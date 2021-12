Bad Rappenau. (fsd) Bereits seit Längerem hat sich der Ortsverein der Ökologisch Demokratischen Partei (ÖDP) den Kampf gegen achtlos weggeworfene Zigarettenkippen auf die Fahnen geschrieben. Spätestens mit Beginn der Corona-Pandemie haben die Ehrenamtlichen diesen noch mal forciert. Seither trafen sich ÖDPler regelmäßig, um gemeinsam im Stadtgebiet die Stummel der Zigaretten einzusammeln. Rund 40 Liter Kippen sind das Ergebnis von fünf Sammelaktionen im Jahr 2021.

Bei den Treffen zeigte sich immer wieder, dass die Stummel vor allem rund um Sitzbänke, an Übergängen oder immer dort, wo kein Müllereimer in der Nähe stand, einfach auf den Boden geworfen wurden. Aus diesem Grund hatten die Ehrenamtlichen vor einigen Wochen an den neuralgischen Punkten ausgediente Tetrapacks, die sie zu Aschenbechern umfunktioniert hatten, aufgehängt (wir haben berichtet). "Wir wollten einfach mal testen, wie es angenommen wird", erklärt der ÖDP-Stadtrat Jochen Hirschmann.

Nach rund zwei Monaten wurden die zehn Tetrapack-Aschenbecher im Bereich des Kurparkes und des Mühltalweges kürzlich wieder eingesammelt. Zwei der "Aschenbecher" waren verschwunden. Die restlichen waren teilweise bis zum Anschlag gefüllt. In Summe kamen so rund vier Liter an Kippen zusammen. Es zeigte sich, dass an den Bänken mit den Tetrapacks deutlich weniger Kippen auf dem Boden lagen als vorher ohne die Aschenbecher. "Ich bin positiv überrascht", sagt Hirschmann. Er habe nicht erwartet, dass die Tetrapacks so gut angenommen werden, sondern sich die Leute vielmehr einen Scherz daraus machen und die Kippe extra daneben werfen. Dass es jetzt anders gekommen ist, sei umso erfreulicher. "Wir sind auf jeden Fall zufrieden", ergänzt sein Stadtrats-Kollege Klaus Ries-Müller.

Und die Ehrenamtlichen haben durchaus Nachahmer gefunden. Kurz nachdem sie ihre Aschenbecher aufgehangen hatten, hatte ein Unbekannter an einer Bank bei einer Klinik im Kurpark einen weiteren Tetrapack angebracht.

"Das heißt für uns, dass wir die Aktion auf jeden Fall im nächsten Frühjahr wiederholen, sobald die Temperaturen wieder vermehrt zum Rauchen im Freien einladen", blickt Hirschmann in die Zukunft. Dann wolle man laut Ries-Müller die Aktion auf alle Parks ausweiten. Er rechnet damit, dass dann zwischen 40 und 50 Aschenbecher in der Kernstadt aufgehängt werden. Diese sollen dann auch von den Mitgliedern der Sammeltruppe regelmäßig beim Spaziergang kontrolliert und im Bedarfsfall ausgetauscht werden. Denn wenn ein Tetrapack überquillt, landen die Stummel wieder auf dem Boden und können für schädliche Folgen für die Umwelt sorgen.