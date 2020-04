Von Christian Beck

Sinsheim. Hat die Corona-Krise Auswirkungen auf die Verkehrsdisziplin der Sinsheimer? Teilweise offenbar schon. "Die Parkverstöße nehmen wieder zu", erklärt Oberbürgermeister Jörg Albrecht. "Da werden wir jetzt wieder verstärkt kontrollieren." Überprüft wird nach wie vor, ob zu schnell gefahren wird – auch wenn momentan weniger Leute mit Auto und Lkw unterwegs sind. Doch so leicht ist das gar nicht. Denn der Ordnungsdienst – momentan in zwei Teams geteilt, um das Risiko der Ansteckung zu verringern – hat mit der Kontrolle der Auflagen, die die Corona-Krise mit sich gebracht haben, ordentlich zu tun.

In der Stadt und auch bei beliebten Orten wie der Burg Steinsberg werde immer wieder geschaut, ob die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden, berichtet Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer. Nicht immer sei das der Fall. Meist reiche dann eine Ansprache. Vereinzelt seien Personen uneinsichtig, dann komme es zu einer Anzeige. Mindestens zwei dieser Fälle gebe es bislang.

Und es gebe Hinweise auf Personen, die sich eigentlich in Quarantäne aufhalten müssten, dazu "permanent Anfragen" rund um das Thema, berichtet Schleifer. Die meisten Kontrollen werden von der Polizei übernommen. Dabei entdeckten die Beamten unter anderem am Samstagabend eine Grillparty mit vielen Gästen auf dem Gelände der Hoffenheimer Grundschule, Drogen inklusive.

Was Geschwindigkeitsmessungen anbelangt: Der Blitzer-Anhänger, im Ordnungsamt "Trailer" genannt, stand in den letzten Tagen unter anderem in der Hauptstraße. Auf ausdrücklichen Wunsch der Anwohner, das betonen sowohl Schleifer als auch zwei Männer vom Ordnungsdienst. Der Anhänger werde an jenen Orten eingesetzt, zu denen Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen sind.

In der Hauptstraße steht er laut Schleifer auch, weil die Strecke aufgrund der Sperrung in der Neulandstraße momentan Bedarfsumleitung der Autobahn ist. Doch auch dort fahren zurzeit weniger Autos, Schleifer spricht insgesamt von "einem Riesen-Unterschied". Zurückzuführen sei dies auf Kindergärten und Schulen, die geschlossen haben.

Sind in der Folge auch die Verkehrsverstöße zurückgegangen? Um das zu beurteilen, sei es noch zu früh, sagt Schleifer. Er vermutet aber, dass der Trend in diese Richtung geht. Grundsätzlich ist die Zahl der Verstöße in Sinsheim aber so hoch wie noch nie: Mehr als 60.000 Verfahren wurden im zurückliegenden Jahr eingeleitet. In den Jahren zuvor sind es laut Schleifer eher 40.000 bis 45.000 gewesen.

Fahren die Sinsheimer rücksichtsloser? Laut OB und Ordnungsamtsleiter liegt es eher an den zusätzlichen Kontrollen. Der Anhänger sorge dafür, dass viel flexibler kontrolliert werden könnte und so mehr Personen, die zu schnell unterwegs sind, "ins Netz" gingen. Und auch die Anpassung mancher Tempolimits habe dafür gesorgt, dass mehr "geblitzt" wurde. Schleifer nennt als Beispiel die Einführung der ganztägigen Tempo-30-Zone in Steinsfurt. Zudem macht sich laut OB die Personalaufstockung bemerkbar.

Dies sorgt für hohe Einnahmen: 980.000 Euro lautete der Ansatz im Haushalt für das Jahr 2019. Laut Schleifer "werden wir das deutlich überschreiten". Zum einen verweist er aber auf hohe Kosten: Der Anhänger wird gemietet, zwei neue Säulen in Eschelbach und Steinsfurt seien für jeweils 30.000 Euro angeschafft worden, ein "Blitz-Einschub" koste 60.000 Euro. Hinzu kämen noch Kosten für Eichung, Wartung und vor allem Personal. Eine Rechnung, die Einnahmen und Kosten vergleicht, sei vor diesem Hintergrund sehr schwierig und bisher nicht unternommen worden. Der OB spricht in diesem Zusammenhang von "einem Nullsummenspiel".

Aber darum geht’s auch nicht, betont Schleifer. Ziel sei, dass langsamer gefahren wird. Und das könne so effektiv erreicht werden. Werde nach einer Kontrolle an der gleichen Stelle später noch einmal gemessen, läge die Zahl der Verstöße nur noch bei etwa zehn Prozent im Vergleich zur ersten Messung.

Und häufig seien die Geschwindigkeitskontrollen auch Grundlage von verkehrsberuhigenden Maßnahmen: Die Fußgängerfurt auf der B 39 an der Einmündung zur Kurpfalzstraße oder jene farblich markierte Fläche, die von der Pfarrstraße ins Parkdeck führt, sind laut Schleifer umgesetzt worden, weil zuvor dort kontrolliert wurde.