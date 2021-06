Am vergangenen Wochenende war am Badesee Ehmetsklinge viel los. Foto: 7aktuell

Heilbronn. (rnz) Nach teils chaotischen Zuständen am vergangenen Sonntag am Badesee Ehmetsklinge hat die Polizei in einem Gespräch mit Zaberfelds Bürgermeisterin Diana Kunz zugesichert, an Wochenenden mit hochsommerlichem Wetter deutlich mehr Präsenz am Badesee zu zeigen. Fehlverhalten werde konsequent geahndet, erklärt die Gemeinde Zaberfeld in einer Mitteilung. Wie berichtet, hatten am vergangenen Sonntag einige Besucher des Sees Anweisungen des Sicherheits- und Gemeindepersonals missachtet, Mitarbeiter beleidigt, nachdem das Seegelände wegen überfüllter Parkplätze gesperrt werden musste, und Absperrbarken zur Seite geräumt.

Neben der Polizei wird auch ein von der Gemeinde eingesetzter privater Sicherheitsdienst darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden. Die See-Besucher müssten mit stärkeren Kontrollen und Strafen rechnen, wenn sie sich nicht an diese Regeln halten; Falschparker werden abgeschleppt und Ordnungswidrigkeiten geahndet, heißt es in der Mitteilung. Sollte der Andrang zu groß werden, will die Gemeinde die Zufahrt zu den Parkplätzen sperren. Der Verkehr wird dann von Polizisten geregelt.

Erklärtes Ziel von Gemeinde, Polizei und Landrat Detlef Piepenburg ist es, die Ehmetsklinge für den Badebetrieb offen zu halten. Sollte sich die Situation wie am Sonntag wiederholen, schließen sie eine Sperrung des Sees per Allgemeinverfügung jedoch nicht aus. Die Behörden müssten gewährleisten, dass die Corona-bedingten Mindestabstände eingehalten werden können, heißt es dazu.

Die Gemeinde Zaberfeld hat auf ihrer Website eine Ampel eingerichtet, die auf einen Blick zeigt, ob die Anfahrt zum See sinnvoll ist. Steht sie auf "Grün", sind Parkplätze und Zutritt frei. Bei "Orange" ist mit einem starken Besucherandrang und einer baldigen Sperrung der Parkplätze zu rechnen, der Verkehr wird dann frühzeitig umgeleitet. Eine Anfahrt ist dann nicht mehr sinnvoll. Zeigt die Ampel "Rot", sind alle 1500 Parkplätze belegt. Der Zutritt zum See ist dann nicht mehr möglich.

Heilbronn. (guz) Von "kriegsähnlichen Zuständen" am Badesee Ehmetsklinge hat Zaberfelds Bürgermeisterin Diana Kunz nach dem zurückliegenden Sonntag gesprochen. Weil alle 1500 Parkplätze belegt waren, wurde der Zugang zum Gelände am Nachmittag gesperrt. Das hielt viele aber nicht davon ab, sich trotzdem zum See durchzuschlagen und Absperrbarken zur Seite zu räumen.

Einige seien "komplett uneinsichtig und egoistisch" gewesen, berichtet Kunz, und wegen des Rückstaus sei es auf der Zubringerstraße zu gefährlichen Situationen gekommen. 200 Strafzettel wurden gegen Falschparker verhängt. Die Situation drohte zu eskalieren. Schließen will Kunz den See vorerst dennoch nicht, weil er unter der Woche vor allem von den Zaberfeldern genutzt werde.

Landrat Detlef Piepenburg und Polizeipräsident Hans Becker hätten bereits Unterstützung signalisiert, sagt die Bürgermeisterin, die dafür kämpfen will, dass der See zugänglich bleibt – aber nicht unter solchen Umständen.