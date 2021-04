Die Arbeiten an der neuen Lidl-Deutschland Zentrale in Bad Wimpfen sind abgeschlossen. Bis zu 1500 Arbeitsplätze sind hier entstanden. In diesem Monat steht der Umzug an. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Brigitte Fritz-Kador

Bad Wimpfen. Bad Wimpfen hat eine große Geschichte und knapp 7500 Einwohner. Wenn nun, am Stadtrand, die Zentrale von Lidl Deutschland bezogen wird, kommen bis zu 1500 Arbeitsplätze und auch Ausbildungsplätze hinzu. Allein dieses Zahlenverhältnis zeigt, was Bad Wimpfen bevorsteht. Die einen sehen es mit Freude, andere mit viel Skepsis – eigentlich von dem Tag an, als die Ansiedlung bekannt wurde.

Wenn heute im Bad Wimpfener Gemeinderat mit Martina Burkert, Bettina Scheid-Mosbacher und Dr. Hansjörg Diehm drei meinungsstarke Mitglieder in der aus ihrer Bürgerbewegung hervorgegangenen neuen Fraktion, der "WiSe" (für "Wimpfener Stadtentwicklung"), sitzen, dann ist das eine Folge dieser Ansiedlung. Die Bürgerbewegung, zunächst gerichtet gegen eine Quertrasse zur Verkehrserschließung – es fahren jetzt schon rund 14.000 Fahrzeuge täglich hier vorbei – scheiterte zwar, ihre Aktivität hat das nicht gebremst und ihre Bedenken bezüglich eines stark steigenden Verkehrsaufkommens nicht ausgeräumt, auch weil, so eines ihrer Argumente, die Lidl-Zentrale mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht erreichbar sei.

"WiSe"-Plakataktionen, in denen unter anderem Versprechungen und ihre Nicht-Erfüllung an den Pranger gestellt wurden, sorgten für Aufsehen. Doch jetzt, da die Fakten geschaffen sind, heißt es schon auch einsichtig: "Es ist gut, dass der endgültige Einzug der Verwaltungszentrale im April beginnt. Die Tatsachen sind geschaffen, das Gebäude steht, und der Raum sollte nun auch genutzt werden. Es ist gut, dass mit den Gewerbesteuereinnahmen, die schon für das vergangene Jahr angekündigt waren, ab April 2021 gerechnet werden kann. Es ist gut, dass die Bad Wimpfener, die für die Lidl-Verwaltung tätig sind, nun sehr kurze Arbeitswege zu bewältigen haben." Das war es dann aber auch mit dem "Lob", das auch im Hinblick darauf etwas vergiftet ist, dass in Bezug auf die um ein Jahr gegenüber den ersten Zeitangaben verzögerte Fertigstellung der Zentrale auch ein Jahr Gewerbesteuer sozusagen "flöten" ging.

Hintergrund Infrastruktur der neuen Lidl-Zentrale Für die bis zu 1500 Mitarbeiter und Besucher stehen 1300 Tiefgaragenstellplätze bereit, für Elektrofahrzeuge sind entsprechende Ladestationen vorgesehen, hinzu kommen auch rund 200 Fahrradabstellplätze. (bfk)

Nach wie vor kritisiert wird der große Flächenverbrauch von teils wertvollem Ackerland. Für die nun anstehende Querspange zur Verkehrsentlastung sollen laut "WiSe" 60.000 Quadratmeter geopfert werden. Der fünfteilige Komplex steht auf vier Hektar Baufläche, die Gebäude sind bis zu 40 Meter hoch, terrassiert angelegt, haben begrünte Dachflächen und sind unterirdisch miteinander verbunden, einschließlich der Tiefgarage.

Für Bürgermeister Claus Brechter, der im Herbst in den Ruhestand geht, ist die Lidl-Ansiedlung ein großer Gewinn für die Stadt. Nicht nur im Blick auf die Gewerbesteuern nennt er Lidl einen "starken Partner vor Ort", der auch attraktive Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze bieten werde. Lagen die Gewerbesteuereinnahmen lange bei rund 800.000 Euro, sind sie zuletzt auf rund zwei Millionen angewachsen. Und sie werden das laut Brechter auch weiter "deutlich" tun. Wichtig ist ihm aber auch, was in dem so schönen Städtle auch sonst geschehen wird, beispielsweise wie sich die Stadtgesellschaft entwickeln wird. Er freut sich auf Neubürger, auf Menschen, die durch die Gassen flanieren, die Gastronomie beleben, neu geschaffene "After-Work-Angebote" nutzen und auch zu Mitgliedern in den Vereinen werden.

Bei "WiSe" kommt auch dazu Skepsis auf. Eine ihrer Plakataktionen hatte den Spruch "In Wimpfen is schee". Dass das auch Lidl-Mitarbeiter bald merken werden, steht außer Frage. Von ihrem neuen Arbeitsplatz haben sie schon einen Panoramablick bis zum Neckar. Brechter findet es "erfreulich", wenn die Menschen in Bad Wimpfen nicht nur durchfahren. Die "WiSe"-Meinung dazu: "Einen Teil der besonderen Atmosphäre der Stadt war dem guten Miteinander verschiedener Bevölkerungsschichten zu verdanken. Nun fallen viele gute, engagierte bisherige Mitbürger durch das "Beverly-Hills-Raster". Damit werden die Befürchtungen hinsichtlich Bad Wimpfen als Wohnstadt mit "extrem hoher Attraktivität" umschrieben, auch im Blick auf die gut bezahlten Lidl-Mitarbeiter, wo doch jetzt schon Wohnraum nur sehr begrenzt verfügbar sei, sich dadurch Wohn- und Immobilienpreise "in nicht enden wollender Spirale nach oben schrauben" werden, sodass sich auch Normalverdiener kein Wohnen in Bad Wimpfen mehr leisten könnten.