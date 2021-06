Von Berthold Jürriens

Waibstadt/Neidenstein. Nachdem die Gebührenerhöhung auf der Verbandsversammlung des Zweckverbands Wasserversorgungsgruppe "Unterer Schwarzbach" und das schlechte Geschäftsjahr 2019 für lange Gesichter gesorgt hatten, war das Thema "Alter Hochbehälter Daisbach" wesentlich entspannter und spannender. Laut Verbandsvorsitzendem Joachim Locher gibt es Anfragen zum Verkauf oder der Vermietung des historischen Gebäudes in Daisbach.

Joachim Lutz aus Mauer berichtete über seine Hobbytätigkeit als Käsemacher: Aufgrund des konstanten und guten Klimas in dem Hochbehälter möchte er seinen Käse dort reifen lassen. "Bei elf bis dreizehn Grad Celsius herrschen dort ideale Temperaturen", erklärt er. Dafür müsste er aber einiges am Hochbehälter umbauen, so zum Beispiel ein neues Dach montieren. Auch wenn die Vertreter sich für einen "Waibschder Käs" begeistern konnten, so stellte Locher frühzeitig in der Diskussionsrunde fest, dass kein Verkauf des Hochbehälters vom Zweckverband geplant sei. Somit war die Planung für Lutz auch erledigt, der sich aber nur wenig enttäuscht zeigte und Verständnis aufbrachte für diese Entscheidung.

Auch die Daisbacher "Wandergruppe 2.0" ist an der Nutzung des Hochbehälters interessiert. Die Gruppe wurde vom Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner vertreten, der die bisherigen Vorstellungen einiger Wanderteilnehmer dem Gremium vortrug. "Wir sind eine Rentnergruppe zwischen 60 und 72 Jahren, die aus diesem Objekt gerne eine Art Aussichtspunkt für die Öffentlichkeit gestalten möchten", trug Glasbrenner vor. Bei eventuellem Missbrauch müsste man natürlich entsprechende Konsequenzen ziehen. Sowohl ein Treppenaufgang mit Geländer, eine Tafel mit den sichtbaren Sehenswürdigkeiten in der Umgebung und ein absturzsicheres Geländer im oberen Bereich seien für das Projekt geplant.

Fragen über einen Nutzungsvertrag und die rechtliche Organisationsform der Gruppe tauchten bei den Vertretern auf. Glasbrenner räumte ein, dass man sich darüber nur vereinzelt Gedanken gemacht habe. "Wir wollten erst mal abwarten, wie das Signal aus dem Zweckverband aussieht. Dann werden wir nochmals gemeinsam beraten." Waibstadts Gemeindevertreter Michael Lutz könnte sich mit dem Aussichtsturm anfreunden. Sein Kollege Kurt Lenz schlug vor, das technische Denkmal gemeinsam zu besichtigen, um die Gegebenheiten vor Ort zu sehen. Dies traf auf breite Zustimmung, sodass man die endgültige Entscheidung vertagte.

Auch der Wirtschaftsplan 2021, vorgetragen von Verbandsrechner Markus Zappe, wurde beschlossen. Der Erfolgsplan sieht einen Aufwand beziehungsweise Ertrag in Höhe von rund 1,36 Millionen Euro vor. Im Vermögensplan belaufen sich die Einnahmen respektive Ausgaben auf rund 235.000 Euro. Das Verbandsgebiet beinhaltet 7355 Einwohner in Waibstadt mit Daisbach und Neidenstein (Stand 2020).

Änderungen beschloss die Versammlung bezüglich des Antragsverfahrens auf Unterzähler, die umgangssprachlich als Gartenzähler bekannt sind. Wassermeister Reiner Nimmervoll und die beiden Verwaltungen haben Anpassungen an ein neues Formular gegenüber der bisherigen Verfahrensweise vorgenommen. "Bisher hat der Antragsteller über einen Installateur einen Unterzähler einbauen lassen, aber ohne Unterschrift", sagte Locher. Auch viele "Poolfüllungen" seien fälschlicherweise über diese Zähler abgerechnet worden. Diese würden dann nicht über die Abwasserbeseitigung in Rechnung gestellt, obwohl es sich um Abwasser, also verändertes Trinkwasser handeln würde.

In dem neuen Formular muss der Kunde bestätigen, dass die Verwendung des Trinkwassers aus dem Unterzähler nur mit einer monatlichen Grundgebühr für den einzubauenden Zähler möglich ist. Dafür entfallen dann die Abwassergebühren für den Kunden für die über diesen Zähler entnommene Wassermenge. "Aber nur dann, wenn diese Wassermenge nur für den Gartengebrauch verwendet wird und nicht der öffentlichen Abwasserbeseitigung zugeführt wird."

Weiter muss bestätigt werden, dass die entnommene Wassermenge nicht für Schwimmbad, Pool, Whirlpool oder Jacuzzi genutzt wird. "Das Schwimmbadwasser wird dann automatisch zu Schmutzwasser, welches über die Kanalisation zu entsorgen ist und somit gebührenpflichtig wäre."

Laut Zappe gelten die Regelungen auch bei den Nutzern, die bereits einen Unterzähler haben. "Diese Bürgerinnen und Bürger werden von uns angeschrieben und mit einer Frist die Kundenbestätigung angefordert."