbacherin, hat am 9. Dezember im Kreis ihrer Kinder und Kindeskinder, von Freunden, Verwandten und Nachbarn ihren 102. Geburtstag gefeiert. Im Haus herrschte den ganzen Tag ein Kommen und Gehen. Umsorgt von den beiden Töchtern, geht die Jubilarin, an guten Tagen immer noch gerne einzelnen Arbeiten im Haushalt nach.

In der Woche vor ihrem Ehrentag backte sie selbst noch Weihnachtsgebäck für die Gäste. Auch Ortsvorsteher Theo Antritter durfte davon probieren, nachdem er die Glückwünsche des Ortschaftsrates, des Gemeinderates sowie von Oberbürgermeister Klaus Holaschke und der Stadtverwaltung überbracht hatte. Er überreichte der Jubilarin einen Blumenstrauß und wünschte ihr weiterhin alles Gute für die Zukunft, vor allem Gesundheit und Gottes Segen. Theresa Stief lebt noch immer in der eigenen Wohnung. Neben altersbedingten Wehwehchen, die sie ab und zu einige Tage ans Bett fesseln, behindert ihre Schwerhörigkeit sie doch sehr. Das Tagesgeschehen kann sie jedoch noch ohne Sehhilfe in der Zeitung verfolgen. Die Redaktion der RNZ gratuliert mit den besten Wünschen.