Von Christian Laier

Waibstadt/Kraichgau. Ihr Motto lautet "Hilfe zur Selbsthilfe" leisten. Das machen Jutta und Hubert Hench seit mittlerweile 20 Jahren. Sie engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich, um Waisenkindern in der Region Kadongo in Kenia zu helfen. Die beiden sind Mitbegründer des in Waibstadt gegründeten Vereins "Kinderhilfe Kadongo" und ermöglichen mittellosen Kindern mit ihrem Engagement den Besuch von Kindergarten und Schule und verhelfen ihnen im Anschluss zu einer Berufsausbildung.

Das Ehepaar aus Waibstadt hat das Projekt von Anfang an mit weiteren Mitstreitern aus dem Kraichgau und der Region rund um Heidelberg mit aufgebaut. Hubert als stellvertretender Vorsitzender und Jutta als Verantwortliche für die Finanzen tragen im Vorstandsteam Verantwortung. Los ging alles im Jahr 2001, als ein Arbeitskollege von Hubert Hennch, der als Sonderschullehrer im Jugendstift Sinsheim arbeitete, ihn davon überzeugte, zusammen ein Hilfsprojekt zu starten. Der Arbeitskollege und heutige Vorsitzende des Vereins, Steve Oluoch, der selbst aus Kadongo stammt, erzählte immer wieder von den katastrophalen Lebensbedingungen alleinlebender Kinder, deren Eltern an Aids gestorben sind.

Die Spenden sollen den Kindern den Besuch eines Kindergartens, den Schulbesuch oder eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Foto: privat

Die Hennchs und weitere Arbeitskollegen übernahmen Patenschaften, mit denen die Schulausbildung der Waisenkinder finanziert werden konnte. Nach und nach wurde "dank der sehr treuen Spender und Paten" mit dem Geld aus dem Kraichgau eine zuvor nicht vorhandene Infrastruktur aufgebaut. "Wir haben mehrere Brunnen gebaut, die Straße befahrbar gemacht, Strom legen lassen. Heute gibt es einen vereinseigenen Kindergarten und eine Berufsschule mit eigener Küche", berichtet Jutta Hennch. Die Zahnarzthelferin erklärt, dass mit den Spenden, die gesammelt werden, die laufenden Kosten für die Einrichtungen gedeckt werden. "Mit den Spenden tragen wir auch zur Aids-Bekämpfung durch Aufklärungsprojekte in Kadongo bei. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, das Selbstbewusstsein von Mädchen zu stärken und die Aufklärung zu fördern", führt Hubert Hennch aus. Der Pensionär verweist darauf, dass an den Verein gespendetes Geld ohne Verwaltungskosten direkt vor Ort eingesetzt wird.

Die Region Kadongo liegt acht Kilometer südlich des Äquators in einem schlecht zugänglichen Talkessel in der Nähe des Viktoriasees. Die Menschen, die der Volksgruppe der Luo angehören, leben von Ackerbau und Viehzucht. Aids-Waisen haben normalerweise keine Möglichkeit, einen Kindergarten oder eine Schule zu besuchen. Dadurch verschließt sich ihnen auch die Chance einer Berufsausbildung. Als letzte Konsequenz bleibt ihnen oft nur das Leben auf der Straße in der nahe gelegenen Stadt Kisumu, das Prostitution, Drogen oder Kriminalität in ihren Alltag bringt.

Der Verein hilft diesen Kindern in Kadongo. Foto: privat

2016 reiste das Waibstadter Ehepaar auf eigene Kosten nach Kenia und verschaffte sich vor Ort einen Überblick über die Erfolge ihres Vereins. "Die Kinder waren sehr neugierig", erinnern sich die Hennchs gerne an die Erlebnisse in Kadongo zurück. Als besondere Ehre durften sie den ersten Absolventen der Berufsschule die Zertifikate überreichen.

"Uns geht es sehr gut. Man kann in Kadongo mit wenig Geld unheimlich viel erreichen", beschreibt Jutta Hennch ihre Motivation für das ehrenamtliche Engagement. "Mittlerweile bringen sich einige von uns ausgebildete Schülerinnen und Schüler vor Ort in die Organisation ein und geben auf diese Weise etwas zurück. Das freut uns sehr", sagt Hubert Hennch.

Info: Das Spendenkonto des Vereins bei der Volksbank Kraichgau hat die IBAN: DE63.6729.2200.0012.4643 04. Weitere Informationen gibt es auf der oben verlinkten Website oder auch direkt bei Hubert und Jutta Hennch unter Telefon 07263/3745.