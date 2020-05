Der Bürgermeisterwahlkampf nahm im Internet unschöne Formen an. Der zweite Wahlgang ist am 24. Mai. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Der Wahlkampf um die Bürgermeisterstelle in dem 4000-Einwohner-Städtchen Neckarbischofsheim nimmt seltsame Formen an: Im ersten Wahlgang musste die amtierende Bürgermeisterin Tanja Grether mit 31 Prozent eine deutliche Niederlage einstecken. Ihr Gegenkandidat, Stadtrat Thomas Seidelmann, erhielt 45 Prozent. Nun wird im zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag entschieden. Derweil spielen sich kuriose Dinge auf Facebook ab.

Offenbar um das Ruder noch herumzureißen, hat Grether mindestens ein falsches Profil auf Facebook angelegt, mit dem Beiträge ihres Konkurrenten kommentiert wurden. In einem Video, das Seidelmann am Montagabend auf Facebook veröffentlicht hat, beschuldigt er Grether, unter einem falschen Namen Beiträge auf seiner Seite der Gemeinderatsfraktion "Aktive Liste" (AL) zu posten. Als Beweis führt er eine Facebook-E-Mail an, die er als Administrator der Seite immer dann bekommt, wenn bestimmte Facebook-Nutzer dort kommentieren. Einen Screenshot sowie die E-Mail von Facebook hat Seidelmann der RNZ weitergeleitet.

Der fragliche Kommentar ist von einem gewissen "Karl Mayer". Er wurde zu einem Video Seidelmanns geschrieben. Darin stellt sich "Karl Mayer" als Senior vor, dessen Account von seiner Tochter eingerichtet wurde. Er wolle sehen, was im Wahlkampf geschehe. Er sei kein "Fake-Profil", wolle aber nicht unter seinem echten Namen kommentieren, da er Angst habe, von den Unterstützern von Herrn Seidelmann "angegangen und beschimpft" zu werden.

Ein anderer Nutzer fragte "Karl Mayer" dann nach dessen Alter. Daraufhin hat Tanja Grether mit ihrem eigenen Facebookprofil geantwortet. Ein Screenshot und auch eine E-Mail von Facebook zeigen das. Darin wird angezeigt, dass die Bürgermeisterin einen Kommentar absetzte. Dieser lautete: "Ich bin 72 Jahre alt. Und ich wünsche mir einen respektvollen Umgangston." Neben der Kommentarvorschau prangt das Profilbild Grethers, ihr Name steht darüber. Der Beitrag wurde sofort gelöscht.

Nachdem Seidelmann den Vorfall in dem Facebook-Video am Montag um 21 Uhr veröffentlicht hatte, meldete sich auch "Karl Mayer" wieder zu Wort: Er sei in Wahrheit Tanja Grethers Mutter, Inge Grether. Tanja Grether wolle ihre Mutter schützen, weshalb sie das falsche Profil angelegt habe. Dass Tanja Grether den Beitrag kommentiert hatte, sei ein Fehler gewesen, da Mutter und Tochter das Profil verwechselt hätten.

Tanja Grether. Foto: zg

Im Gespräch mit der RNZ sagt Inge Grether dasselbe, was auch "Karl Mayer" schon auf Facebook gepostet hat: Dass sie den Account gemeinsam mit ihrer Tochter angelegt habe. Sie habe den Wahlkampf verfolgt und sich zu Wort melden wollen. Warum das nicht unter ihrem richtigen Namen, sondern unter "Karl Mayer" geschah, kann sie nicht so recht sagen: "Gute Frage", antwortet Inge Grether, die Ehrenmitglied der CDU in Ettlingen ist. Sie "hätte direkt schreiben können". Es sei "einfach so eine Idee gewesen", lieber anonym zu bleiben. Sie habe Angst, "angegangen zu werden". Da ihre Tochter den Account gemeinsam mit ihr eingerichtet habe, denke sie schon, dass auch Tanja Grether die Zugangsdaten für den "Karl Mayer"-Account habe. Die Beiträge seien aber alle "selbst geschrieben". Sie sei am Montag bei ihrer Tochter gewesen.

"Karl Mayer ist meine Mutter", sagt Tanja Grether im Telefonat mit der RNZ. Ihre Mutter habe "unbedingt auch selber mal sehen wollen, was da jetzt alles vorgeht". Das Facebook-Profil habe man gemeinsam angelegt. Auf die Frage, warum ihre Mutter sie unter einem falschen Namen verteidigt hat, antwortet Grether: "Das hat sie ja reingeschrieben. Und das haben wir ja eigentlich auch so gesagt, gerade aufgrund der Anfeindungen, und das hat man ja jetzt gesehen, da wollte ich sie eigentlich davor schützen und sie sich auch." Allerdings schrieb "Karl Mayer" erst nach Seidelmanns Video, dass er eigentlich Inge Grether ist.

Thomas Seidelmann. Foto: zg

Unter "Cybermobbing", wie Seidelmann in seinem Video behauptet, fielen die Beiträge jedoch nicht, sagt ein Jurist der RNZ. Außerdem sei Cybermobbing in Deutschland kein eigener Straftatbestand. Und "juristisch eindeutig", wie Seidelmann sagt, ist der Vorfall auch nicht: "Strafrechtlich ist da nichts", sagt der Jurist. Die Geschichte sei zwar "moralisch verwerflich, aber rechtlich unbedenklich".

Das zweite Profil, "Ari Tha", das Thomas Seidelmann in seinem Video anspricht, ist von Tanja Grether. "Sagen wir mal so: Ich habe von vor meiner Bürgermeisterzeit in der Tat ein Profil, da habe ich auch reingeguckt", sagt Tanja Grether. Und auf Nachfrage: "Das ist Ari Tha."

Stadtrat Rüdiger Knapp, der gemeinsam mit sechs weiteren Gemeinderäten ein paar Tage vor Seidelmanns Video eine Stellungnahme verfasst hatte, in der man nach eigener Aussage "Sachlichkeit" in den Wahlkampf bringen wollte, sagt am Telefon: "Wir wussten definitiv nichts von dem Vorfall." Und man habe auch "nix am Hut mit dem Fake-Profil". Er wolle auch, "dass Ruhe reinkommt" und er wisse nicht "wie’s nach der Wahl weitergehen soll". Zur Fake-Profil-Aktion der Bürgermeisterin sagt er: "Das ist saudumm gelaufen."

Auf die öffentliche Entschuldigung, die Seidelmann von Grether noch in dem Video gefordert hatte, will dieser jetzt verzichten. Dies wäre "albern und erniedrigend" für Grether, schrieb er auf Facebook. Am geplanten RNZ-Gespräch am Mittwoch will er allerdings nicht mehr teilnehmen. "Alles was jetzt kommt, wird auch fake sein", schreibt Seidelmann der Redaktion in einer E-Mail.