Unter dem Motto „Rappenau on Ice“ startet in zwei Tagen, also am Donnerstag, das große Winterspektakel in der Kurstadt. Dann wir es auf und um die Eisbahn herum, bis zum 6. Januar nächsten Jahres ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geben. Foto: Karoline Beck

Von Karoline Beck

Bad Rappenau. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Gerade wurden die letzten Reste vom Nikolausmarkt abgebaut und schon steht die nächste große Veranstaltung in der Kurstadt an. Pünktlich, montagmorgens um 8 Uhr, begann der Aufbau der Eisbahn auf dem Rathausplatz. Sie ist der zentrale Mittelpunkt des großen Winterspektakels mit umfangreichem Begleitprogramm, das im Rahmen der Innenstadtbelebung von der Stadt initiiert wurde.

Schnell und problemlos geht das Verlegen der Platten für den Unterbau der Eisbahn voran, obwohl das Pflaster auf dem Platz sehr uneben ist. Montageleiter Wolfgang Schäfer, von der Firma Leube Zeltlogistik, sieht darin kein Problem. „Um auszugleichen, haben wir eine Seite um circa 45 Zentimeter erhöhen müssen“, erklärt er und ist bereits nach drei Stunden mit der kniffeligen Arbeit so gut wie fertig. Denn die Firma Glice wartet auf ihren Einsatz. Sie montiert anschließend die Platten aus Polyethylen auf den stabilen Unterbau.

Die Kunststoffeisbahn ist nagelneu und kommt direkt aus der Produktion nach Bad Rappenau. Der Vorteil: Sie verursacht keine Betriebskosten oder Emissionen und kann bei jeder Witterung betrieben werden. Etwa 40 Personen können dann gleichzeitig auf der zehn mal 20 Meter großen Fläche ihre Runden drehen. Die für den Spitzensport entwickelte Bahn verspricht ein realistisches Eislaufvergnügen für Groß und Klein. Und auch für den Schlittschuhverleih ist gesorgt. Die kann man in den Größen von 25 bis 47 für drei Euro vor Ort ausleihen. Außerdem gibt es Eislaufhilfen für Kinder. Wer möchte, kann aber auch auf seinen eigenen Schlittschuhen Kunststücke üben. Eintritt kostete das Schlittschuhlaufen auf der Eisbahn nicht.

Es dauert nur noch zwei Tagen, dann geht es los mit dem Rahmenprogramm. „Rappenau on Ice“ startet mit einer Eröffnungsveranstaltung am Donnerstag, 12. Dezember um 17 Uhr. In einer Eisshow zeigen zwei Eiskunstläuferinnen des Mannheimer ERC eine bezaubernde Choreographie. Freitags präsentiert das Modehaus Bauer um 18.30 Uhr eine Modenschau auf der Eisbahn. Am Samstag, 14. Dezember, um 15.30 Uhr, gibt es ein Showtraining der Heilbronner Falken mit anschließender Autogrammstunde. Jeden Samstag zwischen 11 und 13 Uhr können sich Kinder mit dem Schlittschuhlaufen vertraut machen und mit einer Eisprinzessin erste Übungen auf dem Eis wagen. Weiter geht es mit der Jugend vom HEC am Sonntag 15. Dezember um 14.30 Uhr. Nach einem Showtraining erfahren Interessierte, wie ein Eishockeyspieler „ausgepolstert“ ist. Mutige können danach mit den Kinder-Trainern an einem Lauflerntraining auf dem Eis teilnehmen.

Das Friedenslicht aus Bethlehem wird am Montag 16. Dezember bei einem kurzen Innehalten und Liedern der „Cordials Band & Chor“ verteilt. Der Veranstalter bittet darum, eine Laterne mitzubringen. Außerdem gibt es eine Weinprobe der Genossenschaftskellerei Heilbronn „Wein und Eiswein“ mit Essen am Freitag, 20. Dezember. Am 2. Weihnachtstag laden Jan Jankeje und sein Trio ein, mit ihnen in ein musikalisches Wunderland mit bekannten Weihnachtslieder einzutauchen. Eine Eisdisco mit Hits aus den 1980er Jahren am Samstag, 28. Dezember, runden das Programm ab.

Schulklassen können nach Voranmeldung vormittags ihre Runden drehen und auch Kindergeburtstage können dieses Jahr „On Ice“ gefeiert werden. Für Firmen gibt es an den Wochentagen teambildendes Eislaufen. Andrea Leiensetter und Michael Ortiz sorgen für Essen und Glühwein.