Von Alexander Becker

Sinsheim/Kraichgau. Nach den jüngsten Lockerungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg atmen neben der Gastronomie auch etliche Vereine auf. Denn für manche sind so lange vermisste Aktivitäten wieder möglich. Doch einige Vereine müssen noch warten, bis die Inzidenz weiter sinkt. Die RNZ hat sich umgehört, wer inwieweit betroffen ist.

Freuen können sich unter anderem die Sportvereine: "Bambini, E- und F-Jugend dürfen wieder trainieren, die Gaststätte darf wieder geöffnet werden. Außerdem dürfen unsere Mitglieder dort wieder Fußball im Fernsehen schauen", freut sich der Vorsitzende des SV Hilsbach, Geert Houtakkers, über die jüngsten Lockerungen. Aktuell gestattet der Badische Fußballverband (BFV) bei stabiler Inzidenz unter 100 kontaktloses Training in 20er-Gruppen – in den Altersklassen Ü13 aufwärts aber nur nach Vorlage eines tagesaktuellen negativen Schnelltests, Impf- oder Genesungsnachweises.

Bei den Sportschützen sieht es dagegen nicht ganz so rosig aus: "Maximal zehn Leute dürfen derzeit gemeinsam unseren Sport ausüben, aber nur im Freien", berichtet der Landessportleiter des Badischen Sportschützenverbandes, Jürgen Dörtzbach. Zwar fühlt man sich ihm zufolge gegenüber anderen kontaktlosen Sportarten etwas zurückgesetzt, hofft aber gleichfalls auf eine sinkende Inzidenz, "damit größere Lockerungen erfolgen und wir den Indoorsport wieder betreiben können".

Nichts Neues gibt es von anderer Seite zu vermelden: "Singen ist zuerst auf der roten Liste gestanden. Deshalb wird es wohl das Letzte sein, was wieder erlaubt wird", befürchtet der Vorsitzende des Chorverbandes Elsenzgau, Michael Mireisz. "Die Mitgliedsvereine können weiterhin allenfalls online proben, was aber nur bei extrem guter Internetverbindung reibungslos funktioniert", berichtet er das momentan noch nicht optimale Vereinsleben. Allenfalls durchgeimpfte Senioren könnten im Freien singen, das Ausweichen in ausreichend große Kirchen oder Sporthallen, um dort Präsenzproben abzuhalten, sei fast nirgendwo möglich. Auch die Geselligkeit leide, was ein großes Risiko für den Fortbestand der Gesangvereine in der Region sei. Mireisz befürchtet 15 bis 20 Prozent Mitgliederschwund, sollte die Corona-Pandemie noch länger dauern. Trotzdem hofft er, den am 23. Oktober geplanten Konzert- und Ehrungsabend anlässlich des 100. Jubiläums des Chorverbandes Elsenzgau abhalten zu können.

Die Jubiläen mehrerer Musikvereine sind bereits der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. "Die 100-Jahr-Feiern in Malsch und Schwarzach wurden abgesagt. Das war ganz blöd", betont der Vorsitzende des Blasmusikverbandes Rhein-Neckar, Günther Rauchmann. Ihm zufolge entgehen den betroffenen Vereinen nicht nur die Einnahmen rund um die jeweilige Feier, sondern sie bleiben zudem auf mitunter hohen Kosten sitzen, zum Beispiel für die Erstellung einer Festschrift. Am meisten Angst hat man aber vor dem befürchteten Mitgliederschwund: "Wenn du über ein Jahr keine Musik machen kannst, kommen manche Mitglieder bestimmt nicht zurück", prophezeit Rauchmann. Außerdem leidet bei Blech- und Holzbläsern die Spieltechnik, der sogenannte Ansatz, wenn nicht permanent geprobt wird. Um das zu vermeiden, haben viele Vereine dies im vergangenen Jahr im Freien getan, bevor sie dann im Herbst in Scheunen von Landwirten ausgewichen sind. "Das war aber alles nicht zufriedenstellend", erinnert sich der Verbandsvorsitzende, der jetzt auf Lockerungen von höherer Stelle hofft. "Ich frage ständig im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst nach Aktualisierungen, aber es kommen keine Lockerungen. Nach wie vor herrscht für uns Probenverbot", erklärt Rauchmann.

Ähnlich sieht die Situation in den Obst- und Gartenbauvereinen aus. "Es läuft nichts, auch keine Vorträge. Die Vereinsheime sind geschlossen, man kann sich nicht treffen", skizziert der Bezirksverbandsvorsitzende Hans-Peter Nagelpusch die aktuelle Situation. Ihm zufolge bringt die recht hohe Altersstruktur der Mitglieder aktuell Vorteile: "Wir sind alle ältere, gestandene Leute, die verständnisvoller sind, was die Corona-Schutzmaßnahmen betrifft."

Deutlich mehr jüngere Leute finden sich innerhalb des DLRG-Ortsvereins, dem Jürgen Bender vorsteht. Waren dessen Mitglieder bislang immer während der gerade begonnenen Freibadsaison im Einsatz, ist das diesmal fraglich: "Aktuell können wir nichts tun, es gibt auch keine Informationen seitens der Stadt, wann und wie es weitergeht." Gleiches gilt für die Corona-Situation an sich. Bevor das Virus nicht endgültig besiegt ist, kann man nur spekulieren.