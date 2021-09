Waibstadt-Daisbach. (wig) Was gab es nicht alles rund um die Daisbacher Kerwe: Vor mehr als 100 Jahren hatte die Obrigkeit eingegriffen und die Kirchweih "zur Hebung der Sittlichkeit" vom eigentlichen Termin am ersten Wochenende im September um zwei Wochen nach hinten verlegt. Die Kerwen in den verschiedenen Ortschaften sollten damals auf weniger Termine konzentriert werden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Kerwe von den "Ortsborscht" schon mal hoch zu Ross "abgeholt", es wurden Umzüge veranstaltet oder ausgelassene Kerwe-Tanzveranstaltungen in den damals drei örtlichen Gaststätten gefeiert. Seit 1979 wurde die Kerwe als Straßenfest der Vereine auf der Kirchstraße und den angrenzenden Höfen gefeiert, seit 2017 findet sie auf dem Dorfplatz statt. Begleitend gab es immer wieder Ausstellungen, Filmvorführungen und Tanzaufführungen oder 2019 die Fendt-Oldtimer-Parade.

Im vergangenen Jahr hatte der Ortschaftsrat das Fest wegen der Corona-Pandemie abgesagt, ebenso wie in diesem Jahr – eigentlich, denn ganz müssen die Daisbacher auf ihre Kerwe nicht verzichten: Am Freitag, 17. September, gibt es ab 20 Uhr in Silvias Musik-Pub in der Daisbachtalstraße Live-Musik mit der Band "Flugrost". Tags darauf, am Samstag, 18 September, beginnt die "Mini-Kerwe" des Sportvereins auf dem Sportplatz. Ab 15 Uhr ist das Clubhaus geöffnet, dort wird Bundesliga live gezeigt. Der Kerwesonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück.

Um 10.30 Uhr trägt die E-Jugend des SV ein kleines Triell mit dem SV Sinsheim und der SG Eschelbronn/Spechbach aus. Um 13.15 Uhr spielt die Reservemannschaft gegen eine Elf aus Tiefenbach, und um 15.30 Uhr treten die die 1. Mannschaften gegeneinander an. Ab 17.30 Uhr schließlich gibt’s Live-Musik. Für die Gäste werden Gegrilltes, Salat, Pommes und Getränke angeboten. Es gelten die üblichen Abstands- und Hygienevorschriften, auf der Terrasse und auf der Festfläche gilt "3G".

Zum Kerweausklang am Montag, 20. September, ist von 11.30 bis 14 Uhr und von 17 bis 19 Uhr die Clubhaus-Küche geöffnet.