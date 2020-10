Aufgrund der Corona-Verordnung dürfen Schulräume nicht mehr für außerschulische Zwecke genutzt werden. So auch auf dem Campusareal in Eppingen. Symbolfoto: Armin Guzy

Von Falk-Stéphane Dezort und Armin Guzy

Bad Rappenau/Eppingen. Für viele Einrichtungen kam der Erlass zur Unzeit. Seit vergangenem Donnerstag dürfen Schulräume nicht mehr für außerschulische Zwecke genutzt werden. In kürzester Zeit mussten nun vor allem Volkshochschulen (VHS) und Musikschulen Ersatzräume finden. Eine Herausforderung, die auch dank kommunaler Unterstützung aber weitgehend gemeistert wurde.

Sowohl die VHS Unterland als auch die Musikschule Unterer Neckar sind in der Kurstadt von der Corona-Verordnung betroffen und müssen mit ihren Kursen umziehen. Bei der Suche danach fühlen sich die Verantwortlichen bei der Verwaltung gut aufgehoben. "Hier gibt es eine tolle Unterstützung, sie versuchen alles, dass wir ausweichen können", betont VHS-Außenstellenleiterin Petra Beger im Gespräch mit der RNZ. So findet ein Polnisch-Kurs, der zum Auftakt noch in der Verbundschule angeboten wurde, nun im Vorzimmer des Gewölbekellers im Wasserschloss statt.

Die VHS sei ohnehin in der "glücklichen Situation", dass sie auch einige Kurse in den Räumlichkeiten des eigenen Gebäudes in der Heinsheimer Straße 16 unterbringen konnte. So musste bisher keine Veranstaltung aus dem Herbst-Winter-Semester wegen fehlender Räume abgesagt werden. "Nur, wenn wir nicht genügend Teilnehmer hatten, haben wir absagen müssen. Alle Kurse, die liefen, wurden auch anderweitig untergebracht", sagt Beger.

Besonders hart trifft die neue Verordnung die Musikschule "Unterer Neckar" nicht, wie Musikschulleiter Marco Rogalski erklärte. Denn: "Alle Schulkooperationen in den Schulen können weiter stattfinden. Die Rektoren haben kein Veto eingelegt." In Bad Rappenau nutzt die Musikschule Räume unter anderem in der Grundschule und in der Verbundschule. Nur wenn Fremde von außen auch am Kurs teilnehmen, müsse man umziehen – beispielsweise wie die VHS ins Wasserschloss. Auch hier sei die Zusammenarbeit mit der Stadt "super. Es ist eine großartige Leistung und es gibt eine tolle Unterstützung", bezieht sich Rogalski nicht nur auf die Kurstadt, sondern auf alle Trägergemeinden.

Die Musikschule "Unterer Neckar" habe zudem aus der 1. Welle der Pandemie im Frühjahr gelernt. "Die Trägergemeinden haben viel investiert, damit wir nicht in der Luft hängen", sagt der Musikschulleiter. Denn die Lehrer seien mit Tablets ausgestattet worden, sodass der Unterricht damit aufrechterhalten werden kann, auch für Schüler, die sich zeitweise in Quarantäne befinden. Der virtuelle Unterricht sei zwar nicht mit dem Präsenzunterricht vergleichbar, aber besser als nichts.

"Seit Freitag war ich ununterbrochen im Büro und habe nach Ersatzräumen gesucht und Unterricht umgelegt", schildert Adrian Fischer, der gemeinsam mit seiner Frau Caroline vor Kurzem die Leitung der Musikschule Eppingen (MusE) übernommen hat. Seit Dienstag sind nun für fast alle Angebote eine Lösung und ein Ausweichort gefunden, auch wenn mitunter viel Flexibilität gefordert ist. Aber das Ziel ist klar: "Wir wollen den Live-Unterricht so lange wie möglich aufrechterhalten. Musik ist vor allem ein Miteinander", betont Fischer.

Acht Außenstellen hat die MusE, die Unterricht auch in Ittlingen, Gemmingen und Kirchardt anbietet. Vor allem die Einzelstunden fanden bislang meist in den örtlichen Grundschulen statt. Dass diese nun wegfallen, war das größte Problem. Fischer berichtet aber auch von engagierter Unterstützung seitens der Stadtverwaltung – beispielsweise wird es nun Unterricht im Foyer der Stadthalle geben – und von Musikvereinen, die ihre eigenen Proben verschoben haben, um in ihren Räumen den MusE-Unterricht zu ermöglichen. "Das bringt einen auch zusammen", kann Fischer der Misere auch Positives abgewinnen.

Auch bei der VHS weiß man: Die Kursteilnehmer hängen an Präsenz und suchen die Gemeinschaft. "Zumba" vor dem Computerbildschirm? Dem können wohl nur wenige etwas abgewinnen. Von der Schließung der Schulgebäude sind bei der VHS kaum Kurse betroffen, weil Schulen bei der Programmplanung von vornherein weitgehend ausgeklammert wurden. Der Kursbereich "Bewegung", der meist in städtischen Hallen stattfindet, ist stärker eingeschränkt. Einige Kurse seien im Einvernehmen mit den Dozenten bereits abgesagt oder zumindest unterbrochen worden, teilte die VHS-Leitung auf Anfrage mit – auch, weil es manchen Teilnehmern zu heikel wurde. Das Online-Angebot in Eppingen befindet sich noch im Aufbau, erste Versuche hätten aber eine eher geringe Resonanz gefunden. Das neue Kursprogramm, an dem man in der VHS bereits feilt, und das trotz Corona den gewohnten Umfang bieten soll, wird da zur Herausforderung.

Ob die Eppinger Schulmensa, die für Schüler nach wie vor unter strengen Hygienebedingungen in Betrieb ist, nach dem Erlass weiterhin als Ausweichort für Gemeinderatssitzungen genutzt werden kann, wird derzeit von der Verwaltung geprüft.