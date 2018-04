Biber wie dieser leben nun auch wieder in Bad Rappenau. Symbolfoto: dpa

Von Karoline Beck

Bad Rappenau. Zur Freude vieler Naturfreunde kommen sie allmählich wieder, die einst in Deutschland gänzlich ausgerotteten Nager. Zu sehen bekommt man die scheuen dämmerungs- und nachtaktiven Tiere leider nicht. Aber eindeutige Spuren zeigen, dass sich die unter Naturschutz stehenden Biber auch im Bad Rappenauer Raum niedergelassen haben.

Zwei ihrer typischen Dämme findet man zur Zeit im Mühlbach. Einen davon unweit der Kugelmühle in Zimmerhof und den zweiten einige 100 Meter nach dem Verlassen des Mühlbachs auf dem See am Ende des Kurparks. Verräterisch sind nicht nur die frischen herumliegenden Späne, sondern auch die zahlreichen durchgenagten Baumstämme unterschiedlicher Größe.

Die kleineren Stämme haben die Biberfamilien fortgeschleppt und für den Dammbau verwendet. Die dicken waren eindeutig zu groß, um sie zu bewegen. Sie liegen noch immer dort, wo sie umfielen. Kleine Teiche wurden durch die Dämme angestaut. Der Damm im Kurpark ist nicht besonders hoch, jener bei der Kugelmühle misst etwa einen Meter. Der dadurch erhöhte Wasserspiegel ermöglicht den Bibern den unter Wasser liegenden Zugang zu ihrer Wohnhöhle. Diese liegt im Erdreich am Flussufer und wurde vor dem Dammbau gegraben. Der Teich dient auch als Vorratslager für das Futter. Die vegetarisch lebenden Nager horten dort ganze Äste mit Laub, das unter Wasser frisch bleibt. So haben sie auch Nahrung, falls der Bach im Winter einmal zufrieren sollte, denn sie halten keinen Winterschlaf.

Die zwei Biberfamilien, die seit dem Herbst letzten Jahres in Bad Rappenau leben, sind nicht die ersten. Bereits vor fünf Jahren hat sich ein Paar im Bereich des Hochwasserrückhaltebeckens in Babstadt niedergelassen. Nun ist die Biberfestung offenbar verlassen. Einen der Nager habe man im Dezember in der Nähe seines Baus überfahren aufgefunden, berichtet Uwe Genzwürker, Kreisökologe vom Landratsamt Heilbronn. Er meint, dass dort nicht nur ein Tier allein gelebt hat, denn ein Damm werde immer im Teamwork für die Bildung einer Familie gebaut. Wahrscheinlich ist, dass das alleine zurück gebliebene Tier weiter gezogen ist, um sich einen neuen Partner zu suchen.

Biber leben monogam und bleiben sich ein Leben lang treu. In der Regel bekommen sie zwei Junge pro Jahr, die zwei Jahre lang bei den Eltern bleiben. Mit dem Beginn der Geschlechtsreife werden sie von den Eltern vertrieben und müssen sich selbst um die Bildung einer eigenen Familie mit eigenem Wohnsitz bemühen.

Die Biber in Bad Rappenau sind wohl aus dem Bereich des Bayerischen Waldes eingewandert. "Sie ziehen die Flüsse herauf und suchen sich in den Nebenflüssen und Bächen einen geeigneten Raum, um sich dort niederzulassen", erklärt der Ökologe. Diese seien wohl über den Neckar bei Neckarmühlbach in den Mühlbach gelangt und diesen hinauf gezogen.

Im Landkreis Heilbronn wanderten die Biber in der Regel an der Jagst, dem Kocher und der Brettach entlang und hätten auch im gesamten Gebiet bereits die optimalen Reviere belegt. Diese verteidigten sie bis aufs Blut, wobei tatsächlich auch einmal einer von ihnen umkommen könne.

Natürliche Feinde hat das größte in Europa lebende Nagetier nicht. Der größte Feind seien der Straßenverkehr und die negativen Lebens- und Umweltbedingungen.