Sinsheim-Dühren. (cba) Elisabeth Abuk hat ihre Familie bei Anschlägen auf ihr Dorf verloren. Das Leid ist ihr auch heute noch, viele Jahre später, ins Gesicht geschrieben. Sie spricht energisch und kämpft gegen die aufsteigenden Tränen. Schwester Veronica Onyeansi sagt: "Das war für sie eine schlimme Erfahrung, und sie spürt immer noch die Wut." Hajia Daharatu Ahmed Aliyu erklärt die Mission der Frauen: "Wir wollen uns gegen die Rache und den Hass einsetzen und dafür sorgen, dass Frauen zusammenkommen, um Nein zu Gewalt zu sagen."

"Mütter für den Frieden" nennen sich die Frauen aus Nigeria, die im katholischen Gemeindehaus über ihre Mission sprachen. Drei Vertreterinnen der im Jahr 2010 gegründeten interreligiösen Fraueninitiative "Women’s interfaith council" aus der Krisenregion Kaduna im Norden Nigerias wurden nun mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet. Der Initiative gehören 23 christliche und muslimische Frauenverbände mit insgesamt rund 12.600 Frauen an; sie werden von den Päpstlichen Missionswerken "missio" unterstützt. Die drei Preisträgerinnen waren anlässlich des Sonntags der Weltmission auf Initiative von "missio", der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) Steinsfurt sowie "Frauengesicht Sinsheim" zu Gast in Dühren.

"Diese Frauen wollen ihre Religion nicht länger für die Politik missbrauchen lassen", schickte Ulrike Riedlberger, Vorsitzende der kfd Steinsfurt, voraus. Mit einem Friedensgebet stimmte Monika Schramek, Vorsitzende von "Frauengesicht Sinsheim" und geistliche Leiterin der kfd im Dekanat Kraichgau, auf den Abend ein. Mit dabei war Annika Mandernach, "missio"-Diözesanreferentin aus Freiburg. Wenig Gyang übersetzte vom Englischen ins Deutsche.

Onyeansi setzt sich für interreligiöse Verständigung ein: "Denn viele Menschen haben ihr Leben verloren, viele ihre Häuser." Ziel der Initiative sei der Lückenschluss zwischen Christentum und Islam. "Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der Christen und Muslime in Frieden zusammenleben können und in der Frauenrechte respektiert werden", sagte sie. Frauen sollten aktiv werden, um den Frieden voranzubringen. Zwar gebe es auch andere Religionen in Nigeria, aber meist komme es zwischen Angehörigen des Islam und Christentums zu Auseinandersetzungen: "Die Extremisten nutzen Missinterpretationen von Koran und Bibel gezielt aus, um einen Spalt in die Gesellschaft zu treiben." Ein Grund für die Auseinandersetzungen sei auch, dass der Koran auf Arabisch verfasst worden sei, viele Menschen in Nigeria Arabisch jedoch nicht verstünden: "Sie müssen sich darauf verlassen, was ihnen der Imam erzählt."

Abuk wird trotz ihres Schmerzes nicht müde, sich für Vergebung und Frieden einzusetzen. Meist sind Frauen und Kinder Opfer solcher Gewaltakte, während die Männer einfach verschwinden. "Mütter sind der Gewalt ausgesetzt, weil sie ihre Kinder schützen wollen", erklärte Aliyu und machte deutlich: "Die Lösung kann niemals sein, jemanden zu töten oder Gewalt auszuüben, sondern kommt nur durch Dialog zustande." Respekt und gegenseitiges Verständnis sowie Wertschätzung seien der richtige Weg. "Und genau das macht das ,Women’s interfaith council‘. Es will zeigen, dass das Problem nicht die Religion ist." Denn sowohl der Koran als auch die Bibel predigten Frieden, Liebe und Hilfsbereitschaft.