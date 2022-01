Sinsheim. (cbe) Über Geld redet niemand gerne offen. Doch die Rückzahlung der Corona-Soforthilfen beschäftigt gerade einige Betriebe, beispielsweise im Bereich Hotellerie und Gastronomie. Die RNZ hörte sich um.

Die Soforthilfen waren für Unternehmen oder Selbstständige gedacht, die im Frühjahr 2020 Corona-bedingt in schwere wirtschaftliche Schwierigkeiten gerieten. Es ging um schnelle Hilfe, doch die war "überhaupt nicht ausgegoren", sagt Steuerberater Georg Lutz von "Seeker Bauer Lutz" dazu. Viele Unternehmer und Selbstständige hätten im März 2020 noch etwas abgewartet, weil nicht klar war, wie stark und wie lang anhaltend der wirtschaftliche Einbruch ist. Doch vielen sei nicht bekannt gewesen, dass die Soforthilfen nicht rückwirkend beantragt werden können. Kleinere Betriebe seien zudem massiv benachteiligt, sagt Lutz. Bei einer GmbH bekommt ein Geschäftsführer einen Lohn, der in voller Höhe in die Berechnung der Hilfen eingeflossen sei. Bei kleineren gastronomischen Betrieben handele es sich jedoch häufig um Personengesellschaften. Hier konnte der Unternehmer nur 1180 Euro als fiktiven Lohn für sich angeben, erklärt der Steuerberater. Somit erhielt er auch weniger Soforthilfe.

Mehrfach wird berichtet, dass viel Schindluder getrieben wurde. "Es wurden auch Anträge von Unternehmen gestellt, die es gar nicht gab. Da ist im großen Stil betrogen worden", sagt Lutz. Ein Sinsheimer Gastronom, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, berichtet, dass die Kriminalpolizei in diesem Zusammenhang auch in Sinsheim aktiv war. Und ein weiterer Aspekt spiele ebenfalls eine Rolle, erzählt er. In der Gastronomie sei es verbreitet, dass manches "schwarz" laufe, also Essen und Trinken nicht verbucht oder Personal nicht angemeldet wird, um Steuern und Sozialabgaben zu sparen. Doch dann fallen die Umsätze und Kosten in den Büchern geringer aus, was sich nun gerächt habe, weil deshalb auch weniger Soforthilfe beantragt werden konnte.

Im März 2020 war bei vielen Betrieben völlig unklar, wie es weitergeht. Auch in der Industrie habe es eine Phase gegeben, in der Aufträge ausgeblieben sind, berichtet Lutz. Und auch Handwerker seien betroffen gewesen: "Maler oder Elektriker sind ja häufig Corona-bedingt nicht mehr in Wohnungen gegangen", erklärt der Steuerberater. Deshalb habe man sich auch in diesen Branchen häufig um Soforthilfe bemüht.

Viele beantragten die Unterstützung für mehrere Monate. Doch teilweise habe sich der Umsatz dann doch besser entwickelt, als zunächst befürchtet, erklärt Lutz. Dies bestätigt auch ein anderer Gastronom aus Sinsheim, der anonym bleiben möchte: Es sei sinnvoll gewesen, die Soforthilfen von Anfang an mit einem Steuerberater durchzusprechen. Das hätten nicht alle gemacht. Doch wer zu viel Geld bekommen habe, müsse nun eben zurückzahlen, findet er.

In Gesprächen wird deutlich, dass Gastronomen hin- und hergerissen sind, wie sie mit den Bedingungen der Corona-Krise am besten fahren: Kurzarbeit anzumelden, ist an Bedingungen geknüpft und sorgt bei den Angestellten für Unzufriedenheit. Ein Geschäftsführer eines Restaurants erklärte vor diesem Hintergrund, dass er sich große Mühe gibt, alle seine Angestellten zu halten, obwohl in der momentan schwierigen Phase nicht alle voll ausgelastet sind. Doch im Sommer des vergangenen Jahres sei der Umsatz sehr hoch gewesen, und er geht davon aus, dass es diesen Sommer ähnlich kommt. Dann brauche er alle Kräfte. Und neue Köche oder Servicemitarbeiter zu finden, sei gerade sehr schwierig. Mehrere Gastronomen berichten, dass frühere Mitarbeiter in Corona-Zeiten die Branche gewechselt haben und nicht mehr zurückkommen.

Zurück zu den Soforthilfen: Nicht jeder muss zurückzahlen, erklärt Lutz. Bis jetzt habe man lediglich Daten in einem Berechnungsportal eingeben müssen, das am vergangenen Sonntag geschlossen wurde. Die Rückzahlungsmodalitäten seien noch nicht klar, die Bescheide würden noch verschickt, erklärt Lutz.

Die zahlreichen weiteren Hilfen, die nach den Soforthilfen aufgelegt wurden, konnten übrigens nicht mehr von Unternehmern oder Selbstständigen beantragt werden. Vor diesem Hintergrund seien Steuerberater gerade in enormem Maße zusätzlich belastet, berichtet Lutz.