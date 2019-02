Von Detlef Brötzmann

Ittlingen. "Es besteht sehr große Zufriedenheit über alle Altersgruppen hinweg", stellten Silke Mittnacht und Steffen Niehues vom Büro Reschl Stadtentwicklung aus Stuttgart bei der Ergebnispräsentation zusammenfassend fest. Dennoch gibt es, wie sich bei der Bürgerversammlung am Mittwoch in der Festhalle zeigte, einige Punkte, mit denen die Ittlinger nicht ganz zufrieden sind.

Da ist zum einen die hohe Verkehrsbelastung wegen der Landesstraße 592, die den Ort durchquert, zum anderen das mangelnde Angebot im öffentlichen Personennahverkehr. Zudem wurde von Zuhörern in der gut besuchten Halle der Wunsch nach einer Apotheke genannt.

Steffen Niehues vom Büro Reschl führte in das Gemeindeentwicklungskonzept ein. Fotos: Detlef Brötzmann

Im Fokus stand das Gemeindeentwicklungskonzept, das einen Horizont bis zum Jahr 2035 hat und festschreiben soll, in welche Richtung die Reise der Kommune in den kommenden 16 Jahren geht. Der Startschuss zur Ausarbeitung eines Konzepts fiel bereits im Herbst mit einer Bürgerbefragung. Dazu wurde an alle 2077 Einwohner ab 16 Jahren ein Fragebogen mit 22 Fragen versandt. 821 dieser Bögen kamen zurück, was einer Quote von 39,5 Prozent entspricht.

Die Befragung erfolgte anonym, und Mehrfachabgaben waren beim Onlinerücklauf ausgeschlossen. Die Lebensqualität in Ittlingen bezeichneten 94,4 Prozent der Teilnehmer an der Fragebogenaktion als sehr gut oder eher gut. Auf die Frage, was in der Elsenztalgemeinde gefalle, nannten 16,2 Prozent die netten Menschen und den Zusammenhalt, 13,3 Prozent das Vereinsleben und 12,5 Prozent den ländlichen Charakter und die Überschaubarkeit der Gemeinde. Auf die Frage, was störe, wurde von 18 Prozent der Durchgangsverkehr angegeben - mit deutlichem Abstand zu anderen Themen. Mit den Lebensbedingungen zeigten sich vor allem Familien hoch zufrieden (96,7 Prozent), während Jugendliche nur zu knapp 60 Prozent mit dem Dorfleben zufrieden waren. 71 Prozent der Jugendlichen vermissen einen Jugendtreff. Sehr wichtig im Ort ist allen Befragten die Ortsmitte mit dem Dorfplatz und dem Rathauscafé. Mit dem Dorffest identifiziert sich gar die Hälfte der Befragten.

Wo drückt der Schuh in Ittlingen? Die Bürgerversammlung in Festhalle war gut besucht. Fotos: Detlef Brötzmann

Deutlich negativ fiel das Votum hingegen bei der Frage nach Mietwohnungen aus. 78,8 Prozent waren der Meinung, dass es in der Kommune nicht genügend davon gibt. 70 Prozent sprachen sich dafür aus, ausreichend Gewerbeflächen zur Ansiedlung weiterer Unternehmen vorzuhalten. Kultur-, Freizeit-, Sport und Vereinsangebote sind das Rückgrat des Dorfes stellte Silke Mittnacht zufrieden fest, denn hier gab es durchweg eine hohe Zufriedenheitsquote. Auch mit der Versorgungslage durch Einzelhändler sei man im Dorf zufrieden. Durchweg sehr gute Noten gab es im gesamten Bereich Kinderbetreuung und Bildung.

Handlungsfelder sahen die Befragten vor allem bei den Themen Verkehr, Spielplätze, betreutes Wohnen und bezahlbarer Wohnraum. Auch war man der Meinung, dass das Ortsbild gefällt und die Gemeinde ihren Dorfcharakter behalten sollte. Zu den Wünschen in der Diskussionsrunde zählten zudem ein Fuß- und Radweg zum Hammberger Hof, die Erhaltung von Kulturgütern und Biotopen und dass man die örtlichen Einzelhändler nicht durch die Ansiedlung von Supermärkten in Existenznot bringen sollte.

Info: Gemeindeentwicklung ist das Thema eines Workshops am Montag, 17. Februar, von 18 bis 22 Uhr in der Festhalle. Anmeldungen bei der Gemeindeverwaltung sind erbeten.