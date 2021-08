Marina Schuster muss nach Köln und ärgert sich in Bad Rappenau über die App, die am Streiktag „nichts Vernünftiges anzeigt“. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Bad Rappenau. Der Regionalexpress nach Heilbronn fährt auf Gleis 1 ein, der nach Mannheim auf Gleis 2 kurz darauf aus. Zurück bleibt ein Bahnhof, wie in einem Western. Fehlt nur noch ein Steppenläufer-Busch, der durchs Gleisbett rollt, und ein einsam Zigarillo rauchender Mann mit Poncho. Die Bahnhofsuhr in Bad Rappenau zeigt 8.40 Uhr. Es ist Lokführer-Streiktag.

Der Bahnhof bleibt menschenleer zurück. Jeder hier, der bis jetzt gewartet hat, hat sich in die beiden bereits gut gefüllten Züge gedrängt. Denn wer weiß an diesem Mittwoch schon so genau, wann der nächste kommt, und ob überhaupt? Geschimpft und improvisiert wird an diesem Tag reichlich.

Ein paar Minuten später ist doch jemand zu sehen, das Handy am Ohr und einigermaßen verzweifelt. "Ich muss irgendwie zur Arbeit kommen", sagt Pascal Mack und räumt ein, vom Streik vorher gar nichts mitbekommen zu haben. Seinen Chef hat er gerade informiert. Nun versucht er, jemanden zu finden, der ihn abholen und nach Bad Friedrichshall fahren kann. Ein Hinweis auf Schienenersatzverkehr ist nirgendwo zu sehen. "Ich weiß nicht, ob ich dafür Verständnis habe", sagt der junge Bad Rappenauer, auf den Grund für den Streik angesprochen.

An Gleis 1 trifft Daniel aus Fürfeld mit dem Fahrrad ein. Er hat Urlaub, will heute noch zu einem Freund nach Würzburg und fragt sich nun, ob und wie er sein Rad notfalls in den Ersatzbus bekommen soll, falls auf absehbare Zeit kein Zug mehr fährt. Immerhin bekommt er die Verbindungen auf seiner Handy-App angezeigt. "Das geht eigentlich", sagt er. Aber wo genau der Ersatzverkehr abfährt, zeigt die App ihm nicht.

"Ich bin keiner, der schimpft", behauptet Ralf, der mittlerweile in einem Wartehäuschen Platz genommen hat, "aber ich bin nicht zufrieden mit der Bahn." Sie habe auch ohne Streik fast immer Verspätung, es gibt keinen Fahrkartenschalter mehr, und für ältere Leute seien die Automaten eine Zumutung. "Bad Rappenau ist doch eine Kurstadt. Da darf man die Leute nicht einfach so im Regen stehen lassen", schimpft er dann doch, lobt im selben Atemzug aber Manfred von der Stadtreinigung, ohne den es hier auch noch dreckig wäre.

Auf Gleis 2 wartet Alex auf den Neun-Uhr-Dreier nach Heilbronn. Er will zu einem privaten Termin, der aber nicht aufzuschieben ist, wie er sagt. In der Nähe steht Sabrina mit ihrer Tochter Nele. Auch sie wollen nach Heilbronn. "Die Kleine freut sich aufs Schoppen und auf ein Eis", verrät Sabrina und dreht sich dann zu ihrer Tochter um: "Wir warten noch zwei Züge ab. Dann machen wir was anderes." Nach Sinsheim kämen sie ja auch nicht, sagt die junge Mutter, als auch schon die Durchsage ankündigt, dass der Neun-Uhr-Dreier heute ausfällt, und um Entschuldigung bittet. "Do you speak English?" fragt ein Mann einer ausländischen Kleingruppe und lässt sich die Durchsage übersetzen und den Hintergrund erklären. Nach kurzer Beratung verschwindet das Grüppchen frustriert vom Bahnsteig.

Zurück bleibt Marina Schuster, die gerade alle ihre Termine auf den Nachmittag verlegt hat. Sie war auf Familienbesuch in Bad Rappenau, wollte eigentlich schon mit dem 7.30 Uhr-Zug zurück nach Köln fahren und studiert nun die App, die aber "nichts Vernünftiges anzeigt", nur Züge, die mit einem Ausrufezeichen markiert sind und "eventuell" fahren – so wirklich klar ist das nicht. "Normalerweise ist das easy", sagt die junge Frau, die in Bad Rappenau aufgewachsen ist: drei Stunden Fahrt, einmal umsteigen. "Es ärgert mich, dass man keine Infos bekommt", sagt sie und erklärt, dass sie "überhaupt kein Verständnis für die Lokführer" hat. "Die brauchen überhaupt nicht zu meckern", sagt die Soloselbstständige, die monatelang zum Nichtstun verdammt war, "die waren doch von Corona fast gar nicht betroffen" und hätten außerdem etliche Privilegien.

