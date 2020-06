Zehn Tage vor der Straftat, die an diesem Mittwoch vor dem Sinsheimer Amtsgericht verhandelt wurde, war der Angeklagte schon einmal vor Gericht. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Anjoulih Pawelka

Epfenbach. Weil er einen jungen Mann von hinten angriff und ihm eine Bierflasche auf den Kopf schlug, wurde ein 30-Jähriger nun wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt.

Dabei hatte der Mann wohl noch Glück, denn nur zehn Tage vor dem Vorfall wurde er bereits wegen gefährlicher Körperverletzung ebenfalls zu einer Strafe auf Bewährung verurteilt. Damals hatte er zusammen mit seinen Brüdern eine Silvesterparty in Neckarbischofsheim-Helmhof gestürmt und einen Mann verprügelt, weil dieser seinen Bruder darauf aufmerksam gemacht hatte, dass dieser zu schnell durch die Straße fuhr.

Der Vorfall, der nun vor dem Sinsheimer Amtsgericht verhandelt wurde, ereignete sich an einem Morgen gegen 3.30 Uhr Ende Januar bei der Après-Ski-Party im Feuerwehrhaus in Epfenbach. Der Angeklagte war dort mit Freunden, als er beim Rausgehen eine Freundin des Opfers angerempelt hat. Daraufhin gab es ein Wortgefecht, weil sich der Angeklagte entschuldigen sollte. Die Security beendete die Situation. Vor dem Gebäude ging der Streit dann aber doch weiter.

Wie eine Zeugin erklärte, hätten sich der Angeklagte und das Opfer dort nochmals angepöbelt. Ihr Freund und sie hätten versucht, die beiden Streithähne auseinanderzuhalten. Der 30-Jährige Maler und Lackierer habe sich dann von der Situation entfernen wollen, das Opfer, das die Zeugin als aggressiver empfunden hat, sei ihm aber hinterhergegangen und habe ihn zu Boden geschubst, bevor auch er sich umdrehte und gehen wollte. Daraufhin hat der Angeklagte eine leere Bierflasche genommen und diese dem Landwirt von hinten auf den Kopf geschlagen; sie traf das linke Ohr des Opfers.

Dabei erlitt der 23-Jährige eine Schnittwunde an der Ohrmuschel und ein Loch im Trommelfell und musste nach Heidelberg ins Krankenhaus gefahren werden. Dort bekam er Ohrentropfen und Schmerzmittel verschrieben.

Schon zu Beginn der Verhandlung zeigte der Angeklagte Reue und zweifelte den Tathergang nicht an. Daran erinnern kann er sich allerdings nicht, was sicherlich an seinem Alkoholpegel von knapp 2,4 Promille lag. Außerdem hat er sich bei seinem Opfer entschuldigt.

Beides hat die Richterin in ihrer Urteilsbegründung positiv hervorgehoben. Ausschlaggebend für die Bewährungsstrafe war auch, dass der Angeklagte einer geregelten Arbeit nachgeht, sowie Unterhalt für seine Frau und die beiden Kinder zahlt. Und auch die Raten für die Straftat in Helmhof begleicht er jeden Monat. Da er sein Opfer allerdings von hinten angegriffen hat, habe sie sich "ein bisschen schwer getan", die Strafe zur Bewährung auszusetzen. Sie betonte, dass das auch anders hätte ausgehen können. Falls dadurch jemand stirbt, sei das ein Mordmerkmal.

Die Bewährungszeit aus beiden verfahren beträgt drei Jahre und der Angeklagte muss fünf Mal zur Suchtberatung.