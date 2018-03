Von Christiane Barth

Reichartshausen. Die alten Griechen verehrten ihn, doch auch im Kraichgau wäre er gerne gesehen. In der Antike galt er als Vogel der Weisheit und war Sinnbild der Göttin Athene, hierzulande jedoch ist er schon lange verschwunden: Der Steinkauz. Die Mitglieder der Dr. Hasel Naturlandstiftung haben dennoch Hoffnung, dass sich die kleine Eulenart wieder ansiedeln könnte und befestigten drei Nistkästen auf den Gemarkungen der Naturlandstiftung.

"Der Steinkauz zählt zu den Verlierern", erklärt Stiftungsvorsitzender Jürgen Ebert. Mit seinen etwa 22 Zentimetern ist er nicht mal so groß wie die Amsel, doch er ernährt sich hauptsächlich von großen Insekten und Weichtieren wie Regenwürmern, aber auch Mäusen. Das Hauptproblem ist: "Die Insektenvielfalt ist deutlich zusammengebrochen", so Jürgen Ebert, "der Steinkauz aber braucht freie Landschaften, Streuobstwiesen und Flächen, auf denen extensiv bewirtschaftet wird." Ebert ist außerdem Vorsitzender des Bund für Vogelschutz Kraichgau und kann von zahlreichen Versuchen seit den 70er Jahren berichten, dem Steinkauz das Ansiedeln zu erleichtern. Von dauerhaftem Erfolg waren diese jedoch nicht gekrönt.

Die letzten Standorte der kleinen Eule waren Weiler und Hasselbach. "Aber wir haben seit 1981 keine Brutpaare mehr gehabt", so Jürgen Ebert. Gescheitert sei man nicht zuletzt am Marder, der sich die Brut einverleibt habe. Hoffnung hat Jürgen Ebert nun aus zweierlei Gründen: Mardersichere Brutkästen - von einem Ornithologen aus Heilbronn entwickelt - sollen den Feind des Steinkauzes fernhalten. Zudem werden auf den Flächen der Naturlandstiftung keine Insektenvernichtungsmittel ausgebracht.

Die Landschaft in Reichartshausen ist also dem natürlichen Lebensraum der kleinen Eule, die sich in Obstgärten, Parkanlagen, Ruinen und Altholz heimisch fühlt, näher als anderswo. Landschaftsgärtner Marcus Schilling (ebenfalls Mitglied der Stiftung) weiß: "Alte Bäume werden heute viel eher gefällt als früher." Damit verschwindet ebenfalls ein wichtiger Lebensraum der kleinen Eule. Mit Peter Moser befestigte er nun die Nistkästen, die Matthias Hummel gebaut hat.

Die Naturschützer der Stiftung bieten den rar gewordenen Tierarten unermüdlich Steilvorlagen. Etwa auch dem Rebhuhn, das auf dem Kartoffelacker am Hambrunnen eigentlich reichlich Insektennahrung finden könnte. Gesehen haben es die Mitglieder allerdings noch nicht. "Wir haben nur ein paar Federn von ihm gefunden", berichtet Marcus Schilling. Auch das Schwalbenhotel, das vor zwei Jahren am Hambrunnen an einem Baum befestigt wurde, blieb von der so sehr ersehnten Mehlschwalbe bislang unbewohnt. "Aber Meise, Sperling und Fledermaus haben sich darin eingenistet", so Marcus Schilling.

Die Hoffnung geben die Naturschützer nicht auf. Gerade haben sie Reisig und Schnittgut, das bei den jüngsten Pflegemaßnahmen angefallen ist, aufgeschichtet, um dem Mauswiesel Unterschlupf zu bieten. Durch das Aussähen von Blühmischungen haben sich zudem drei Fasane etabliert - eine Tierart, die es dem verstorbenen Stiftungsgründer, Dr. Heinz Hasel, besonders angetan hatte. "Auch der Feldhase ist wieder da", freut sich Marcus Schilling.

Viel Aktivität herrscht derzeit zudem in den fünf Feuchtbiotopen am Hambrunnen, wo der Grasfrosch schon laicht. Erdkröte, Teichmolch und Bergsalamander werden in wenigen Wochen erwartet. Abzuwarten bleibt nun, ob sich der Steinkauz die Ehre gibt.