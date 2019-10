Die Feuerwehr Ittlingen hat ihre neue Fahrzeughalle bezogen. Rund 1,7 Millionen Euro investiert die Gemeinde in die neue Halle und den Umbau des alten Feuerwehrhauses. Foto: Detlef Brötzmann

Ittlingen. (db) Nach einer Bauzeit von gut einem halben Jahr wurde die neue Fahrzeughalle der Feuerwehr Ittlingen nun fertiggestellt. Am Samstag sind alle vier Einsatzfahrzeuge der Wehr in das neue Gebäude umgezogen. Mit rund 350 Quadratmetern bietet das Gebäude die dreifache Stellfläche als bisher.

Doch das ist nicht der einzige Vorteil, wie Kommandant Florian Hernik verdeutlicht. Die Ausfahrt der vier Feuerwehrfahrzeuge kann nun über dem Hof hinter dem alten Gebäude direkt auf die Sägmühlstraße erfolgen. Ein großer Zeitgewinn bei einem Einsatz, denn nun muss man nicht mehr über das Parkplatzgelände zwischen Festhalle und Rathaus in die Hauptstraße rausfahren. Bislang erforderte die Einfahrt in die Hauptstraße bei Veranstaltungen mit vielen parkenden Autos oder die Gefahr, dass aufgrund des angrenzenden Kindergartens Kinder über den Platz laufen, höchste Aufmerksamkeit.

Bei vier Rolltoren stehen nun auch alle Einsatzfahrzeuge nebeneinander und die Halle bietet hinter ihnen noch viel Platz. Provisorisch wurde im Neubau die Umkleide eingerichtet, die später wieder in das alte Feuerwehrgebäude umziehen wird. Dort entstehen bis zum Frühjahr 2020 geschlechtergetrennte Umkleideräume mit jeweiligem Dusch- und WC-Bereich. Eine wesentliche Verbesserung, denn bislang mussten sich Männer wie Frauen in der alten, sehr beengten Fahrzeughalle umziehen. Teilweise wurden Fahrzeuge dazu aus der Halle gefahren, um erst einmal genügend Platz zum Umziehen zu schaffen.

Nun bietet sich den Wehrleuten ausreichend Lagerplatz für Hochregallager, auf denen sie Geräte, Werkzeug und Material lagern kann. Eine eigene Werkstatt soll noch eingerichtet werden. Die alte Stiefelwaschanlage sowie der Kompressor sind auch schon in der neuen Halle, da die Arbeiten im alten Gebäude mit dem Abriss der Bodenfliesen in Eigenarbeit der Feuerwehr bereits begonnen haben.

Der Funkraum wird vom Obergeschoss in das Erdgeschoss umziehen und ist zentrales Bindeglied zwischen dem alten Gebäude und der neuen Fahrzeughalle. Fenster ermöglichen dieser Einsatzleitstelle künftig den Blick in die neue Halle und den Hof, sodass jeder anlaufende Einsatz direkt vom Funker verfolgt werden kann. Der alte Funkraum wird künftig als Kommandantenraum genutzt. Auch die Computertechnik mit den Servern wird im umgebauten Erdgeschoss des alten Gebäudes einen separaten Raum erhalten. Die Rolltore des alten Gebäudes werden einer baulichen Veränderung weichen. An dieser Stelle soll die Feuerwehr etwa acht bis zehn reservierte Parkplätze erhalten, damit die mit Privatfahrzeugen anfahrenden Einsatzkräfte im Ernstfall einen kurzen Weg zur Umkleide haben.

In die neue Fahrzeughalle sowie den Umbau des alten Feuerwehrhauses mit entsprechenden Umkleide- und Sanitäreinrichtungen investiert die Gemeinde rund 1,7 Millionen Euro. Wie die Rathausverwaltung mitteilte, bewegen sich die derzeitigen Investitionskosten im Rahmen der Planung.