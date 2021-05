Das Schwimmerbecken im „Rappsodie“-Freibad ist bereit: Am Samstag startete die Freibadsaison, doch zum Auftakt blieb die Besucherlage sowohl in Bad Rappenau als auch in Gemmingen noch überschaubar. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau/Gemmingen. Dank einer stetig sinkenden Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn konnten jetzt die Freibäder in der Region in die neue Saison starten. So auch am Samstag in der Kurstadt. Doch der Auftakt verlief eher verhalten.

Zwölf Besucher kamen am Samstag im ersten von täglich insgesamt drei Blöcken, um im "Rappsodie"-Freibad ihre Bahnen zu ziehen. Im zweiten Intervall, das zwischen 10.30 und 17.30 Uhr vor allem Familien reichlich Zeit zum Planschen bieten soll, kamen immerhin 30 Gäste, erzählt Denis Ramusovic, Fachkraft für Bäderbetriebe. Am Sonntag seien es schon zehn Leute mehr gewesen. "Es dauert noch so ein bis zwei Wochen, bis es dann wirklich losgeht", schätzt der Experte. Bislang seien vor allem viele bekannte Gesichter gekommen. "Sie sind froh, dass wir endlich auf haben."

An Neuerungen müssen sich Besucher in diesem Jahr nicht gewöhnen. "Wir haben die Corona-Vorgaben genauso umgesetzt, wie im vergangenen Jahr", erklärt Ramusovic. Das heißt, dass im Schwimmerbecken weiterhin eine Einbahn-Straßen-Regelung gilt. Zudem bleiben die beiden Rutschen außer Betrieb sowie das Sprungbrett und die Startblöcke gesperrt. Und im benachbarten Wellen-Becken herrscht weiterhin ruhiger Seegang. Als Ausgleich habe man nun einen Kindernachmittag ins Leben gerufen, sagt Ramusovic. Jeden Freitag von 14 bis 16 Uhr kann im Wellen-Becken mit mitgebrachten Luftmatratzen, Ringen oder Schwimmflossen gespielt werden.

Dennoch gibt es außerhalb der Becken in diesem Jahr weniger Einschränkungen. So sind die warmen Duschen nicht mehr gesperrt, die Spielwiese bis zum Volleyballfeld freigegeben und ein Verlassen des Bades ist auch über das untere Drehkreuz am Schwimmerbecken wieder möglich.

In Gemmingen kann man sein Wohl im kühlen Nass schon länger suchen. Denn das Imre-Gutyan-Freibad startete bereits umgehend nach der Freigabe des Landratsamts am vergangenen Mittwoch in die Saison. "Schleppend", antwortete Sascha Clasen, Meister für Bäderbetriebe, auf die Frage, wie die Freibadsaison angelaufen ist.

Gründe dafür hat er einige ausgemacht. Zum einen spielte das Wetter in den zurückliegenden Tagen noch nicht wirklich mit, sodass es sich einige Badegäste lieber noch zu Hause gemütlich gemacht haben. Zum anderen würden so manche Besucher vor den "anspruchsvolleren Bedingungen als im Vorjahr" zurückschrecken. Denn neben einer Dauerkarte, Tageskarten gibt es in Gemmingen keine, müssen die Besucher wie in anderen Bädern auch einen Nachweis über einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, einer vollständigen Schutzimpfung oder eine Bescheinigung, dass man von Covid-19 genesen ist, vorlegen.

"Wer schwimmen will, macht auch die Tests", sagt Gabi Meltl. Sie ist Stammschwimmerin im "Rappsodie"-Freibad und hat bereits seit Wochen auf den Saisonstart hingefiebert. "Ich habe mir jeden Tag die Inzidenz angeschaut. Das war mein täglich Brot." Am Auftaktwochenende zog sie sowohl am Samstag als auch am Sonntag ihre Bahnen in der Kurstadt. Dass sie einen negativen Test vorlegen musste, machte ihr nichts aus. "Das ist mir die Sache schon wert."

Zudem bietet das Bad vor Ort eine Test-Möglichkeit für Badegäste an. Im Foyer des "Rappsodie"-Hallenbades können sich Freibad-Besucher, die zuvor keine Gelegenheit hatten, für fünf Euro auf das Corona-Virus testen lassen. Am Samstag hätten neun Menschen von dem Angebot Gebrauch gemacht, war auf Nachfrage beim Testpersonal zu erfahren. Bei rund 40 Badbesuchern am Samstag eine ordentliche Quote.

Wenn die Tage in den kommenden Wochen heißer werden, finden Corona-bedingt zeitgleich nur 300 (Rappsodie) beziehungsweise 350 Menschen (Gemmingen) in den Bädern Platz. Allerdings gilt auch in den jeweiligen Becken eine Obergrenze, sodass es zu Wartezeiten kommen kann. Da Gemmingen nur Dauerkarten, die beim Ein- und Austritt gescannt werden, verkauft und es keine Zeitblöcke gibt, aktualisiert die Kommune auf ihrer Homepage regelmäßig die aktuelle Anzahl der Gäste im Bad, sodass man seinen Besuch besser planen kann.