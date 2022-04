Von Christian Beck

Sinsheim. Es hätte ein unbeschwerter Familienausflug sein sollen, doch er endete unschön: Beim Spiel der TSG gegen Bochum am Samstag wurde ein neunjähriger Junge auf den Rängen verletzt, weil ihn ein mit Bier gefüllter Becher aus Hartplastik am Kopf traf. Der Onkel des Jungen, "Bella Marmaris"-Wirt Mihail Kösker, zeigte sich verärgert und verweist auf die Ereignisse vom 18. März: Damals hatte ein Bochum-Fan in Bochum von der Tribüne aus einen Bierbecher an den Kopf des Schiedsrichterassistenten Christian Gittelmann geworfen, das Spiel wurde daraufhin abgebrochen.

"Wir saßen im Block E, Reihe 5, und waren zu neunt, sieben Kinder zwischen 9 und 14 Jahren", berichtet die Mutter des Jungen, Maryi Kösker. Zwei Familien waren gemeinsam ins Stadion gefahren, die Kinder hatten noch Freunde mitgenommen. "Die Kinder haben gejubelt, und es war eine ganz tolle Stimmung", beschreibt sie. Die kippte aber in der 59. Spielminute, beim 2:1. Mehrere Kinder hätten plötzlich geweint, weil sie Bier in den Augen hatten, ihr Sohn habe sich den Kopf gerieben, erzählt Maryi Kösker. Dr. Karrer, der im Stadion war, habe ihn behandelt. Es bildete sich eine Beule, später ein Bluterguss. Ayhan Kösker glaubt, dass die Mütze seinen Sohn vor einer Platzwunde bewahrt hat.

Nach dem Becherwurf folgte laut Erzählungen ein ziemlicher Trubel: Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hätten einen Mann aus dem Stadion geworfen, die Mutter des Jungen wurde von der Polizei befragt. Sowohl die Polizisten als auch die Sicherheitsleute hätten sich sofort gekümmert und den Jungen getröstet, freuen sich die Köskers. Doch die Bochum-Fans im gleichen Block hätten sich anschließend noch über die Situation der Kinder lustig gemacht, sie angepöbelt und ihnen "peinlich" zugerufen. Der Neunjährige will nun nicht mehr ins Stadion, sagt Mihail Kösker.

Auf Nachfrage teilt TSG-Pressesprecher Holger Kliem zu dem Vorfall mit: "Die TSG verurteilt ein solches Verhalten mit aller Deutlichkeit." Becher zu werfen, "ist in der Arena durch unsere Stadion-Ordnung strengstens untersagt und kann mit Stadionverbot geahndet werden". Mit der Familie sei man im Austausch. Der Pressesprecher des VfL Bochum, Jens Fricke, möchte sich "angesichts der aktuellen, höchst diffusen Situation" nicht dazu äußern.

Licht ins Dunkel bringt Polizeisprecher Norbert Schätzle. Noch während das Spiel lief, hätte der Becherwerfer mithilfe der Videoüberwachung ausfindig gemacht werden können, er sei vorläufig festgenommen worden, als er das Stadion verlassen wollte. Laut Schätzle handelte es sich um einen Bochum-Fan, der im selben Block einige Reihen weiter oben saß. Er habe angegeben, beim Führungstreffer im Überschwang den Becher weggeworfen zu haben. Dass er damit ein Kind am Kopf getroffen hat, bedauere er sehr. Er wolle sich mit der Familie in Verbindung setzen und sich entschuldigen. "Das ist doch schon mal was", sagt Mihail Kösker, als er davon erfährt.

Dass Becher fliegen, bezeichnet Polizeisprecher Schätzle als "Unsitte in Stadien". Sie fliegen in manchen Stadien aber wohl deutlich häufiger als in anderen. Nachdem das Problem in Bochum massiv wurde, gibt es dort Überlegungen, Becher auf der Tribüne zu verbieten. Auch dazu möchte sich VfL-Sprecher Fricke nicht äußern, TSG-Sprecher Kliem ebenfalls nicht. Bei der TSG war im Jahr 2020 von Einwegbechern auf Mehrwegbecher "aus widerstandsfähigem Polyethylen" umgestellt worden, heißt es auf der TSG-Homepage, als Grund wurde auf den Umweltschutz verwiesen. Auf den Bechern, die es in den Größen 0,3 und 0,5 Liter gibt, ist ein Pfand.

Die Mutter des betroffenen Jungen sagt abschließend: "Ich hoffe, dass sich die Leute im Stadion so etwas in Zukunft gut überlegen." Becher zu werfen, sei ein Unding: "Man muss sich beherrschen können."