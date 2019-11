Auch wenn die Filialen in manchen Ortschaften mittlerweile geschlossen sind, können die Kunden dank des Lieferservices, den die Banken anbieten, trotzdem an ihr Geld kommen. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth und Anjoulih Pawelka

Epfenbach/Daisbach/Neidenstein. Ein Anruf genügt und das Geld kommt. So zumindest ist es gedacht. Die Sparkassenfiliale in Epfenbach ist bekanntlich seit dem Frühjahr geschlossen – wie viele weitere Bankschalter in der Region. Sie wurden bei der großen Sanierungsaktion des Finanzinstituts aufgegeben. Dass die Bürger seither die Möglichkeit haben, sich Bargeld direkt ins Haus liefern zu lassen, scheint noch nicht wirklich die Runde gemacht zu haben. So erfuhr auch Bürgermeister Joachim Bösenecker vor noch nicht allzu langer Zeit erstmals davon und war ziemlich überrascht. „Da kann man sich das Geld offenbar liefern lassen.“

Das Unternehmen hat seine Kunden in einem Anschreiben schon vor der Schließung von dem neuen Service in Kenntnis gesetzt. „Wir haben frühzeitig alle unsere Kunden informiert“, teilt Pia Jäger von der Unternehmenskommunikation der Sparkasse mit. „Das Angebot wird nur vereinzelt angenommen“, räumt sie aber ein. Informationen, wie oft genau der Service in der Gemeinde genutzt wird, hat Jäger nicht. Und auch statistische Werte, die gemeindespezifische Rückschlüsse erlauben, lägen nicht vor.

Aktiviert wird der Bringdienst, der nur für die Kommunen mit geschlossener Filiale gilt, mit einem Anruf im „Kundenkommunikationscenter“, Telefon 07251/770, der direkt mit der Zentrale in Bruchsal verbindet. Bevor das Konto mit dem gewünschten Betrag belastet und das Päckchen mit Barem auf den Weg geschickt wird, muss sich der Bankkunde legitimieren. Mit welchen Daten dies genau geschieht, will Jäger nicht verraten: „Es werden verschiedene Kriterien abgefragt, die auch immer wieder wechseln können.“

Auch bei der Übergabe an der Haustür sei eine Legitimation erforderlich. Die Geheimhaltung des Prozederes soll zur Sicherheit beitragen. Mitarbeiter von DHL übergeben dann das Geld persönlich. „Wie bei einem Einschreiben“, sagt Jäger. Der Bringservice kann nur für Beträge bis 500 Euro in Anspruch genommen werden. Etwa zwei Tage lang müssen sich die Kunden gedulden, bis der Bote mit dem Geld vor der Tür steht.

Auch bei der Volksbank gibt es einen solchen Service. Allerdings auch hier nur für die Gemeinden mit geschlossenen Filialen. Das betrifft im Verbreitungsgebiet Daisbach und Neidenstein. Hier können sich Kunden direkt an ihren persönlichen Berater wenden. Im Telefonat wird dann vereinbart, wann das Geld benötigt wird. „Der Service wird sehr selten angenommen“, sagt Vorstandsmitglied Ekkehard Saueressig.

Im Durchschnitt käme das ungefähr einmal im Monat vor. Da in beiden Ortschaften auch Mitarbeiter der Bank leben, brächten diese den Kunden dann das Geld mit, oder würden auch schon einmal Überweisungen mit in die nächste Filiale nehmen. „Wir machen das für die alten Leute“, erklärt Saueressig. Viele würden mittlerweile aber im Supermarkt Geld abheben – was Saueressig nicht stört.