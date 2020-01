Von Anjoulih Pawelka

Epfenbach. Ab diesem Jahr gibt es im Ort einige Veränderungen in Sachen Wasser. Das hat der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Gleich vier Tagesordnungspunkte beschäftigten sich mit diesem Thema.

Zum einen ging es darum, den Abwasser- und Wasserversorgungsbeitrag neu zu kalkulieren. Die Kommune kann um die Kosten für die Anschaffung, Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen, wie zum Beispiel für das Kanalnetz, von den Grundstückseigentümern einen Beitrag erheben, um ebendiese an das Netz anzuschließen. Dabei kann die Gemeinde die Preise nicht willkürlich festsetzen. Das Verwaltungsgericht Baden-Württemberg hat schon 1976 beschlossen, dass es eine Globalberechnung, also eine Beitragsobergrenze, geben muss. Vor 20 Jahren gab es die letzte Globalberechnung.

Künftig müssen Grundstückseigentümer einen Wasserversorgungsbeitrag von 1,90 Euro je Quadratmeter Nutzfläche ohne Mehrwertsteuer anstatt 1,28 Euro zahlen. Dafür sinkt aber der Abwasserbetrag von ehemals 4,96 Euro auf 3,65 Euro je Quadratmeter Nutzfläche. Bei beiden Preisen hat die Kommune die Obergrenze von 1,94 Euro für den Wasserversorgungsbeitrag und 3,68 Euro für den Abwasserbeitrag nicht ganz ausgeschöpft.

Aber auch über die Abwassergebühren hat der Rat entschieden. Ab diesem Jahr wird es für die Einwohner teurer. Anstatt 2,45 Euro je Kubikmeter für Schmutz- und Abwasser zahlen die Bürger künftig 2,82 Euro. Die Gebühr für Niederschlagswasser beträgt 32 Cent für jeden bebauten Quadratmeter Fläche. Das sei "nicht schön, aber unvermeidbar", sagte Bürgermeister Joachim Bösenecker in der Sitzung. Die Gebühren dürfen höchstens so bemessen sein, dass sie die entstehenden Kosten decken. Würde die Gemeinde von der Obergrenze abweichen, müsste unter Umständen der Haushalt belastet werden.

Positiv für die Bürger könnte sich die Nachkalkulation der Abwassergebühren aus dem Jahr 2017 auswirken. Hier hat die Gemeinde mit mehr Kosten gerechnet und somit einen Überschuss von rund 35.000 Euro erzielt. Dieses Geld wird bei der nächsten Kalkulation eingerechnet.

Ebenfalls teurer wird das Frischwasser. Im Zuge des neuen Haushaltsrechts Doppik muss die Wasserversorgung neu berechnet werden. Wie das Unternehmen "Schmidt & Häuser" im Auftrag der Gemeinde ermittelt hat, darf die Obergrenze für einen Kubikmeter Frischwasser bei 2,46 Euro liegen. Bisher hat das Wasser 1,70 je Kubikmeter gekostet. Würde der Preis weiterhin so gering sein, käme das einer Subventionierung mit öffentlichen Geldern gleich, erklärte Gemeinderat Manfred Hafner (CDU). Dem stimmte auch Rechnungsamtsleiterin Elke Schmitt zu, die erklärte, dass man in der Vergangenheit nicht an die Obergrenze gegangen sei. "Wasser ist ein kostbares Gut", sagte der Bürgermeister, um hinzuzufügen, dass es im Vergleich zu anderen Lebensmitteln immer noch billig sei.

Der Gemeinderat stimmte der Erhöhung, wie auch allen anderen Entscheidungen, die das Wasser im Ort betreffen, einmündig zu, auch wenn Beate Metzler-Klenk (SPD) sagte: "Manche Entscheidungen trifft man nicht gerne." Dirk Rosenzopf (Freie Wähler) regte an, die Gebühren künftig lieber öfter und dafür aber in geringerem Umfang zu erhöhen.