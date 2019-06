Bad Rappenau-Bonfeld. (guz) "Alles schwarze Schafe. Wunderbar!" Kölsch-Rocker Wolfgang Niedecken fühlt sich sichtlich wohl in Bonfeld, schwitzt in zwei Stunden Hemd und T-Shirt durch und fordert seine Stimmbänder mit der gleichen Leidenschaft, wie zu Beginn seiner Karriere. Ein Schäfer mit kerniger Wolfsstimme, der die Begeisterung der versammelten "Herde" zwei Stunden lang mit bruchloser Spielfreude dankt. Nie platt, nie aufgesetzt - Niedecken ist keine Rampensau -, sondern glaubwürdig als Musiker, als charmanter Plauderer, der zwischendurch Episoden aus seinem Leben erzählt, aber immer wieder auch sozialkritisch wird und Position gegen Rechts bezieht: Schon sein drittes Lied an diesem Abend, "Widderlich", adressiert er an die AfD.

40 Jahre liegen zwischen dem ersten BAP-Album und dem Auftritt beim "Blacksheep"-Festival in Bonfeld und längst sind Lockenmähne und Bart des 68-jährigen Frontmanns ergraut. Seinen Einsatz, seine Bühnenpräsenz, seine Authentizität bremst das nicht. Noch zehn Konzerte, die meisten davon bereits ausverkauft, dann endet die "Strooßekööter-Tour". Kein Wunder, dass die Fans am Donnerstag teils von weit her nach Bonfeld angereist sind – und bei 2000 Besuchern im eher intimen Rahmen und dem schwer zu toppenden Ambiente der Kornspeicherbühne vielleicht eines von BAPs besten Konzerten der letzten Jahre erleben. Die Nacht ist warm, die Musik heiß und treibend, das Publikum begeistert.

Nahmen für BAP einige Kilometer Anfahrt in Kauf (v.li.): Natascha Jelitte, Ulrich Ruhland, Andrea Rosenbauer, Lukas Reinbold und Michael Pohl. Foto: Falk-Stéphane Dezort

"Im Klösch jibt es kein G", erinnert Niedecken, aber die Fans können ohnehin jedes Lied mitsingen. Schon beim zweiten Lied, "Waschsalon", ist klar, dass viele jahrzehntelange BAP-Getreue in der Masse vor der Bühne mitwiegen, dann bei "Nemm mich met", "Anna", "Frau ich freu mich", "Alexandra", beim einstigen Kriegsdienstverweigerer-Lied "Stell dir vüür". Die neunköpfige Gruppe, die auf der aktuellen Tournee von einem Blechbläser-Trio der "Sing meinen Song"-Band unterstützt wird, beherrscht nicht nur die bekannten Arrangements mit hörbarer Leichtigkeit und vielen solistischen Einwürfen.

Hintergrund > BAP-Fans aus ganz Süddeutschland pilgerten zum "Blacksheep"-Festival, darunter auch viele äußerst treue. "Die BAP-Familie ist groß. Es gibt in jeder Gegend einen harten Kern, den man immer mal wieder trifft", sagt Michael Pohl aus Osterburken. Bonfeld war sein 20. BAP-Konzert. Deutlich mehr auf dem Buckel hat Ulrich Ruhland aus Leonberg. Seit 1980 hält er Niedecken und [+] Lesen Sie mehr > BAP-Fans aus ganz Süddeutschland pilgerten zum "Blacksheep"-Festival, darunter auch viele äußerst treue. "Die BAP-Familie ist groß. Es gibt in jeder Gegend einen harten Kern, den man immer mal wieder trifft", sagt Michael Pohl aus Osterburken. Bonfeld war sein 20. BAP-Konzert. Deutlich mehr auf dem Buckel hat Ulrich Ruhland aus Leonberg. Seit 1980 hält er Niedecken und BAP die Treue. 135 Konzerte sind dafür ein stolzer Beweis. Schon kurz nach Einlass wartet das Quintett, das von Natascha Jelitte (40 Konzerte), Andrea Rosenbauer (60) und Lukas Reinbold (68) komplettiert wird, gespannt in der ersten Reihe. Sie alle haben sich über die Jahre hinweg auf den Konzerten oder im Fan-Forum kennengelernt und fahren seither nicht allein weg BAP zu den Konzerten, sondern auch, um Gleichgesinnte wiederzutreffen. "Man kennt die Show zwar, aber einem sind die Leute und Lieder so ans Herz gewachsen, dass man es immer noch genießt", sagt Pohl. (fsd)

Sie hat das stilistische Repertoire auch um Südstaaten-Rock-Groove- und Brass-Einflüsse erweitert, die sich auch bei älteren BAP-Stücken bestens einfügen. Setzen das Saxofonsolo bei "Anna" und die E-Gitarre bei "Alexandra" schon Glanzlichter, zeigen die Musiker bei "Stell dir vüür" im Zugabenteil noch mal ihre ganze Virtuosität: Mit Blechblassound á la "LaBrassBanda" und einer Geigerin, die mit ihrem rasanten Tempo die Menge mitreißt. Satter Rock und melancholische Stücke im gelungenen Wechsel - auch das macht dieses Konzert zum Erlebnis. Und das noch immer mit ehrlicher Leidenschaft gesungene "Kristallnaach". "Ich hab’ eigentlich geglaubt, dass das Stück irgendwann überflüssig ist", sagt Niedecken, "aber es wird immer drängender!"

Nachdem beim romantischen "Du kanns zaubre" in der lange herbeigeklatschten Zugabe die Smartphones die Atmosphäre schaffen, für die früher Feuerzeuge nötig waren, greift Niedecken bei "Verdammp lang her" wieder zur E-Gitarre und schrammt die drei Intro-Riffs, die bei den Fans sofort Euphorie auslösen. Mit "Jraaduss" endet der Auftritt in Bonfeld. Die Liedzeile "Et wohr schön, et wohr joot, ahm Engk e’ bessje ze koot" klingt beim Gehen nach. Und Niedeckens Dank an die "Überzeugungstätern" der Kulturinitiative "Blacksheep" und das Publikum: "Es war uns ein Fest!"