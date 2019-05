Von Christian Beck

Sinsheim. Es werden mehr: Nachdem vor zwei Wochen rund 80 Schüler während der Unterrichtszeit für den Klimaschutz demonstriert hatten, waren es am heutigen Freitag etwa doppelt so viele. Lautstark und mit Plakaten ausgerüstet, zogen sie durch die Sinsheimer Innenstadt, am "Wächter" gab es eine Abschlusskundgebung. Entgegen erster Planungen liefen die Schüler nicht durch die Hauptstraße.

"Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!" Diese und weitere Sprüche erklangen ab 11 Uhr unter anderem in der Fußgängerzone. Mit Trillerpfeifen machten die Demonstranten zusätzlich Lärm. Einige Passanten reckten den Daumen nach oben, andere blieben stehen und machten Fotos. So mancher Gast, der dort einen Kaffee trinkt, wunderte sich.

"Fridays for Future"-Demo in Sinsheim Kamera/Redaktion: Christian Beck / Produktion: Reinhard Lask

Friday for Future Demo in Sinsheim - Die Fotogalerie















So mancher Demonstrant wundert sich indes über den Weg, den Kinder, Jugendliche und einige Erwachsene nehmen: Vom Burgplatz führt die Strecke über Kirchplatz und Bahnhofstraße, über die Grabengasse und am Bachdamm entlang über die Allee, zum Karlsplatz, durch die Rosengasse bis zum "Wächter". Der Weg führe durch so manche Nebengasse, kritisierten ein paar Teilnehmer. Und ergänzen empört: Die NPD laufe mit rund 20 Personen durch die Hauptstraße. 150 Schülern - so die Schätzung der Polizei - werde dies aber nicht gestattet.

Auf RNZ-Nachfrage bekräftigen aber sowohl Versammlungsleiter Paul Fuhr als auch Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer, die Route in einem positiven Gespräch im Vorfeld so erarbeitet zu haben. "Wenn der Veranstaltungsleiter das nächste Mal darauf besteht, dass die Schüler durch die Hauptstraße laufen, kann das auch genehmigt werden", erklärt Schleifer.

Die nächste Schüler-Demonstration für den Klimaschutz soll voraussichtlich, am Freitag, 7. Juni, stattfinden. Für kommenden Freitag, 31. Mai, planen die Kinder und Jugendlichen eine Müllsammelaktion. Und zwar außerhalb der Schulzeit, betont Paul Fuhr.