Ein Blick in den neuen Dorftreff in Waldangelloch. Foto: privat

Sinsheim-Waldangelloch. (bz) Viele helfende Hände bringen den Verein "Waldangelloch Aktiv" schnell in die Spur: Der junge Trägerverein des Dorftreffs konnte den vereinbarten Plan zum Aufbau seiner Räume trotz der Corona-Krise in weiten Teilen einhalten. Denn zuverlässige Partner konnten ihre Arbeiten zügig abschließen. Die offizielle Eröffnung, die für Anfang Mai geplant war, muss aber noch auf sich warten lassen.

"Ehrlich gesagt hatten wir uns im Team jetzt auf Staubwischen eingestellt, bis Lockerungen in Sicht sind", bemerkt Stefan Müller, Vorsitzender des Vereins. "Doch dann kamen die Anfragen aufgrund der Krise." Die Sozialstation Sinsheim, ein Partner von Beginn an, kam auf den Verein zu und bat darum, dass sich dort unter sehr strengen Auflagen Senioren-Notgruppen im kleinsten Kreis treffen können. Der hergerichtete Raum des Dorftreffs bietet nicht nur eine komplett ausgestattete Küche, sondern auch Platz, damit Kleingruppen den gebotenen Abstand wahren können. Zudem ist das Gebäude samt Toiletten barrierefrei. In knapp zwei Wochen können sich die Notgruppen treffen.

"Gerade diesen Menschen, die unter Vereinsamung und Isolation leiden, so indirekt helfen zu können, indem wir den neuen Dorftreff unkompliziert zur Verfügung stellen, motiviert und bestätigt uns in unserem Handeln", sagt Müller. Weitere Anfragen der Grundschule für Besprechungen mit Elternbeiräten und Lehrerkonferenzen sowie Besprechungen des Pflegeteams der Sozialstation gingen ein und wurden zugesagt. Der Ortschaftsrat nutzte den Raum bereits für eine nicht-öffentliche Sitzung.

"Die Rückmeldungen zum neuen Dorftreff von diesen Gruppen sind durchweg positiv", freuen sich Müller und seine Mitstreiter, auf diesem Weg helfen zu können. Er bedankt sich beim Team, das sich "trotz Corona-Krise voll reingehängt hat und den Aufbau bis hierher unter Wahrung aller Auflagen geschafft hat".

Das Projekt mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim konnte ebenfalls erfolgreich abgeschlossen worden: Auf Vorschlag einer Waldangellocher Studentin wurde der Kontakt zur DHBW Mannheim Ende 2019 geknüpft. Der betreuende Dozent Detlev Lalla überzeugte den Verein, woraufhin eine Kooperations- und Projektvereinbarung geschlossen wurde. Nach dem Startschuss Anfang Februar mit vier Studentinnen der DHBW und einem kleinen Team von "Waldangelloch Aktiv" startete das Projekt. Und dann kam Corona.

"Nach kurzer Überlegung war allen Beteiligten klar: Wir machen weiter mit Hilfe von Online-Besprechungen und ziehen das durch", sagt Müller. Das Ergebnis der Arbeit: Der Verein tritt als Träger etwas in den Hintergrund, das Motto "Einfach Mitmachen", und die Werte Offenheit, Respekt sowie Gemeinsamkeit wurden herausgearbeitet.

Am 1. Mai veranstaltete der Verein zusammen mit den Helferinnen der DHBW einen Online-Übergabeworkshop. Das Team um die Studentinnen stellte das Konzept vor. "Der Verein hat nicht nur eine moderne Webseite bekommen, die mit den zukünftigen Anforderungen wachsen kann, sondern ein frisches und wiedererkennbares Gesicht", erklärt Müller. "Die Entscheidung, das Konzept komplett übernehmen zu wollen, sei im Vorstand einstimmig getroffen worden.

Die neue Internetseite "waldangelloch-aktiv.com" ist seit vergangenem Wochenende online. "Das hätten wir alleine so professionell nie hinbekommen", gibt Müller zu, der den Studentinnen für ihren Einsatz dankt.