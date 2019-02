Von Christian Laier

Waibstadt. Ein musikalisches Feuerwerk brannte die SFZ BigBand am Samstagabend beim seit Wochen ausverkauften Benefizkonzert zugunsten von Celine Dallaway in der Stadthalle ab. Das bunt gemischte Publikum trug die Band mit großer Begeisterung durch den Abend und ließ die Musiker erst nach mehreren Zugaben von der Bühne. Absoluter "Stargast" des Abends war jedoch die 22-jährige Celine, die nach einem schweren Verkehrsunfall vor fast drei Jahren erstmals wieder an einem gesellschaftlichen Ereignis teilnahm und zusammen mit ihrer Familie "ihr" Konzert sichtlich genoss.

Gleich zu Beginn gab es einen "Gänsehautmoment": Als die Musiker ihren ersten Titel "Welcome to the jungle" anstimmten, öffnete sich der Haupteingang zum Saal und Celine kam mit ihrer Familie durch einen Spalier hunderter applaudierender Menschen in die Halle. Aus einem kleinen geschützten "Vip-Bereich" vor der Bühne verfolgte sie mit einem Lächeln das Programm.

Vinzenz Jambek, in der regionalen Musikszene auch als "Vince the Prince" bekannt, übernahm das Mikrofon und präsentierte sein gesangliches Können zunächst bei "Let me entertain you". Das Stück "Ghostbusters" sang Celines Bruder Marvin Dallaway, ein musikalischer Allrounder, dem es beim Titel "Uptown Funk" gelang, die Stimmung im Saal zum Kochen zu bringen. Hierbei zeigte sich auch, dass das Konzept des Veranstalters, im Erdgeschoss der Halle vor der Bühne nur Stehplätze anzubieten, für eine Atmosphäre wie bei einem Rockkonzert sorgte. Susan Horn, die momentan auch mit der Revue über Joy Flemming auf Tour ist, setzte mit ihrem "Neckarbriggeblues", unterstützt von Dirk Rumig am Saxofon, ein Glanzlicht des Abends.

Unter großem Beifall kam Celine zusammen mit ihrer Familie als "Stargast" in die Halle. Foto: Christian Laier

Anschließend wurde es emotional: Celines Vater Wayne Dallaway am Gesang, Adrian Branz an der Gitarre und Michael Lutz am Saxofon spielten für Celine direkt an ihrem Platz das Stück "Wonderful world". Diesen Titel hatte sich Celine gewünscht, spielte sie doch jahrelang selbst bei der SFZ BigBand dieses Saxofonsolo. Nachdem das Gesamtorchester das Stück aufgegriffen hatte, trat Celines Schwester Nadia ans Mikrofon, um in Celines Namen einige Worte an die Gäste zu richten: "Celine möchte sich für wunderbare Momente in den vergangenen drei Jahren bedanken. Dazu zählen unter anderem der Sponsorenlauf, der Brief eines unbekannten Jungen namens Sebastian, das heutige Benefizkonzert oder mehrere Briefe der Kolleginnen und Kollegen der AVR." In der Halle war es still geworden, die Besucher vergossen so manche Träne. "Die Menschen konzentrieren sich auf das, was für sie möglich ist und lassen sich nicht durch Zweifel oder Unmut anderer Menschen in ihrem Tun beschränken. Und hierbei sind wunderbare Gänsehautmomente entstanden, für die ich unglaublich dankbar bin", sagte Nadia Dallaway im Namen von Celine. Die emotionale Rede endete unter großem Applaus mit dem Satz: "Wir sind heute Abend zusammengekommen, um den Start in Celines neues Leben zu feiern!"

Während der Pause der BigBand sorgten die "Classic Brothers" für eine musikalische Überraschung. Erst nach einigen Zugaben durften die Sänger von der Bühne. Bei der BigBand präsentierte Julia Holzwarth ihr stimmliches Volumen bei "Blame it on the Boogie". Das Lied "It’s not unusual" sangen Wayne Dallaway und Vinzenz Jambek gemeinsam. Bei "Hot Hot Hot" sorgte Wayne Dallaway für karibische Atmosphäre.

Mit dem auf dem Fundament der Perkussionisten und dem Schlagzeug aufgebauten Lied "Mambo" gelang es der BigBand, die Halle in eine riesige Polonaise zu verwandeln. Den eigentlichen Abschluss bildete "My Way", das von Vinzenz Jambek und Charles Shaw, bekannt als die Stimme von Milli Vanilli, interpretiert wurde. Als die Zugabe "Let the sun shine" verklungen war, überreichten alle Musiker Celine ein selbst gebasteltes Herz. "Angels", gesungen von Andreas Gfrerer, rundete ein Konzert mit 26 Liedern ab.

Dem musikalischen Leiter Michael Lutz ist es einmal mehr gelungen, aus seinen 68 Musikern im Alter von zehn bis 81 Jahren einen beeindruckenden Klangkörper zu formen. "Wir haben in wochenlanger Feinarbeit geprobt und die Veranstaltung geplant, Sonderschichten eingelegt und sind zum Teil an unsere Grenzen gegangen. Wenn man dann sieht, wie Celine sich gefreut hat, weiß man, dass es sich gelohnt hat", befand Lutz. "So ein Konzert hat es in Waibstadt noch nicht gegeben", sagte ein Besucher beim Verlassen der Halle.

Vor dem Konzert, das vom Lions Club Kraichgau veranstaltet wurde, waren die Besucher mit Lounge-Musik von Mitgliedern der Band "Me and the heat" empfangen worden. Nachdem die Musiker der SFZ BigBand die Bühne verlassen hatten, sorgte die Nachwuchsband "Cheesecake Factory" bis in die frühen Morgenstunden für ausgelassene Stimmung.

Die Abteilungsleiter der SFZ BigBand, Stefan Kröner und Moritz Schäfer, der Vorstandsvorsitzende des Turnvereins, Boris Schmitt, und Thorsten Seeker vom Lions Club Kraichgau dankten Gästen und Spendern für die Unterstützung. Der gesamte Erlös der Veranstaltung soll Celine zugutekommen.