A6/Bad Rappenau. (jubu) Das Cabrio war am Ende nur noch Schrott, die Fahrerin und ihr Hund entkamen jedoch den Flammen: Die Frau aus dem Raum Freiburg hatte am Sonntag gegen 14.30 Uhr die Autobahn zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau in Richtung Heilbronn befahren. Angaben der Polizei zufolge bemerkte sie eine Warnmeldung ihres Motors und steuerte von der Autobahn herunter. Weit kam sie nicht - im Kreuzungsbereich zur L1107 brach ein Feuer im Wageninneren aus. Die Dame verließ umgehend mit ihrem Hund den Wagen und brachte sich in Sicherheit.

Die 15 Wehrleute der nur wenige hunderte Meter entfernten Feuerwehr Bad Rappenau Süd waren rasch mir drei Fahrzeugen vor Ort und konnten verhindern, dass sich der Vollbrand im Motorraum weiter ausbreitete. Am Audi Cabrio TT entstand dennoch Totalschaden, es musste geborgen werden. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten kam es im Bereich der Zu- und Abfahrt zu Verkehrsbehinderungen.

Auch in Weinsberg und Möckmühl ging am Wochenende jeweils ein Auto in Flammen auf. Am Samstagmorgen war ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer in Weinsberg unterwegs, als der Wagen gegen 7.30 Uhr plötzlich Feuer fing. Der Fahrer hielt seinen Wagen in der Schwabstraße an und stieg rechtzeitig aus, sodass er unverletzt blieb. Die verständigte Feuerwehr löschte den Mercedes schließlich. Der Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Nur eine Stunde brannte ebenfalls am Samstagmorgen auf der Autobahn A81 bei Möckmühl ein Porsche-Oldtimer-Sportwagen aus. Der 49-Jähriger bemerkte während der Fahrt, dass der Motorraum seines Oldtimers qualmte und hielt daraufhin auf dem Standstreifen an. Kurz darauf stand der ganze Porsche in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Fahrer wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Die Schadenshöhe und Brandursache stehen noch nicht fest.

Update: Montag, 11. Mai 2020, 14.45 Uhr