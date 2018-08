Sinsheim-Dühren. (tk) Wenige Tage vor dem Dorffest-Auftritt von Richard "Mörtel" Lugner, dem Duo "Botox-Boys" und anderen Promis zum Auftakt des Dührener Dorffests, machen im Dorf Internetvideos die Runde, die erahnen lassen, in welche Richtung die geplante "Mega-Party" auf dem Zimmerplatz geht.

Auf "Youtube" finden sich mehrere Videos, die den Opernball-Baulöwen im Kreise von Florian Wess und Nicole Mieth sowie anderer Interpreten und Tänzerinnen zeigen. Mieth, die Auftritte in zahlreichen Fernsehserien hatte und außerdem im Playboy zu sehen war, ist ebenfalls in Dühren dabei. Florian Wess, der als "Reality-TV-Teilnehmer, Model und Eventmanager" beschrieben wird, ist der Sohn von Arnold Wess, der zusammen mit seinem Zwillingsbruder Oskar Wess als "Botox-Boys" auftritt.

Florian Wess, der nicht in Dühren zu sehen sein wird, wird nachgesagt, eine Beziehung mit Skandal-Schauspieler Helmut Berger gehabt zu haben. Mit Nicole Mieth verbindet Wess seit vorigem Jahr außerdem die Teilnahme an "Ich bin ein Star, holt mich hier raus", dem Dschungelcamp des Privatsenders RTL, in dem Prominente teils stark Ekel erregende Prüfungen im Urwald absolvieren. Nicole Mieth wurde beispielsweise in Ameisen und Mehlwürmer getaucht.

Mit "Mörtel" Lugner und Wess hat Mieth im vergangenen Jahr ein Remake des Songs "Der Berg ruft" aufgenommen, mit dem in den 90er-Jahren die Band "K2" einen Charterfolg feierte. Im Video ist das Trio in alpenländischer Tracht zu sehen, Lugners Beitrag ist die Textzeile "Mei Hosenträger san abgrissn".

Regisseur des Videos ist wiederum Helmut Werner, der den Dührener Auftritt gemeinsam mit der Heilbronner Agentur "Webjoker" und dem Dührener Dorffest-Organisator Peter Batzdorf auf die Bühne bringt. Ihnen zufolge wird in Dühren ein "Österreich-Event" stattfinden, bei dem Eurodance-Musik gespielt und "I bin der Lugner, olé, olé" - ein bereits im Jahr 2010 eingesungenes Lugner-Lied - erschallt. Weiterer Teil des schrägen Aufgebots ist der Sänger Chris Wolff, der in den späten 80er-Jahren mit Titeln wie "Das Land Romantica", "Mia Picollina" oder "Ay, ay, ay" unterwegs war.