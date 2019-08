Von Christiane Barth

Epfenbach. Es gibt eine Kerwe. Es gibt auch die Kinder-Olympiade und ein paar Kerwebuden. Rettung in letzter Sekunde? Wenn man so will, ja. Zwei Bürger waren es, die bei der Juli-Sitzung des Gemeinderates ihre Hilfe zusagten und das Sterben der Veranstaltung verhindern wollten. Diese Aktion scheint nun von Erfolg gekrönt zu sein: Die Gemeindeverwaltung legt das Programm auf den Tisch, das eine durchaus probate Kirchweih verspricht.

Reinhard Emmerich hob bei der Sitzung der Bürgervertreter in den Bürgerreihen spontan die Hand und signalisierte seine Bereitschaft, in den verbleibenden vier Wochen bis zur Kerwe die Organisation in die Hand zu nehmen. Ein weiterer Bürger, Theo Ernst, schloss sich an. Nun scheint diese spontane Initiative Erfolg zu haben. "Es ging ein Ruck durch die Bevölkerung", sagt Bürgermeister Joachim Bösenecker.

Eigentlich plante die Gemeindeverwaltung die Kerwe ohne Kinderolympiade, ohne Buden oder Fahrgeschäfte. Bürgermeister Bösenecker hatte im Sitzungsrund mit "mangelnder Nachfrage" argumentiert. In den Bürgerreihen hatte sich Empörung darüber breit gemacht, dass die Gemeinde nicht deutlich mehr Anstrengungen unternehme, um die Kerwe wiederzubeleben.

Schaumküsse als Belohnung bei den Spielstationen: Dies genoss auch Bürgermeister Joachim Bösenecker sichtlich.

Bislang sei die Kinderolympiade durch einzelne Vereinsmitglieder gestemmt worden, informiert Ramona Haßlinger vom Bürgerbüro. Die Gemeindeverwaltung übernahm den organisatorischen Part, stellte die Laufkarten zusammen, bestellte Medaillen, sammelte Preise. Tenor der jüngsten Vereinsvertreterbesprechung sei jedoch gewesen, dass die Resonanz der Kinder immer mehr zu wünschen übrig lasse. 25 Teilnehmer habe man im letzten Jahr lediglich gezählt. Ramona Haßlinger meint, dies könne auch dem Wetter geschuldet sein. Während man im letzten Jahr mit Regen zu kämpfen gehabt habe, sei es vor zwei Jahren extreme Hitze gewesen, die die Mitmachfreude bei den Geschicklichkeits-, Wurf- und Rätselspielen wohl geschmälert haben dürfte.

Reinhard Emmerich, Mitbegründer des Ferienprogramms, gab nun beim Treffen der Bürgervertreter den entscheidenden Impuls dazu, die Aktion für die Jugend nicht vom Veranstaltungskalender zu streichen. "Das, was bisher die Vereine bei der Kinderolympiade gemacht haben, machen jetzt die beiden Freiwilligen", erklärt Ramona Haßlinger die lebensrettenden Maßnahmen, die Emmerich und Theo Ernst nun unternommen haben: Sie stellen alles bereit, was für die Spiele benötigt wird, sorgen für die Logistik, die Mithelfer und die Stationen. Die Gemeinde sorgt weiterhin für die Preise und hakt die Checkliste ab.

"Auf die Schnelle" wurden jedoch noch weitere Anstrengungen unternommen: Karussell, Süßigkeitenstand und Wurfbude hat Ramona Haßlinger ebenfalls noch organisieren können und ist froh, einen Schausteller gefunden zu haben, der gleich zugesagt hat. "Aber der kommt nur, weil wir Geld bezahlen", verdeutlicht die Verwaltungsmitarbeiterin im Vorzimmer des Bürgermeisters. Auch im letzten Jahr habe die Gemeinde, um Schausteller auf den Marktplatz zu locken, finanziell tätig werden müssen. "Vor Jahren jedoch ging schon unsere Telefoniererei los, weil die Schausteller gesagt haben, Epfenbach lohne sich nicht mehr für sie."

Was bei der diesjährigen Kirchweih nicht auf der Kippe stand, war die kulinarische Versorgung. Die Vereine rühren in Schüsseln, arrangieren Grillgut und lassen die Weißwürste köcheln. "Die Vereine beteiligen sich durchaus", verdeutlicht Ramona Haßlinger. "Klassiker" sei die örtliche Gastronomie, die mit speziellem Kerwe-Essen mit von der Partie sei. Fürs leibliche Wohl sorgen außerdem die Freien Wähler mit einem Haxenfest am Freitag um 18 Uhr, die Kleintierzüchter mit "Kerwe-Essen" am Samstag ab 17 Uhr und Sonntag von 11 bis 16 Uhr, die Schützen mit einem Weißwurst-Frühstück am Montag, der VfB mit Kaffee, Waffeln, Muffins, Pommes und Würstchen am Samstag von 14 bis 19 Uhr.

Organisiert wurde außerdem ein Luftballonkünstler, eine Melkkuh aus Plastik, eine Torwand und eine Hüpfburg aus Stroh. Zudem wird der Sonnenblumenkönig gekürt: Eine Aktion des Obst- und Gartenbauvereins auf Bezirksebene, der zu Beginn des Jahres Samentütchen verteilt hatte mit der Aufforderung an Kinder, die Pflanze auszusäen, zu hegen und zu pflegen. Die Jugend ist nun dazu angehalten, sich mit ihren ausgewachsenen Sonnenblumen für die anstehende Prämierung zu bewerben. Am Kerwesamstag soll der Gewinner verkündet werden. Am Kerwesonntag öffnet außerdem der Heimatverein die Pforten seines Museums.

Das Kerwewochenende findet von Freitag, 23., bis Montag, 26. August, statt.