Von Anjoulih Pawelka

Epfenbach. Musste Bürgermeister Joachim Bösenecker im vergangenen Jahr bei den Haushaltsreden ziemlich viel Kritik einstecken, waren die Gremiumsmitglieder diesmal nachsichtiger mit dem Rathauschef.

Kritik gab es trotzdem. So waren sich alle einig, dass der Haushalt früher verabschiedet werden soll. Behalte man diesen Turnus bei, habe man lediglich ein halbes Jahr Zeit, um die beschlossenen Maßnahmen umzusetzen, erklärte der Fraktionssprecher der CDU, Manfred Hafner. "Wir erwarten beispielsweise von der Schule, den Kindergärten oder der Freiwilligen Feuerwehr und dem Bauhof, dass sie ihre Mittel bereits im Oktober und November anmelden. Wir beschließen aber erst jetzt den Haushaltsplan", sagte Beate Metzler-Klenk (SPD) in ihrer Rede. Außerdem kritisierten alle drei Fraktionsvorsitzenden, dass sie wenig Einfluss bei der Gestaltung des Haushaltes hatten. "Es ist allerdings schon frustrierend, wenn man sechs Monate auf eine Haushaltsklausur wartet und man dann gesagt bekommt: "Das was Ihnen vorliegt, ist der fertige Haushalt. Es sind keine Ergänzungen möglich‘", bemängelte Hafner. Bösenecker versprach daher, den nächsten Haushalt früher zu beraten. Er glaubt aber nicht, dass die Gemeinde dadurch mehr Spielraum bei den Maßnahmen hat. Man habe viele Ideen, alleine an der Finanzierung scheitere es. Das sei frustrierend, sagte Bösenecker.

Eigentlich sei der Haushalt wahrscheinlich schon wieder Makulatur, erklärte Rechnungsamtsleiterin Elke Schmitt. Er basiere auf den Orientierungsdaten des Landes, dessen Zuweisungen an die Gemeinde das Herzstück bilden. "Diese Zahlen sind nicht in Stein gemeißelt und können abweichen", sagte sie in ihrer Rede. "Abgerechnet wird zum Schluss, und erst da zeigt sich, inwieweit sie gehalten werden können." Die Gemeinde schließt im Ergebnishaushalt, der die geplanten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr darstellt und mit einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung zu vergleichen ist, mit einem Minus von 556.900 Euro. Bei diesem Ergebnis müsse man auch realistisch ins Auge fassen, "dass wir in den kommenden Jahren nicht umhinkommen, an der Steuerschraube zu drehen", sagte Schmitt. Auch weil die Grundsteuer neu geregelt werden muss.

Da die Steuerschätzung des Finanzministeriums für Mai ein wenig besser ausgefallen ist als erwartet, bekommt Epfenbach 14.400 Euro mehr an Schlüsselzuweisungen, also zweckfreie Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, und der Investitionspauschale. "Bei den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen fehlen uns voraussichtlich rund 33.000 Euro", erklärte Schmitt. Das bedeute eine Verschlechterung von knapp 19.000 Euro gegenüber den eingestellten Zahlen. Durch die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht, würden sich vor allem kleine Gemeinden schwer tun, einen gesetzeskonformen Haushalt zu erstellen. Erschwerend käme noch Corona hinzu, sagte Schmitt, die auch bemängelte, dass die bisher gezeigten Landeshilfen "sehr zu wünschen" übrig lassen würden. Unabhängig davon bekommt die Gemeinde insgesamt rund 23.000 Euro weniger als geplant an Zuweisungen vom Land. Allerdings muss Epfenbach auch 84.500 Euro weniger Geld an Kreis- und Finanzausgleichs-Umlage bezahlen. Dadurch gibt es eine vermeintliche Verbesserung von 61.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Davon fallen allerdings noch einmal voraussichtlich 19.000 Euro weg, die mit den Daten der Mai-Schätzung verrechnet werden.

Und auch der Finanzhaushalt, der die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr darstellt, ist im Minus. Knapp 380.000 Euro fehlen, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu haben. Die Gemeinde plant, bis zu 516.000 Euro an Krediten aufzunehmen, was auch Obergrenze für Epfenbach ist. Ohne diese käme sie nur unter einer Bedingung über die Runden, sagte Schmitt: "Die Baulandumlegung Bethelweg kommt zu einem glücklichen Abschluss und wir können die uns übertragenen Bauplätze entsprechend abverkaufen." Sie erklärte aber auch, dass die ersten Verkäufe nur zur Tilgung der Erschließungskosten dienen würden, die der Träger der Gemeinde vorfinanziert.

Und auch über die Schulden sprach die Kämmerin. Diese lagen zu Beginn des Jahres bei 2,2 Millionen Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 948 Euro. Ein Schwerpunkt in den kommenden Jahren wird der Wasser- und Abwasserbereich sein. Aber auch die Sanierung beziehungsweise Zusammenlegung der beiden Hochwasserbecken sei eine große Investition, ebenso wie der Digitalpakt für die Merianschule, die auch neue Möbel bekommen soll.

Dirk Rosenzopf (Freie Wähler) bemängelte auch, dass wie schon in den vergangenen Jahren Pläne aufgestellt worden seien, und vieles davon nicht umgesetzt wurde. Als Beispiel nannte er den Medienentwicklungsplan für die Merian-Schule und die Wasserversorgung. Für Letztere habe man schon im vergangenen Jahr Geld in die Hand genommen, das man nun noch einmal anfassen müsse, da die Maßnahme nicht umgesetzt wurde.