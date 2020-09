Von Christiane Barth

Epfenbach/Spechbach. Sinnvoll oder nicht? Da scheiden sich die Geister. Oder vielmehr die Radler. Kein Radweg, sondern ein "Schutzstreifen": Zwischen den Gemeinden Epfenbach und Spechbach, deren Infrastrukturen eng vernetzt sind, verläuft nun eine gestrichelte weiße Linie entlang der Landesstraße 530. Die Markierung soll für die Autofahrer den Bereich kennzeichnen, der den Radfahrern vorbehalten ist. Im Zuge dieser Maßnahme wurde die Fahrbahndecke der Spechbacher Straße erneuert. Verbreitert wurde die drei Kilometer lange Verbindungsstrecke zwischen den Kommunen, die in einer Kirchengemeinde gemeinsam formiert sind und deren Vereine ebenfalls durch "kurze Wege" verbunden sind, indes nicht. Auch die Merianschule in Epfenbach schafft viele Verbindungen.

Der Schutzstreifen ist im Kontext eines Modellprojektes der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg sowie des Verkehrsministeriums entstanden, bei dem getestet werden soll, ob die gestrichelten Linien das Fahrradfahren sicherer machen. Die Sicherheit liegt den Bürgern beider Kommunen sehr am Herzen. Seit Jahren sind Anwohner, Gemeinderatsgremien und Verwaltungen dabei, Möglichkeiten auszutüfteln, endlich eine gefahrlose Trasse für Radfahrer zu realisieren. Es scheiterte bislang am Geld, an der Topografie und an der Planung.

Mehrere Varianten einer Radwegeverbindung wurden schon auf breiter Front ausgelotet. Die einfachste wäre ein ausgebauter Rad-Gehweg, der bislang auf der Radwegekarte des Rhein-Neckar-Kreises aber nicht vorgemerkt ist. Dies jedoch wäre eine der Voraussetzungen für den Ausbau. Seit einem schweren Unfall im August 2019, bei dem eine Radfahrerin zwischen den Dörfern von einem Auto angefahren wurde, hat die Forderung nach mehr Sicherheit für Radfahrer enormen Vorschub bekommen. Die Bürger taten sich zu einer Interessengemeinschaft zusammen, allen voran Helmut Aufdermauer, Epfenbacher und Ehemann der verunglückten Radlerin.

Auf Anregung des Grünen-Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein, der in den beiden Gemeinden Ende 2019 für das Modellprojekt geworben und sich bei der Straßenbaubehörde des Landkreises für das Vorhaben eingesetzt hatte, entstand nun der "Radfahrer-Schutzstreifen außerorts", der nachträglich als eine der Pilotstrecken im Land aufgenommen wurde. Bis 2021 sollen die Modellvorhaben ausgewertet werden. Ein Beitrag zur Verkehrswende? "Mir ist völlig klar, dass dies nur die drittbeste Lösung ist. Natürlich wäre ein separater Geh- und Radweg mit Abstand am besten. Aber bis wir den bekommen, werden noch einige Jahre vergehen, wenn er denn überhaupt kommt", teilte Katzenstein in einer Pressemeldung mit.

Spechbachs Bürgermeister Werner Braun räumt dieser Lösung "keinen echten Sicherheitsgewinn" ein: "Für Kraftfahrer ist hier eine ungewohnte Verkehrssituation entstanden, auf die es sich einzustellen gilt. Auch für den Fußgänger bringt dieser Versuch nichts." Die einzige vernünftige Lösung sei der Bau eines Fuß- und Radweges, findet Braun.

Schutzstreifen sind laut Straßenverkehrsordnung eigentlich nicht zulässig, sondern nur im Rahmen dieses Modellprojektes erlaubt. Helmut Aufdermauer jedenfalls fährt lieber auf Ausweichrouten, die zwar länger, aber ungefährlicher sind: "Wir werden auf der Spechbacher Straße nicht mehr mit dem Rad fahren, auch nicht mit Schutzstreifen." Radeln, unterstreicht Aufdermauer, habe in den vergangenen vier Jahren durch das Aufkommen der E-Bikes enorm an Popularität gewonnen: "Doch das Thema Radwegebau hat die Politik über lange Zeit versäumt." Aufdermauer spricht von einem "Alibi": "Es soll mit dem Schutzstreifen wohl gezeigt werden, dass was gemacht wird." Seine Befürchtung jedoch ist, dass die Autofahrer jetzt noch unvorsichtiger werden und den Abstand (vorgeschrieben sind zwei Meter) zum Radler weiter verringern könnten. Positiv jedoch sei, merkt er an: "Wenigstens haben die Politiker das Problem zur Kenntnis genommen." Auch die vorgesehene Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 Kilometer pro Stunde sei ein Schritt in die richtige Richtung. Apropos Richtung: Radler kommen auf dem Schutzstreifen nur in eine Richtung vorwärts, nämlich von Epfenbach nach Spechbach. Andersrum gibt es keinen Schutzstreifen. Aber eine schmalere Fahrbahn.