Waibstadt/Neckarbischofsheim. (kel) Beim Aufbau des Glasfasernetzes hat die Breitbandversorgung Rhein-Neckar einen neuen Partner mit im Boot: Prime-vest Capital Partners mit Sitz im niederländischen Utrecht ist Finanzier der etwa 15 Millionen Euro teuren Kabelverlegung in den Kommunen zwischen Meckesheim und Reichartshausen. "Für die Kunden ändert sich überhaupt nichts", versicherte Arno Maruszcyk, Marketingchef der BBV in Dreieich, gegenüber der RNZ. Das Unternehmen hat mit etwa 5000 künftigen Anschlussnehmern Vorverträge abgeschlossen. In etwa zwei Jahre sollen alle eine schnelle Internetanbindung haben.

Mit dem Einstieg von Primevest ist wie bisher ein Trio für den Glasfaserausbau im so genannten "Cluster Sinsheim" zuständig: Die deutsch-chinesische Firma ZTE stellt die Netztechnologie, die Niederländer geben das Geld, und die BBV ist für die Umsetzung des Projekts vor Ort zuständig. Die Ausgaben sollen sich mittel- und langfristig durch die Einnahme von Nutzungsentgelten für die Kabelstränge amortisieren. Aktuell wird der Glasfaserausbau im nördlichen Kraichgau, in Bretten und in Dreeich betrieben. Bundesweit wollen ZTE und Primevest mit wechselnden Vor-Ort-Partnern 500 bis 600 Millionen Euro für flächendeckenden Glasfaserausbau in bisher unterversorgten Gebieten investieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Primevest tritt als BBV-Partner in die Fußstapfen des Bouwfonds, einem Investmentfonds der Rabobank. Bouwfonds trennte sich in den letzten Monaten schrittweise vom Fond-Engagement, wobei Primevest, geführt von einem bisherigen Bouwfonds-Manager, das Telekommunikationsgeschäft übernehmen wird.

"Das Investment im Rhein-Neckar-Raum steht exemplarisch für die Investitionsstrategie des Fonds. Primevest investiert unter anderem in Infrastruktur in unterversorgten Gebieten. Ziel ist es, aus mehreren Teilnetzen ein größeres, regionales und flächendeckendes Glasfaserkabelnetz aufzubauen und auf diese Weise sowohl Privathaushalte als auch Unternehmen mit Highspeed-Internet zu versorgen", erklärte Primevest-Berater Dr. Peter Selgert. Nach der geplanten Fertigstellung sieht das Geschäftsmodell einen Verkauf der Glasfasernetze an Primevest vor. Die Kabel sollen dann an die BBV verpachtet werden.