Von Armin Guzy und Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau/Eppingen. Nach der Wahl hat sich auch in der Region am gestrigen Montag bei den Gewinnern Katerstimmung breitgemacht. Zu uneindeutig sind die Ergebnisse, zu viele Koalitionsmöglichkeiten gibt es, als dass sich jetzt schon jemand sicher auf der Regierungsbank wähnen könnte. Vertreter von FDP und Grüne haben Angst vor einer möglichen Großen Koalition aus SPD und CDU, bei denen sie dann trotz ihrer Stimmzuwächse außen vor bleiben würden. Aber auch ob Grüne und FDP in einer Koalition mit einem der beiden Partner auf einen Nenner kommen werden, bleibt fraglich.

Die CDU musste auch im Kraichgau herbe Verluste von teilweise mehr als zehn Prozent hinnehmen, während SPD und FDP deutlich und die Grüne zumindest etwas zulegen konnten. Das Ergebnis der AfD ist im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 zwar schlechter, liegt in vielen Kraichgaugemeinden aber noch immer über dem Bundesdurchschnitt. Hochburg ist hier Kirchardt; dort hat die AfD 17,4 Prozent der Erst- und 18 Prozent der Zweitstimmen erreicht. Aber auch in Bad Rappenau (14,5 Erst- und 15,1 Prozent Zweitstimmen), Eppingen (jeweils 15,2 Prozent) und Siegelsbach (14,7; 14,9 Prozent) bleibt die AfD trotz Verlusten stark – vielen zu stark für eine Partei, deren Teilorganisationen laut Verfassungsschutz offenkundige verfassungsfeindliche Bestrebungen haben.

Bei der Eppinger CDU leckt man die unübersehbaren Wunden. Klaus Scherer, Vorsitzender der Gemeinderatsfraktion nennt das Ergebnis von 24,4 Prozent der Zweitstimmen einen "Schuss vor den Bug" und sieht seine Partei nicht als diejenige an, die von den Wählern den Auftrag für eine Regierungsbildung bekommen haben. Der mögliche Rückzug in die Opposition tue zwar weh, sei aber vielleicht nötig, um sich personell zu erneuern und den Standort neu zu bestimmen. "Wir haben zu viele Probleme ausgesessen", analysiert Scherer, dem es beim Wahlkampf seiner Partei an Inhalten gefehlt hat. "Wir müssen den Bezug zur Basis wiederfinden." Das Abschneiden der AfD wertet Scherer als "bedenklich", da die Partei kaum mehr zu bieten habe als Schlagworte.

Aber auch bei den Siegern herrscht kein Jubel. Eppingens SPD-Chef Hartmut Kächele spricht zwar von einem erfreulichen Comeback, mit dem noch vor einem Vierteljahr kaum jemand gerechnet habe, sieht seine Partei aber noch längst nicht an der Regierung, sondern vermutet gar, dass es auf eine Jamaika-Koalition von CDU, Grünen und FDP hinauslaufen könnte. "Das aber würde uns nicht weiterbringen", sagt er, schließlich hätten die Mehrheit der Wähler klar signalisiert, dass sie Veränderungen in der Sozial- und Klimapolitik wollen. Dass nun womöglich FDP und Grüne "ausbaldowern, wer unter ihnen Kanzler wird", führe den Wählerwillen ad absurdum und werde die Bürger nicht von der Demokratie überzeugen.

Auch in der Kurstadt herrschte in den Lagern von SPD und Grünen trotz des guten Abschneidens auf Bundesebene Enttäuschung. "Das Ergebnis ist sicherlich zufriedenstellend. Es war für uns wichtig, das Josip Juratovic sein Mandat verteidigen konnte", sagte Gundi Störner, Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im Gemeinderat. Der SPD-Kandidat hat, wie bereits vor vier Jahren, den Einzug nach Berlin über einen Listenplatz geschafft. Trotz schlechterer Vorzeichen, denn Juratovic stand nur auf Platz 18 – 2013 war er noch auf Rang 16 gelistet worden. "Dennoch ist die Stimmung gedrückt", führte Störner weiter aus. Grund dafür ist das starke Abschneiden der AfD. Gegen den Bundestrend hat die Partie in der Kurstadt mit 15 Prozent bei den Zweitstimmen ein deutlich besseres Ergebnis erreicht. In Zimmerhof – Störners Heimat – wurde die AfD mit 25,3 Prozent sogar klar stärkste Kraft. "Das kann ich nicht verstehen. Wir müssen überlegen, an was das liegt."

"Was bringt einen Bad Rappenauer Bürger dazu, das Kreuz bei der AfD zu machen?", fragte auch Robin Müller, Grünen-Fraktionschef im kurstädtischen Gremium. In Bad Rappenau kamen die Grünen bei den Zweitstimmen nur auf 10,1 Prozent. "Dass die AfD besser abschneidet, tut weh", sagte Müller. Ebenso bedauere er, dass der Wahlkreis in Berlin nicht von der Grünen-Kandidatin Isabell Steidel vertreten werde. Über die Liste hätte sie mindestens auf Rang 15 sein müssen, um in den Bundestag einzuziehen. Allerdings rangierte sie auf Listenplatz 30. "Das ist dann schon enttäuschend", konstatiert Müller.

Hintergrund Mehr zur Bundestagswahl gibt es unter www.rnz.de/btw21. Mehr zur Bundestagswahl gibt es unter www.rnz.de/btw21.

Dennoch: "Es gibt seit Jahren einen Aufwärtstrend. Es gilt, den Schwung mitzunehmen." Die Grünen seien auf einem guten Weg. "Wir sind die klare Nummer drei im Bund", betonte Müller. Egal welches Dreierbündnis es am Ende geben wird – eine erneute Große Koalition halten er und Störner für ausgeschlossen –, "es wird einen grünen Fußabdruck in der Bundesregierung geben".

Peter Wieser, Sprecher der Eppinger Grünen-Fraktion, sagt, er sei gegenüber den Prognosen skeptisch gewesen und sieht seine Vorsicht nun bestätigt. Mit 10,6 Prozent sei Eppingen "nicht gerade die grüne Hochburg", konstatiert er, sieht aber dennoch, dass die Arbeit in der Gemeinderatsfraktion von den Wählern honoriert wird. Wie eine mögliche Zusammenarbeit mit der FDP auf Bundesebene funktionieren soll, wisse er noch gar nicht, bekundet Wieser. Dass die AfD mit "ihrer destruktiven Politik" so viele Menschen begeistern könne, sei für ihn erschreckend und eine Herausforderung für alle Demokraten.

Der Eppinger FDP-Stadtrat und Landtagsabgeordnete sieht in Bezug auf seine Partei eine "sehr, sehr positive Grundstimmung in der Bevölkerung", hätte sogar noch ein besseres Ergebnis erwartet. In seinem Wohnort Rohrbach kamen die Liberalen sogar auf 20,4 Prozent und sind zweitstärkste Kraft hinter der CDU mit 24 Prozent. Eine Ampel-Koalition hält Heitlinger für wahrscheinlicher als eine Große Koalition. Er erwartet "sehr spannende Koalitionsverhandlungen".

Anm. d. Red.: Die Ergebnisse in Zimmerhof und Rohrbach berücksichtigen nur die vor Ort abgegebenen Stimmen. Die Briefwahlstimmen lassen sich nicht einem Ort zuordnen.