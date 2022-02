Das Testzentrum im Behördenviertel in der Werderstraße: Dort wird Wert auf praxisgeschultes Personal gelegt; es wird von zwei Apotheken betrieben, die in Steinsfurt und Hoffenheim ansässig sind. Foto: Tim Kegel

Von unserer Redaktion

Sinsheim. Moderner Goldesel hier, großes Bedürfnis nach sauberen Ergebnissen dort – und irgendwas dazwischen. Das sorgt für Probleme. So schildern es Eingeweihte, wenn es um Corona-Schnelltestzentren geht. Dutzende gibt es in Sinsheim, Hunderte im Landkreis. Und dass es auch in der Stadt einmal "kracht", sei nur eine Frage der Zeit.

Denn in den vergangenen Tagen durchsuchte die Heidelberger Kripo mehrere Objekte in Heidelberg, Schwetzingen, Ludwigshafen und Mannheim und nahm drei Personen fest, weil Flucht- und Verdunkelungsgefahr besteht. Nach Ansicht der Ermittler wurden 3,3 Millionen Euro zu Unrecht gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg abgerechnet und auch ausbezahlt. Ein Betrag von rund 752.000 Euro sei inzwischen zurückgezahlt worden. Weitere 800.000 Euro wurden sichergestellt. Schnelles Geld, gemacht binnen kürzester Zeit, laut Polizei zwischen Juni und November 2021. Auch eine Mannheimer Apotheke hatte inzwischen Besuch von Ermittlern. Die RNZ sprach mit zahlreichen Beteiligten, die meisten möchten in diesem Zusammenhang ihrer Namen nicht in der Zeitung lesen.

Auch in Sinsheim, so schildert es ein Insider, gebe es "einzelne Leute, die Hunderttausende gemacht" hätten mit dem staatlich geförderten System der niedrigschwelligen Bürgertests. Der Informant mit guten Szenekontakten geht sogar so weit, dass er glaubt, "in so gut wie jedem" Testcenter würde betrogen. Die Vermutung, dass nicht immer alles legal abläuft, liegt auf der Hand, sagt er und spricht von Blanko-Testzertifikaten, verschickt ähnlich eines Abonnements, und Negativ-Testergebnissen auf Wunsch, die dauerhaft an Freundeskreise und Familienverbünde verschickt würden. Dies oft, ohne dass überhaupt Abstriche vorgenommen werden würden. Wie unter vorgehaltener Hand in Sinsheim erzählt wird, existierten private Testzentren, die mehr als 300 und noch weit mehr Tests pro Tag abrechnen würden. Bei Vergütungen von 4,50 Euro für Sachkosten bei einfachen Schnelltests und acht Euro für die eigentliche Leistung, kann das mehr sein, als ein lukrativer Nebenerwerb: So kämen in einem Monat mehr als 100.000 Euro zusammen. Auch nach Abzug der laufenden Kosten dürften die monatlichen Einkünfte den Betrag überschreiten, den manche Angestellte in einem Jahr verdienen.

Kritiker sagen deshalb, das System verleite nicht nur zu redlichem Tun: Denn es gebe zwar eine Aufbewahrungspflicht der Unterlagen über die kommenden Jahre; Geld an Testzentren werde unter Vorbehalt einer später erfolgenden Prüfung ausgezahlt. Doch was eine solche am Ende zeige und was nicht, dürfe in vielen Fällen unklar bleiben: Ob ein Wattestäbchen im Spiel war, ob getestete Personen auch wirklich zum Zeitpunkt anwesend waren, ob Abstriche korrekt vorgenommen wurden – hierüber Auskunft geben könnten im konkreten Fall oft nur zwei Personen, die möglicherweise unter einer Decke steckten und ein ähnliches Interesse verfolgten. Oder die gar nicht wüssten, wie aussagefähig oder nicht die Testentnahme war. Tägliche Tests lassen sich außerdem begründen; Tests von Verwandten und Bekannten sind nicht verboten – und sogar naheliegend.

