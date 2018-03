Bad Rappenau/Bad Wimpfen. (y) Wegen eines Hangrutsches hat die "Deutsche Bahn Netz" am Freitagmittag die Strecke zwischen Bad Wimpfen und Bad Rappenau für den Bahnverkehr komplett gesperrt. Die Sperrung soll laut Mitteilung der DB voraussichtlich Montag, 19. Februar, 4 Uhr, dauern. Als Grund für die Maßnahme werden umgestürzte Bäume sowie hohe Niederschlagsmengen angeführt, die den Untergrund aufgeweicht hätten, so dass es zu Beeinträchtigungen des Bahndammes gekommen sei.

Zwischen Sinsheim und Bad Wimpfen ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Regionalexpress-Züge Mannheim-Heilbronn werden über Eberbach (Neckar) und Mosbach-Neckarelz umgeleitet.

Fahrgäste, die die S 42 der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) nutzen, können sich unter www.avg.info informieren. Die Bahn empfiehlt allen Reisenden, sich vor Fahrtantritt auf www.bahn.de/aktuell, in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft zu informieren. Wegen zum Teil längerer Fahrzeiten werden Reisende gebeten, gegebenenfalls frühere Verbindungen zu nutzen. Informationen dazu, in welcher Form der Schienenersatzverkehr angeboten wird, werden auch regelmäßig im Verkehrsticker der AVG unter www.avg.info aktualisiert.

Bereits vor wenigen Tagen war es in diesem Bereich nahe der Stadtbahnstrecke zu einem kleineren Erdrutsch gekommen, in dessen Folge der dortige Streckenabschnitt für rund eine Stunde gesperrt werden musste. Der jetzige ist offenbar erheblich größer und kommt auch für Faschingsfreunde zu Unzeiten: Teilnehmer und Zuschauer können den großen Umzug der Wimpfener Faschingsgesellschaft WFG am morgigen Sonntag um 14 Uhr aus Richtung Bad Rappenau nicht mit dem Zug erreichen.

Von einem sofortigen Beginn der Aufräum- und Sicherungsarbeiten war gestern vor Ort nichts zu sehen. Ein Bahnsprecher teilte auf Nachfrage mit, dass die Arbeiten voraussichtlich erst am Montag beginnen. Das Ordnungsamt der Stadt Bad Wimpfen hat die Wege, die unterhalb des betroffenen Gebietes an einem Steilhang am Neckar verlaufen, für Fußgänger und Fahrzeuge gesperrt.