Von Tim Kegel

Sinsheim. Und es kam, wie es kommen musste: Die Nachricht, dass viele Einzelhändler ab Mittwoch geschlossen haben, hat einen Ansturm auf viele Sinsheimer Geschäfte ausgelöst. Mit Warteschlangen vor den Läden und einer vollen Innenstadt. Mit Ratlosigkeit und einigen grotesken Szenen.

Ein Paketbote will Leute beobachtet haben, die aus Sorge, Ware könnte ausgehen, vor dem Baumarkt in der Dührener Straße "im Schlafsack übernachtet" hätten. Überprüfbar war dies nicht, ins Bild würde es passen: Baumärkte – während des Lockdowns im Frühjahr beliebter Treffpunkt – müssen ab dem 16. Dezember schließen. Drogerien müssen es nicht, wohl aber die "Drogerie Werner" in der Hauptstraße: Luxuscremes und Parfüm sind "nicht lebensnotwendig", heißt es dort und es klingt leichte Resignation mit. Die großen Mitbewerber – ebenfalls mit teils hochwertigem Sortiment, aber eben auch mit Handseife und Toilettenpapier im Angebot – bleiben offen.

Verboten auch der kleine Luxus: Ins Sozialkaufhaus "Dreamcenter" kommen "Menschen, die wenig Geld haben, aber auch ihre Freuden brauchen", kaufen gebrauchtes Spielzeug, Wohnaccessoires, Schmuck, aber auch Lebensnotwendiges, etwa Waschmaschinen und Kühlschränke. Auf unbestimmte Zeit nun nicht mehr: Das Ansteckungsrisiko hält die Angestellte dort zwar "für geringer als im Lebensmitteleinzelhandel", auch weil man bereits im ersten Lockdown die Ein- und Ausgänge getrennt hatte. Die Frau würde es für sinnvoller halten, Risikogruppen gezielt zu schützen, als das Leben nahezu stillzulegen, und fordert "langfristige Konzepte". Viele, die das, was derzeit passiert, kritisch sehen, nennen ihren Namen nicht – um nicht "als Querdenker zu gelten".

Geradeheraus ist man bei "Foto Burkhardt", einem der letzten Traditionsgeschäfte: "Herr Amazon lässt grüßen", sagt Fotografenmeister Klaus Burkhardt. Wie viele Einzelhändler hat er – in der Hoffnung aufs Weihnachtsgeschäft – "massig Ware" im Haus, auf der er nicht sitzen bleiben möchte. Zumal er und seine Mutter Helga, die gerne noch im Laden steht, in den vergangenen Monaten "ein leises" Umdenken gespürt hatten: Kunden mittleren Alters kauften stärker lokal ein, sagt sie, "die Jungen nach wie vor nicht". Wenn sich nun Lockdown an Lockdown reiht, und die Online-Handelriesen zum Preiskampf blasen, fürchten die beiden, dass sie auch die eingesessenen Kunden verlieren. Beide sind froh, dass sie ein inhabergeführtes Geschäft betreiben und ihnen die Immobilie gehört, weil die Kostensituation eine andere sei: "In Großstädten wird’s bald schlimm aussehen", fürchtet Helga Burkhardt. Vermieter müssten wohl Verzicht üben, mit Stundung, glaubt sie, sei es nicht zu schaffen. Und für gute Lagen würden – auch in Sinsheim – schon einmal 3000 oder mehr Euro im Monat fällig.

Etwas optimistischer klingt Klaus Gaude von der Buchhandlung Doll: Nach der Bekanntgabe der Maßnahmen am Sonntag sei es schwierig gewesen, für den zu erwartenden Ansturm "den Personaleinsatz anzupassen". Und der Zulauf sei – "wenn auch schlecht quantifizierbar" – so groß gewesen, dass man den Morgen über "ins Rödeln" kam. Ähnlich ging es auch den Friseuren: Die meisten hatten in weiser Voraussicht schon den üblicherweise freien Montag gekippt – und es bildeten sich lange Schlangen für den letzten Haarschnitt auf längere Zeit.

Der Sturm vor der Ruhe hat schon am Samstag als Wind begonnen. Und er wird – wie viele im Einzelhandel schätzen – am Dienstag noch einmal stramm wehen, bevor am Mittwoch alles stillsteht. Was dann kommt, konnte keiner so richtig abschätzen. Viele hoffen auf eine Eröffnung am 10. Januar, ähnlich viele geben auf diesen Tag überhaupt nichts.

Ein Großteil der Sinsheimer Einzelhändler wird wohl auf den "April-Modus" setzen: Erreichbarkeit, Lieferdienst. Einen solchen plant "Die Binderei" von Christiane Risch-Kübler, Anbieter von hochwertiger Floristik. Sie findet die Maßnahmen wichtig und sagt: "Jetzt halten wir mal alle zusammen." Aber bis 23. Dezember gebe es "eine Riesenmenge Vorbestellungen". Und sie ist guter Dinge, dass sie liefern darf: "Wenn Amazon das darf, dann dürfen’s die Kleinen auch."