300 Tests und mehr an einem einzelnen Arbeitstag? Praktiker halten eine solche Anzahl nicht für gänzlich unmöglich, jedoch bei seriösem Herangehen in kleinen Einrichtungen kaum leistbar. Und auch für größere sei die Zahl mit einem Fragezeichen zu versehen, zumindest in der jetzigen Phase der Corona-Verordnungen, in der Beschränkungen in vielen Bereichen nicht mehr greifen – und es eine Masse an Testmöglichkeiten gibt. Florian Zangl, Leiter des Sinsheimer Ordnungsamts, räumt aber auch ein, dass "3 G am Arbeitsplatz und 2 G plus in der Gastronomie zu denkbar hohen Testzahlen" führten, ebenso eine nicht geringe Zahl positiver Selbsttests, die über Testzentren offiziell verifiziert werden sollten. Gut organisierte Testzentren arbeiteten zur Hochphase außerdem "mit mehreren Teststrecken gleichzeitig"; rund fünf Minuten Zeit brauche es für einen ordentlich vorgenommenen Test.

Allerdings verteile sich der Bedarf zurzeit laut Gesundheitsamt auf 34 private Testzentren, die zuletzt allein in Sinsheim angemeldet waren. 657 waren es im Rhein-Neckar-Kreis mit der Stadt Heidelberg. Ein Großteil davon sind Testzentren in Partyzelten, Containern, Holzbuden am Straßenrand, auf öffentlichen Plätzen und betrieben von Personal, das zuvor meist in anderen Branchen gearbeitet hat. Mitgezählt vom Amt werden auch Testzentren mit "offiziellem Charakter" in Apotheken oder Krankenhäusern.

Fragt man Letztere zum Risikopotenzial der Bürgertests, bekommt das Thema noch einmal einen völlig neuen Dreh: Die Mitarbeiterin eines Testzentrums mit medizinischem Hintergrund berichtet von einer Kundin, die sich "nach mehreren positiven Selbsttests zu Hause" auf die Suche nach einem Testzentrum machte – für die offizielle Bestätigung des privaten Testergebnisses: Fehlanzeige. "Drei oder vier Testzentren" in Sinsheim hätten die Patientin "stets negativ getestet", bevor sie sich an das medizinische Fachpersonal der Apotheke gewandt hatte: "Natürlich" sei das Ergebnis der Frau positiv gewesen. "Ein tiefer Nasenabstrich" habe Klarheit gebracht.

Skeptisch stimmt die Mitarbeiterin der Apotheke deshalb auch die Anzahl der Meldungen im Register des Gesundheitsamts: "Da stehen an einem Tag 25 positive Tests, von denen wir allein 16 gemeldet haben." Testcenter müssen positive Tests dem Gesundheitsamt melden und Adresse, Geburtsdaten und Telefonnummern angeben.

Oft seien solche Unregelmäßigkeiten, etwa "unerwartete Testergebnisse" oder Beschwerden über Hygienemängel, Auslöser, dass die Behörden genauer hinsehen, heißt es bei Ermittlern. Andere Graubereiche ließen sich schwer kontrollieren, sagt auch Zangl, dessen Mitarbeiter zu Überprüfungen vom Gesundheitsamt hinzugerufen werden. Ein einziges Mal seien die Behörden bislang in Sinsheim auf den Plan gerufen worden, nachdem es zu Klagen kam. Das betroffene Testcenter wurde daraufhin geschlossen, es habe sich um "Mängel bei der Test-Durchführung und in Sachen Hygiene" gehandelt.

Kontrolliert würden laut Kreis-Sprecher Ralph Adameit vor allem "die hygienischen Aspekte", wie die Einhaltung der Auswertungszeit, die Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln, der Einsatz von Schutzkleidung, die Anwendungsweise der Tests sowie die Lagerung von Materialien. Die Kontrollbilanz im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts lag bis 10. Februar bei 29 überprüften Teststellen im Kreis; von diesen seien elf "sofort geschlossen" worden. In der kommenden Woche plane man Kontrollen – "an weiteren acht Stationen".