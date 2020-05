Kraichgau. (cla/bju/rnz) Nach den jüngsten Veränderungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg öffnen die Rathäuser in den Gemeinden im Kraichgau wieder schrittweise für den Besucherverkehr. Auch in den Rathäusern gelten dann besondere Regelungen, um das Virus weiterhin eindämmen zu können. So besteht für jeden Besucher Maskenpflicht. Außerdem wird darum gebeten, einen Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. Somit können sich in den Räumen dann nur eine begrenzte Anzahl an Personen aufhalten. Dadurch kann es zu Wartezeiten kommen. Alle Rathäuser wollen außerdem Desinfektionsmittelspender an den Eingängen bereitstellen. Zusätzlich werden vorübergehend besondere Öffnungszeiten gelten:

> Neckarbischofsheim: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 9 Uhr bis 12 Uhr; Mittwochnachmittag nur nach telefonischer Vereinbarung. > Neidenstein: Montag, Dienstag, Donnerstag jeweils von 9 bis 12 Uhr das Rathaus offen sein, Mittwochnachmittags nur nach telefonischer Vereinbarung. "Wir bitten an der Glastür im Vorraum zu klingeln, um dann zum jeweiligen Ansprechpartner gebracht zu werden", sagt Bürgermeister Frank Gobernatz. Um Wartezeiten zu vermeiden, sei eine telefonische Anmeldung wünschenswert.

> Waibstadt: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr; Donnerstagnachmittag nur nach telefonischer Vereinbarung. "Wir bitten darum, dass nach wie vor nur dringende und unaufschiebbare Angelegenheiten im Rathaus erledigt werden. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist eine telefonische Anmeldung wünschenswert", betont Bürgermeister Joachim Locher.

> Eschelbronn: Das Rathaus hat ab Montag, 4. Mai, zu den regulären Sprechzeiten wieder geöffnet. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist eine telefonische Anmeldung unter 06226 / 95090 wünschenswert. > Reichartshausen: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 9 bis 12 Uhr; Donnerstagnachmittag nur nach telefonischer Vereinbarung. Das Bürgerbüro mit Postagentur und Lotto-Annahmestelle sind wie folgt geöffnet: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr; Montag und Dienstag von 14 bis 16.30 Uhr; Donnerstag von 14 bis 18 Uhr; Freitag von 14 bis 16 Uhr; Samstag von 9 bis 11 Uhr.

> Epfenbach: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr; Mittwochnachmittag nur nach telefonischer Vereinbarung. Besucher sollen an der Haustüre klingeln.

Auf dem Homepages der Gemeinden

> Angelbachtal, > Zuzenhausen und > Helmstadt-Bargen gab es am Sonntag noch keine Informationen, wann und zu welchen Zeiten die Rathäuser dort wieder öffnen werden. Es ist allerdings davon auszugehen, dass dies auch in dieser Woche der Fall sein wird. Auch dort werden wahrscheinlich die selben Bedingungen und Beschränkungen wie in allen anderen Gemeinden im Land gelten.

Info: Weitere Informationen gibt es auf den jeweiligen Webseiten der Gemeinden unter www.angelbachtal.de www.zuzenhausen.de und www.helmstadt-bargen.de