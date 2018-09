Alexander Klinkenberg holt für das Jubiläumskonzert in der Sinsheimer Carl-Orff-Schule frühere und heutige Bandmitglieder auf die Bühne. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Sinsheim. Von den Beatles existiert das legendäre "Weiße Album", ein blaues und ein rotes gibt es obendrein. Zuletzt veröffentlichten "Die Chefs" gleichzeitig ein schwarzes und ein weißes Album - einen "Best-of"-Silberling, sozusagen (Themenseite zur Band auf YouTube). Nicht, dass sich die Formation mit den vier Liverpoolern vergleichen möchte, der Anlass ist jedoch erfreulicher.

Im Gegensatz zu den Pilzköpfen können die leidenschaftlichen Musiker aus Sinsheim und Umgebung aktuell auf eine 25-jährige Bandgeschichte zurückblicken. Aus diesem Anlass wird es am Donnerstag, 2. Oktober, 19 Uhr ein Jubiläumskonzert - aus dem Bandlager heißt es schlicht und einfach "Burzeltagskonzert" - in der Carl-Orff-Schule in Sinsheim geben.

Bandchef Alexander "Schellich" Klinkenberg, seit Anbeginn für nahezu alle deutschen Texte verantwortlich, hat zum Jubiläum aktuelle und ehemalige Bandmitglieder zusammen getrommelt und verkündet: "Wir treten in der Urbesetzung an." Neben Klinkenberg (Gitarre, Gesang) sind Horst "Gordo" Zahn (Gesang), Tobias "Tobi" Karl (Keyboards, Backgroundgesang), Ruben "Schlabbe" Abbad (Bass), Harry Binder (Drums, Backgroundgesang), Danny Busch (Gitarre, Drums) sowie Uli Lenz (Gitarre, Bass, Gesang) am Start.

Die Musiker haben im Archiv gekramt und neben alten Stücken aus den Anfangstagen einige neue Titel auf Lager. Während auf "Episode I" nahezu alle Kracher der Chefs und Songs wie "Hey Du", "Blender" oder "Liebeslied" enthalten sind, kommt das "Weiße Album" und "Episode II" fast im akustischen Gewand daher.

Neben neuen Songs wie "Deine Augen" oder "Bang!" hatten die Chefs im eigenen Rockstage-Tonstudio in Sinsheim vier Stücke neu aufgenommen und abgemischt. Hier zeichnete neben Klinkenberg vor allem Produzent, Komponist und Multiinstrumentalist Tim Eiermann (Liquido) verantwortlich. Die Chefs (Motto: "Auf die Plätze! Fertig! Rock!) wollen beim Jubiläumsgig jedenfalls eine tolle Liveparty zelebrieren.

Wie alles anfing bei den Kraichgau-Rockern? "Zu Beginn haben wir jede Woche vor zehn oder 20 Leuten im Meckesheimer Asphalt-Dschungel gespielt", erinnert sich der heute 52-jährige Musiklehrer "Schellich". Plötzlich seien es Hundert oder mehr Besucher geworden.

Konzept und Stil blieben über all die Jahre gleich, es werden ausschließlich eigene Titel gespielt, lediglich die Frontmänner wechselten. "Die Bandchemie muss stimmen", sagt der gebürtige Hoffenheimer Alexander Klinkenberg, der in seiner Jugend selbst bei "Hoffe" kickte und 2010 die TSG-Hymne "Unsere Liebe" initiierte.

Zuletzt sorgten die "Chefs" für weniger Gesprächsstoff, waren teilweise auch mit anderen Formationen unterwegs. Livekonzerte, quer durch die Republik, bleiben jedoch für immer im Gedächtnis Klinkenbergs und seiner Kraichgau-Rocker. Und stets gilt die Devise: "Wir sind Irrsinn, Chaos, Rock’n’Roll. Unsere Leidenschaft ist die Musik. Tagtäglich und überall."