Von Anjoulih Pawelka

Epfenbach. Wenn Andreas Schmitt über sein ehrenamtliches Engagement berichtet, dann sprudelt es nur so aus ihm heraus. Immer wieder macht er dabei einen Scherz und schmunzelt. Wer ihn beobachtet, der kann sehen, dass seine Augen ein klein wenig mehr funkeln als sonst. Schmitt ist 27 Jahre alt und einer der jüngsten Gemeinderäte im Epfenbacher Gremium. Und auch in den Umlandgemeinden gibt es nur wenige, die noch ein bisschen jünger sind.

Was auf Schmitt zukommt, war ihm schon vor der Wahl 2019 bewusst. Besuchte er doch schon zuvor drei Jahre lang die meisten Gemeinderatssitzungen. Im Schnitt sei er bei sieben Sitzungen pro Jahr anwesend gewesen, erzählt Schmitt. Mit 14 Jahren habe es angefangen, dass er sich für die Angelegenheiten der Gemeinde interessiert. "Mir hat das immer Spaß gemacht." Das habe auch daran gelegen, dass er durch den Bauhofleiter mehr Einblicke in die Gemeindearbeit bekommen hat.

Als er sich dann vor beinahe drei Jahren dazu entschlossen hat, sich für den Gemeinderat aufstellen zu lassen, habe es viele Menschen gegeben, die ihm davon abgeraten hätten. Das Argument: Schmitt habe doch gar nicht so viel Zeit, um auch noch jeden Monat knapp 3,5 Stunden im Gemeinderat bei Sitzungen zu verbringen. Dass der Mitarbeiter des Sinsheimer Bauhofs viel unterwegs ist, wird spätestens dann klar, wenn Schmitt aufzählt, was er alles macht und in welchen Vereinen er sich engagiert. Da sind der VfB und der Turnverein. Er ist Mitglied im Schützen- und im Obst- und Gartenbauverein, und dann sind da noch die Kleintierzüchter. Da ist Schmitts Betrieb, den er im Nebenerwerb mit seinem Bruder betreibt, Mitglied. Nur bei der Freiwilligen Feuerwehr sei er nicht, sagt Schmitt und lacht dabei. Doch damit nicht genug: Das Mitglied des Gemeinderats hat auch noch rund 25 Hektar Ackerfläche, auf der er Weizen, Hackfrüchte und Soja anbaut und mit seiner Erntemaschine auch noch andere Landwirte unterstützt. "Das war schon immer mein Ding", sagt Schmitt. Alles, was mit Geräten zu tun hat, macht ihm viel Spaß.

Da er im Ort so bekannt ist, haben ihn die Menschen schon vor seiner Zeit als Gemeinderat des Öfteren angesprochen und ihn Dinge gefragt. Da lag es dann irgendwie auf der Hand, dass er als Epfenbacher, der schon immer sehr mit dem Ort verwurzelt war, glaubte, dass er etwas für das Dorf beitragen kann. "Ich hab überlegt: Ach Gott, ich kanns ja mal machen", erzählt er. Dass er dann auch gewählt wurde, sei ihm mehr oder weniger klar gewesen. "Der Name ist eigentlich bekannt." Schmitt ist Realist, macht sich keine Illusionen bezüglich der Arbeit des Gemeinderates und was dieser erreichen kann. Viele Dinge seien eben schon vorgegeben, da könne man nicht viel bewirken.

Auf die Frage, ob der Gemeinderat dann überhaupt etwas erreichen könne, überlegt Schmitt lange. Dann beantwortet er die Frage mit einem Ja. Man könne schon etwas machen, aber nur in der geschlossenen Runde. Er höre manchmal, dass die Freien Wähler, zu dessen Fraktion er auch gehört, am meisten bewegen müssten, weil sie die stärkste Partei sind. Das sieht er nicht so. Alle drei Parteien müssten zusammenarbeiten, nur so könnten sie etwas erreichen. Daher hat Schmitt auch keine Projekte, die er als Gemeinderat unbedingt mit auf den Weg bringen möchte. Ihm ist wichtig, dass man angefangene Dinge wie zum Beispiel das Neubaugebiet "Betheläcker" zu Ende bringt. Und auch die Straßensanierung liegt ihm am Herzen. Außerdem möchte er etwas für junge Familien tun, denn man müsse "den Neuen einen Platz freihalten", damit es Epfenbach auch noch in 100 Jahren gibt.

Dann fängt er ein klein wenig an zu träumen: "Es gibt so viel mehr." Toll wäre auch, wenn die Sporthalle saniert werden könnte. Doch Schmitt ist bewusst: "Das Zahlenwerk entscheidet." Ohne Geld geht es nun einmal nicht. Manchmal tue er sich damit schwer, dass er nicht alles bewegen kann. "Bei vielen Punkten sind einem die Hände gebunden." Daher sei es eigentlich zweitrangig, wer Gemeinderat ist, sagt er ganz bescheiden.

Er sieht sich als Gemeinderat als Ansprechpartner für die Bevölkerung, damit nicht jeder Einzelne ins Rathaus gehen muss. Das sei das Tolle an der ehrenamtlichen Arbeit, denn reich wird man als Gemeinderat nicht. Und auch etwas für die Allgemeinheit zu tun, findet Schmitt gut. "Dass ich das nicht alleine schaffen kann, ist mir schon klar", sagt er und fügt hinzu, dass er aber mit eigener Kraft etwas dazu beitragen kann. "Es macht Spaß auf jeden Fall", sagt der gelernte Straßenbauer. Und man könne sich dort wenigsten in Corona-Zeiten austauschen, meint er und lacht dabei.