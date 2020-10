Das Bild ist alltäglich. So wie diese Autofahrer nutzen 90 Prozent den Schutzstreifen zwischen Epfenbach und Spechbach. Das ist allerdings falsch. Nur bei Gegenverkehr und wenn kein Radfahrer in Sicht ist, dürfen die Autos auf dem Streifen fahren. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Anjoulih Pawelka

Epfenbach. Es ist einiges los am Ortsausgang in Richtung Spechbach. Jede Menge Autos lassen die Bushaltestelle hinter sich und fahren auf die L 530, dort, wo es seit einigen Wochen einen Radschutzstreifen gibt. Die Autofahrer stört das nicht. Konsequent fahren sie auf diesem, ignorieren den Streifen beinahe. Lediglich ein Fahrer eines grauen BMW-Kombis ist sich über die Nutzung des Streifens anscheinend bewusst. Denn er meidet diesen, so wie es eigentlich sein sollte. Die gestrichelte Linie zeigt nämlich an, dass der Streifen nur dann befahren werden darf, wenn Gegenverkehr kommt und kein Radfahrer in Sicht ist.

So fährt der BMW also einige Kilometer mitten auf der Fahrbahn, bis ihm auf der kurvenreichen, oft unübersichtlichen Strecke ein anderes Auto entgegenkommt. Richtiges Verhalten des Fahrers wäre nun, auf den Schutzstreifen auszuweichen, natürlich nur, wenn kein Radfahrer in Sicht ist. Doch auch der BMW-Fahrer verhält sich in diesem Augenblick falsch. Er weicht nicht auf den Schutzstreifen aus, fährt nur ganz dicht an diesen ran. Das andere Auto muss beinahe auf das Grün ausweichen. Glück, dass hier niemand schneller als 70 Stundenkilometer gefahren ist. Sonst wäre die Sache womöglich nicht so glimpflich ausgegangen.

Die Situation ist Alltag. Auch nach mehreren Wochen mit dem Schutzstreifen sind viele Fahrer verunsichert. Kaum einer scheint die Regeln zu kennen. Es ist sichtbar, dass mindestens 90 Prozent aller Autofahrer die Straße samt Schutzstreifen nutzen. Gemeinderat Manfred Hafner (CDU) hat auf der jüngsten Gemeinderatssitzung sogar davon geredet, dass der Schutzstreifen eine Gefährdung aller Verkehrsteilnehmer sei. Das sieht auch Marco Kutzer so, der die Strecke täglich fährt. "Es sind nicht nur die Radfahrer gefährdet, sondern auch stark der Gegenverkehr", sagt er. "Ich finde das mega gefährlich." Wenn man sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten würde, sei die Situation gut zu meistern, sagte Beate Metzler-Klenk (SPD) im Gremium. Die Verkehrsteilnehmer wüssten nur nicht, wie man damit umgeht.

Es scheint als sei niemand so richtig zufrieden mit dem Schutzstreifen. Auch nicht die "Initiative Radwege", die sich nach dem schweren Unfall einer Radlerin im vergangenen Jahr gebildet hat. In einem Schreiben an das Straßenverkehrsamt des Rhein-Neckar-Kreises schreibt die Initiative, dass es einige Verbesserungen brauche, um den Weg für Radfahrer sicherer zu machen. Dazu gehören Pfeile, die die Fahrtrichtung angeben. Denn, so schreibt es der Sprecher der Initiative, es seien gerade zu Beginn auch viele Radfahrer von Spechbach kommend auf dem Streifen gefahren, was verboten ist. Außerdem regten die Mitglieder an, an beiden Enden des Schutzstreifens Schilder aufzustellen, die darauf hinweisen, wie sich Rad- und auch Autofahrer zu verhalten haben.

Das Landratsamt sieht dort keinen Handlungsbedarf. Die Regeln der Straßenverkehrsordnung sollten bekannt sein, heißt es in der Antwort. Außerdem könnten diese beim Vorbeifahren nicht gelesen werden und würden die Ergebnisse des Modellversuches, der zeigen soll, wie sicher solche Schutzstreifen für Radfahrer außerorts sind, dadurch verfälscht werden. Die Anregung mit den Pfeilen für die Fahrtrichtung hat die Behörde allerdings aufgenommen und diese nicht nur auf dem Schutzstreifen, sondern auch auf den Feldwegen, die viele Radler nutzen, aufgezeichnet.

Mehr wird wohl erst einmal nicht geschehen. Auch nicht vonseiten der Gemeinde, denn Bürgermeister Joachim Bösenecker betont im Gespräch mit der RNZ, dass die Verwaltung gar keine Möglichkeit habe, zum Beispiel Schilder aufzustellen. Er ist der Meinung, dass sich die Verkehrsteilnehmer selbst informieren müssten, wie und ob sie den Schutzstreifen nutzen dürfen. Er sagt aber auch: "Ich sehe eine gewisse Besserstellung für Radfahrer." Trotzdem dränge die Gemeinde auf einen eigenen Radweg.