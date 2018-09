Sinsheim. (of) "Es liegt an uns, das Feuer zu entfachen", hatte Bundestrainer Joachim Löw vor dem Länderspiel gegen Peru erklärt. Das zumeist wohlwollende Publikum in beiden Arenen stand zwar hinter der DFB-Elf, die nach wie vor als "Die Mannschaft" auflief, doch wie klappte es mit der angedachten Fannähe? Was lief gut, was war weniger erfreulich?

Nicht optimal: Auch im Kraichgau wurden die Stadiontore für eine Trainingseinheit nicht geöffnet, viele Fans zogen enttäuscht ab. Offizielle Begründung des DFB: die kurze Vorbereitungszeit. Für die meisten Anhänger nicht überzeugend. Hatte nicht Team-Manager Oliver Bierhoff im Vorfeld verkündet: "Die Nationalelf ist die Mannschaft aller Fans. Das ist uns ganz wichtig." Im Heidelberger Mannschaftshotel gab es zumindest die Möglichkeit, das eine oder andere Foto mit den Spielern zu schießen oder ein Autogramm zu erhaschen - auch wenn nicht alle Spieler freudestrahlend auf die lange wartenden jungen Anhänger zuliefen.

Für Unmut sorgte der späte Anpfiff der Partie um 20.45 Uhr. An einem Sonntag, dazu am letzten Tag der Sommerferien, ist dies ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für Familien, zumal auch die teils lange Abreise hinzu kommt. Rainer Kreis, der mit Frau Angela und den Kindern Simon und Helene aus dem Odenwald kommt, sagt erbost: "Wenn ich um 1 Uhr in der Nacht zu Hause ankomme, habe ich noch Glück gehabt. Und um 6 Uhr klingelt der Wecker."

Auch die Ticketfrage erzürnte etliche Fans. "Zu teuer und schwer zu bekommen, wenn man nicht Mitglied im Fanclub Nationalmannschaft ist", weiß Stefan Bauer aus Kraichtal. Die Preise für eine Eintrittskarte lagen zwischen 25 und 100 Euro, dazu gab es Sonder-Tickets für zehn Euro. Fakt ist: Das Spiel war trotzdem ausverkauft.

Silke Schwemmle und Jörg Mayer mit Kindern Yannis (12) und Fabian (13) aus Maulbronn haben 220 Euro für die Tickets bezahlt und ärgern sich über die späte Anstoßzeit und die Preise. "Wenn wir vor drei Monaten gewusst hätten, dass das Spiel erst am späten Abend beginnt, wären wir zu Hause geblieben."

Markus, Stephanie und Zelko sind mit den Kindern Lisa (14), Julia (11) und David (10) zusammen mit weiteren Anhängern aus Freiburg angereist, haben für die Zöglinge je 35 Euro und für sich 45 Euro bezahlt. "Wir werden schon eine Viertelstunde vor dem Ende wieder heimfahren, sonst stehen wir im Stau und kommen noch später zurück", bekunden die Erwachsenen, die darauf hoffen, dass die Kinder im Auto "eine Mütze Schlaf" nehmen. Schülern sei die späte Anstoßzeit kaum zuzumuten, hatte auch Dietmar Hopp im Vorfeld kritisiert.

Fazit: Wenn die verkündete Aufbruchstimmung, der fußballerische Neubeginn (vom dem in Sinsheim noch nicht viel zu sehen war) sowie der Schulterschluss mit den Fans gelingen soll, muss künftig noch sehr viel getan werden. Nach Spielschluss bedankten sich die meisten Kicker zwar für die Unterstützung, und Torschütze Julian Brandt verschenkte auch sein Trikot. Doch ein Teil der Fankurve, wo sich viele Kinder mit ihren selbst gebastelten Schildern die Lunge aus dem Leib schrien, wurde ausgespart.

Für exzellente Stimmung sorgten jedoch die angereisten Fans des peruanischen Teams. Im gesamten Stadion verbreiteten sie mit Trommeln und Gesängen eine tolle Atmosphäre voller südamerikanischem Flair.