Marina Schuster hat der RNZ ihre weitere Streik-Reise per E-Mail geschildert: "10.36 Uhr, Weiterfahren eigentlich 10.36 Uhr von Mannheim mit ICE. "Verzögerungen im Betriebsablauf" als Durchsage. App, Webseite und digitale Anzeige zeigen verschiedene Uhrzeiten der Abfahrt des ICE an. Reale Ankunft des ICE um 11.08 Uhr, Abfahrt um 11.12 statt 10.36 Uhr. Der Zug ist brechend voll. Niemand in diesem ICE kann die Corona-Abstände einhalten. Das ist verantwortungslos von den streikenden Zugführern. Ich habe einen Stehplatz im Bistro zwischen 1. und 2. Klasse; Lena geht in die 1. Klasse. Um 11.36 Uhr kommt die Durchsage, dass der Zug kurz vor seinem nächsten Stopp, 'Frankfurt Flughafen', umgeleitet werden muss und daher eine Stunde länger bis zu der ersten Station benötigt – aus der regulären Ankunft 12.05 – verspätet real 12.37 Köln – wird nun 12.30 in Frankfurt statt Köln. Es startet ein Run aufs Bistro. Die beliebtesten Artikel (Pommes) waren bereits bei der Abfahrt ausverkauft; die Brötchen-Auslage ist leer. Das wird jedem der vielen Kunden einzeln erklärt, anstatt einen Aushang zu machen. Ich setze mich auf den Boden unter einen Bistrotisch – hier habe ich mehr Abstand zu der Warteschlange –, lese die mitgebrachte Zeitung und mache Picknick mit mitgebrachten Brötchen und Wasser. 12.03 Uhr die nächste Durchsage: Der Streckenabschnitt ist belegt: 12.11 Uhr die Kaffeemaschine fällt aus. Sekt ist ausverkauft. Chips gibts nicht. Um mich herum diskutieren Passagiere mit Sitzplatz-Reservierung für ausgefallene Züge, dass sie jetzt im Gang stehen müssen. Am WC klebt ein "Out of Order"-Schild. 12.37 Uhr: Ankunft in Frankfurt, aber von der falschen Seite; ein Gleis-Wechsel ist nötig. Ankunft in Köln um 13.37 statt 12.05 Uhr. Für angekündigtes Streik-Chaos noch okay. Die Bahn hat ja oft Verspätung ...

Gegenüber, auf Gleis 1, bricht eine gehandicapte junge Frau in Tränen aus, weil ihre gewohnte Alltagsroutine durchbrochen ist und sie sich nicht zu helfen weiß. Sie versteht nicht, was los ist, bekommt aber Hilfe von anderen Wartenden, während Gerd Hoffmann auf Verkehrsminister Winfried Hermann schimpft, den er als Schuldigen an der ganzen Misere ausgemacht hat. Auch der Rentner pendelt regelmäßig und hat, wie er sagt, schon genügend Erfahrung mit der Unzuverlässigkeit der Bahn gesammelt. Die einzige Regelmäßigkeit des Unternehmens liege darin, ihm einstündige Wartezeiten beim Umsteigen in Bad Friedrichshall zu bescheren, weil der Zug aus Bad Rappenau ständig verspätet sei. Am (insolventen) "Pleiteunternehmen" Abellio lässt er kein gutes Haar und zeigt auch keinerlei Verständnis für den Streik der GDL – "erst recht nicht nach Corona". Ein Lob hat auch er nur für Manfred von der Stadtreinigung, der gerade mit Greifzange und Rollcontainer um die Ecke kommt, und dem er seine inzwischen ausgelesene Bild-Zeitung in die Hand drückt. "Ohne ihn säh’s hier schlimm aus", sagt Hoffman und nickt Manfred zu, der eigentlich gar nicht fürs Saubermachen hier zuständig ist. "Wenn ich’s nicht mach’ ...", sagt der, zieht die Schultern hoch, kündigt aber auch gleich an, dass er ab nächster Woche Urlaub hat. Auch das noch. Hoffmann ist sichtlich aufgebracht über die Nachrichten dieses Morgens.

Eine Entschuldigungs-Durchsage später hat sich Marina Schuster mit Lena zusammengetan, die einige Wochen in der Vesalius-Klinik war und nun auch nach Köln und weiter nach Hamm will. Schuster hat bereits Zeitschriften und Getränke besorgt. Vielleicht wird aus der streikbedingten Zufallsbekanntschaft der beiden Frauen ja eine Freundschaft.

Weniger entspannt sitzt Rentner Johann Schmidt auf seinem Rollator. Er muss zur Behandlung seiner Augen regelmäßig nach Brackenheim und den Termin pünktlich einhalten. So wie’s aussieht, ist er heute aber auf die Kulanz der Klinik angewiesen. "Für uns alte Leute ist das alles ganz schlimm", sagt er gerade, als zumindest auf dem anderen Gleis weiß-gelbe Hoffnung naht: 9.27 Uhr, Abellio kommt. Schuster schultert ihren Rucksack und winkt zum Abschied über das Gleis. Die junge Frau nimmt’s mit Galgenhumor: Das Ticket hat sie für 84 Euro online gekauft. "Heute gibts mehr Zugfahren fürs gleiche Geld", sagt sie und schickt später vom Handy aus noch eine Reisebeschreibung (siehe unten).

> Die GDL hat mit der Abellio Rail GmbH übrigens einen Firmentarifvertrag abgeschlossen. Die indirekt vom Streik betroffene > Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) teilte mit, dass das Angebot der Linie S 4 zwischen Eppingen und Öhringen sowohl am 11. und am 12. August stabil angeboten werden kann. Der Verkehr der beiden Linien S 41 und S 42 ("Heilbronn Nord") ist jedoch stark betroffen. Zwischen dem Bahnhofsvorplatz Heilbronn und Neckarsulm verkehrt auf der Innenstadtstrecke ein stündlicher Pendelzug.