Neckarbischofsheim. (fro) Und der Bürgermeister-Wahlkampf auf Facebook geht weiter und weiter. Nachdem Kandidat Thomas Seidelmann aufgrund des Fake-Profils "Karl Mayer", das sich als Amtsinhaberin Tanja Grethers Mutter – CDU-Ehrenmitglied Inge Grether – entpuppte, ein geplantes Video-Gespräch mit der Bürgermeisterin abgesagt hat, meldete sich Tanja Grether auf ihrem echten Profil wieder zu Wort.

In ihrer Stellungnahme, die am Mittwochmorgen gepostet wurde, äußert sich Grether zur Absage Seidelmanns. Grether schreibt darin: "Seit letzter Woche wurde bei der RNZ angefragt, ob sie so eine Videokonferenz durchführen würden. Deshalb war ich sehr erfreut, als die Redaktion schließlich ja sagte."

Das stimmt so allerdings nicht. Tanja Grether selbst hat der RNZ kein einziges Mal einen solchen Vorschlag unterbreitet – wie es in der Stellungnahme verstanden werden könnte. Lediglich ein Verfasser eines Leserbriefs, der sich pro Grether positioniert, rief am vergangenen Freitag in der Redaktion an. Dort brachte er eine Videokonferenz oder dergleichen mit beiden Kandidaten ins Gespräch. Bereits vor diesem Hinweis war ein solches Gespräch von der Redaktion geplant gewesen.

So hätten sich Leser, die nicht auf Facebook aktiv sind, ein Bild von den beiden Bewerbern machen können. Noch am Sonntag plante die Redaktion dann konkret, ein solches Video zu produzieren und fragte am Montag bei beiden Bewerbern an. Es wurde ein Termin für Mittwochabend vereinbart. Die Redaktion sagte also auf keinen Fall "schließlich ja" zu irgendeinem Vorschlag.

Thomas Seidelmann wollte dann aufgrund der Vorkommnisse um "Karl Mayer" und einem weiteren Fake-Profil, "Ari Tha", das ebenfalls Tanja Grether gehört, , nicht mehr an dem Gespräch teilnehmen. Dies teilte er der Redaktion, der Wahlleiterin und dem Hauptamtsleiter sowie den Gemeinderäten in zwei E-Mails am Dienstagmorgen mit.

An die RNZ schrieb er: "Ich will mich morgen nicht mit ihr in einen Raum setzen und über unsere Gemeinde diskutieren. Frau Grether hat einen Fake-Wahlkampf gemacht, und alles, was jetzt kommt, wird auch fake sein. Ob Karl Mayer, Ari.Tha oder wer auch immer – du weißt nie, mit wem du es bei ihr zu tun hast."