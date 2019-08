Von Tim Kegel

Sinsheim. Dass Sinsheims Kinder "Schreiben, Lesen, Rechnen lernen - und dann erst Wischen", so wünschte es sich CDU-Sprecher Friedhelm Zoller genauso plakativ wie kritisch in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dort umriss Bildungsamtsleiterin Carmen Eckert-Leutz die "Medienentwicklungsplanung" an den zwölf Schulen in der Trägerschaft der Stadt Sinsheim.

Die Anforderungen des derzeitigen Bildungsplans müssten erfüllt werden. Es bedürfe leistungsfähiger Datennetz- und Internetanschlüsse, moderner Präsentationstechnik in den Klassenzimmern sowie Endgeräte. Rund 190.000 Euro bezahle hierfür das Land, außerdem seien etwa 430 Euro pro Schüler an Bundesmitteln aus dem "Digitalpakt Schule" zu erwarten. Die Schulen hätten nun "die Hausaufgabe, ihre pädagogischen Konzepte zu erstellen", sagte die Amtsleiterin. "Es geht nix mehr anderes als Digitalisierung", schickte Oberbürgermeister Jörg Albrecht dem Vortrag vorweg.

Was an den Schulen passiert ist und was noch auf sie zukommt, davon zeugten die Schaubilder und Organigramme in den ans Gremium verteilten Anlagen: Einzelschulen bilden zum Auftakt Steuergruppen-Teams, die Ansprechpartner benennen; definieren den Ist-Stand, knüpfen Kontakte zu Kreis- und Landesmedienzentren, treffen gemeinsame Zielvereinbarungen mit dem Schulträger. Ein separater Arbeitskreis Grundschulen formiert sich in der "Konzeptionsphase", konkretisiert Zeitplanungen, erhebt weitere Ist-Stände der Kollegen in "Medienentwicklungsplanungsfragebögen", trifft konzeptionelle Überlegungen zur Fortbildung und leistet pädagogische Beiträge zum Ausstattungskonzept. Im "Umsetzungs-Baustein" werden an den Einzelschulen medienpädagogische Möglichkeiten evaluiert, Aufgaben von Beauftragten und technisch qualifizierten Personen bestimmt und eine Qualifizierungsplanung umgesetzt.

Weitere Teile des Bausteins sind die "Multiplikation innerhalb des Kollegiums" sowie schließlich das Unterrichten mit pädagogischer Begleitung der qualifizierten Personen. Im vierten und letzten Baustein sollen an den jeweiligen Schulen "Schwerpunkte der Evaluation" festgelegt, Rahmenbedingungen abgesteckt, Daten ausgewertet, interpretiert und präsentiert sowie weitere Schritte abgeleitet werden. Die Maßnahmen erfolgen in einem so genannten "Qualitätszirkel", wodurch Wissen entstehen, weitergegeben und Qualität kontrolliert werden soll.

Übersetzt heißt das in etwa: Es fehlt, neben der Ausstattung, an medienkompetentem Personal, das die Schulen nun überwiegend selbst ausbilden müssen. Als eine erste Erkenntnis aus der vielen Theorie hat sich die Maßgabe herausentwickelt, dass die "Pädagogik die Technik bestimmt". Die Technik müsse, wie es nach einer Weiterbildung durch das Medienzentrum Heidelberg hieß, "einen Mehrwert haben", wobei sowohl "einfache Lösungen" sowie die Schulung der Lehrkräfte "den Unterrichtseinsatz" steigerten. Man wolle künftig das "vielfältige Fortbildungsangebot" nutzen, heißt es in einer Vereinbarung, und sich einem Medienentwicklungs-Arbeitskreis der Stadtverwaltung anschließen.

Schüler werden künftig mit Apple-iPads und iOS-Betriebssystem ausgestattet, pro Klassenzimmer sind vier Schülerexemplare sowie eines für den Lehrer im Gespräch; hinzu kommen Windows-Laptops und Präsentationseinheiten wie Beamer, Lautsprecher und Apple-TVs.

Bedarfserhebungen über die Ausstattung einzelner Schulen sowie Pläne von der Bestückung der Klassenzimmer wurden großteils gemacht. Die für den Digitalausbau erforderliche Verkabelung lässt an einem Großteil der Grundschulen noch auf sich warten. Anträge sind gestellt; ein weiterer Teil der Schulen - überwiegend in der Kernstadt - ist übers städtische Netz verkabelt.

Ein komplexes Thema, so viel stand im Gemeinderat fest: "Das ist die Zukunft", gab sich Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin pragmatisch. SPD-Mann Michael Czink forderte, sich "so schnell wie möglich um die Hardware zu kümmern. CDU-Mann Zoller empfand es als "Wermutstropfen", dass in dem vorgestellten Konzept zwar von "Personalbedarf die Rede", dieser aber nicht konkret beziffert war. Der Erfolg der Planung sei, glaubt Zoller, auch "abhängig von der Affinität des jeweiligen Schulleiters". Aktiven-Sprecher Alexander Hertel, selbst Realschullehrer im Ruhestand, mahnte: "Hier geht’s um Didaktik." Der Lehrerberuf werde schwieriger, glaubt er. Pädagogen dürften künftig nicht "nur als Moderator definiert" werden.