Von Christiane Barth

Sinsheim. Die Besucher schaukeln in Hängematten, fläzen sich in die mit Bambusrohr eingedeckten Loungeliegen, lassen sich vom Plätschern der Wasserfontänen, von den im Wind flatternden Palmenwedeln einlullen oder ordern an der Karibik-Strandbar einen Kuba Libre. Urlaub? Durchaus. Und direkt vor den Toren Sinsheims.

Die Badewelt liegt jetzt direkt am Strand: Rund um den See vor dem Glasgebäude der im Dezember 2012 eröffneten Einrichtung wurden auf 2000 Quadratmetern 1100 Tonnen Sand aus Kassel aufgeschüttet. Dazu wurden 60 aus Spanien importierte, winterharte Palmen gepflanzt, die unterirdisch per Dränage mit Wasser versorgt werden.

Ende April begann die Einrichtung mit dem Bau des Ferienortes direkt vor der eigenen Haustür. Die Bagger sind jetzt wieder weg, dafür klingen die ersten Sektflöten unter Palmen: Wellness am Fuße des Steinsbergs hat eine neue Facette bekommen.

Zur Eröffnung des neuen Thermenstrandes am Samstag hielten sich die Besucherzahlen zwar noch in Grenzen. Doch Nadja Hoffmann, Leiterin der Gästebetreuung, ist sicher, dass sich das Haus noch füllen wird. Zudem wehte nicht nur eine leichte Brise durch die Palmen, sondern ein durchaus strammer Wind, der nicht so ganz zum erwünschten Karibik-Flair passen wollte.

Die Gästezahlen in der Badewelt erreichen nicht selten das Maximum, nämlich 2000 Besucher. Mit dem neuen Strandbereich dürfte sich die Lage entspannen, denn der Liegebereich hat sich deutlich ausgedehnt. "Wir wollen für den Sommer einen Außenbereich bieten", erklärt Nadja Hofmann. "Wir freuen uns riesig über die Erweiterung und finden es toll, wenn die Gäste hier draußen eine Auszeit vom Alltag genießen können."

Die Nutzung des Strandes ist im Eintrittspreis inbegriffen. Weitere Annehmlichkeiten wie Lounge-Liegen und Himmelbetten müssen separat dazugebucht werden. Ob damit zu rechnen ist, dass mit der Aufwertung des Angebotes auch die Eintrittspreise steigen? Nadja Hofmann winkt ab. Ein klares Nein.

Doch das "Urlaubsparadies" ist noch nicht ganz fertig. Weitere Palmen sollen gepflanzt, zwei Pools mitten im Strandbereich noch gebaut werden. Dies soll jedoch außerhalb der Öffnungszeiten passieren, um das Urlaubsgefühl nicht zu beeinträchtigen.

Das Baden im See ist nicht gestattet. Aus behördlichen Gründen, wie es heißt. Was das genau bedeutet? Der See ist asphaltiert und speist sich zum Teil aus dem Dachwasser des Badeweltgebäudes. Die vorgeschriebenen Werte, die optimale Badequalität garantieren, können so nicht gewährleistet werden.

Was bleibt, ist der Entspannungseffekt für das Auge beim Blick übers Wasser. Und das gemächliche Tretbootfahren, das weiterhin angeboten wird. Der Steg wurde zudem erweitert und ist nun als Rundgang angelegt, damit die Gäste über und um den See flanieren können. Zur Eröffnung sorgte die Band "Aire Latino" musikalisch für Urlaubsstimmung.

Weitere Bauprojekte liegen noch auf Eis, solange die Erbschaftsregelung des im Dezember 2017 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen Architekten und "Bäderkönigs" Josef Wund noch nicht in trockenen Tüchern ist, war zu hören.