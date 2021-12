An acht Orten im Landkreis bietet das Waldnetzwerk unter dem Motto „Waldentdeckertour“ einen geführten Erlebnisspaziergang im Forst an. Eine dieser Touren mit neun Stationen und allerhand Wissenswertem zum Wald und seinen Bewohnern gibt es auch in Bad Rappenau. Startpunkt ist der Parkplatz am Waldstadion. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Bewegung an der frischen Luft ist gesund – das ist kein Geheimnis. Doch wem das schnöde Spazierengehen zu langweilig ist, kann sich seit einigen Tagen in verschiedenen Wäldern der Region auf eine Waldentdeckertour begeben und die Natur mit allen Sinnen erleben. Organisiert wurde die Tour vom Waldnetzwerk rund um Geschäftsführerin Manuela König.

Neun Stationen hat sie mit ihren Kollegen in vier Teams am 22. Dezember in den Wäldern in Bad Rappenau, Eppingen, Ilsfeld, Jagsthausen, Leingarten, Möckmühl, Neckarsulm und Güglingen-Pfaffenhofen aufgebaut. Eine lange Vorlaufzeit benötigten sie dafür allerdings nicht. "Wir haben eineinhalb Wochen Gas gegeben", berichtet König. Bereits im November habe es Überlegungen gegeben, das Angebot, das bereits im Lockdown im vergangenen Frühjahr großen Anklang gefunden hatte, für die Adventszeit auf die Beine zu stellen.

Doch aufgrund steigender Corona-Zahlen habe man sich zunächst dagegen entschieden und das Projekt auf Eis gelegt. "Aber wie es mit guten Ideen so ist, gehen sie einem nicht mehr aus dem Kopf", sagt König. So habe man zunächst Kontakt mit den Revierförstern aufgenommen und gefragt, ob und wo die Entdeckertouren umgesetzt werden können. "Die Kommunen haben wir als Waldbesitzer natürlich auch mit ins Boot geholt", betont sie. König ist froh, dass alles reibungslos geklappt hat und auch alle verfügbaren Kräfte beim Waldnetzwerk perfekt zusammengearbeitet haben.

Und bis zu den ersten positiven Rückmeldungen mussten die Naturliebhaber nicht lange warten. Seit 23. Dezember sind die Entdeckertouren freigegeben, und noch am gleichen Tag seien bereits die ersten E-Mails samt Fotos von den Ausflügen eingegangen. Denn das Team des Waldnetzwerks hat sich nicht nur eine abwechslungsreiche Tour überlegt, sondern veranstaltet gleichzeitig auch ein Gewinnspiel. Alle weiteren Infos dazu gibt es auf einer entsprechenden Tafel beim jeweiligen Startpunkt. Wo die Touren beginnen, erfahren Interessierte unter www.waldnetzwerk.de

In Bad Rappenau gelangt man vom Parkplatz am Waldstadion auf die rund 1,5 Kilometer lange Strecke – je nach Ort variiert die Länge. Wie König betont, habe man aber überall darauf geachtet, dass die Tour über befestigte Wege führt und auch kinderwagentauglich ist. "Wir möchten trotz allem Aktivitäten bieten und Impulse geben, den Wald als Lebensraum zu erleben", erklärt König die Intention hinter der Waldentdeckertour. "Es ist eine bunte Mischung. Die Leute sollen Spaß haben."

Resi Reh zeigt den Besuchern den Weg. Aber Obacht: Wie viele Rehe sind im Wald versteckt? Foto: Falk-Stéphane Dezort

Die neun Stationen, die in jedem Wald gleich sind, könnten unterschiedlicher kaum sein. An einem Punkt werden die Spaziergänger kurzerhand zu waschechten Waldkommissaren, die sich auf einem abgegrenzten Waldstück auf die Suche nach Dingen begeben, die dort nichts zu suchen haben und für die Natur schädlich sind. Und das ist gar nicht mal so leicht: Beim Selbstversuch blieb Vieles unentdeckt. Besser gelang es dem neunjährigen Collin mit seiner Oma Kathrin. Sechs der acht versteckten Gegenstände konnten sie erspähen. "Das ist schrecklich, wenn so etwas wirklich im Wald liegt", war die Meinung des Kommissaren-Duos.

Einige Meter weiter ist dann der Tastsinn gefragt, aber auch Fragen zu Waldtieren warten auf die Entdecker. Mit in die Tour integriert ist auch ein sogenannter Winterbaum, an dem die Besucher Futter für die Waldbewohner hängen können. So mancher Vogel machte vom reich behangen Futterbaum Gebrauch. Auf gut der Hälfte der Strecke lädt eine Waldhütte mit ihrer Station zum Verweilen ein. Aber auch Waldwichtel, die auf neue Möbel für ihre Häuser hoffen, Waldgewohnheiten und eine Foto-Tour sorgen für reichlich Abwechslung auf der Entdeckungsreise im Wald.

Ein Waldwichtel macht es sich gemütlich und wartet auf neue Möbel. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Auf diese hat sich auch Familie Schleffe aus Gundelsheim begeben. Zusammen mit ihren Eltern Sascha und Michelle tollten Luca (sechs) und Marie (acht) durch den Bad Rappenauer Wald. "Das ist wirklich spannend", freuten sie sich über das Angebot und genossen den Abschluss auf dem Waldspielplatz, während die Eltern erschöpft auf einer Bank zur Ruhe kamen.

Noch bis zum Ende der Weihnachtsferien sollen die Entdeckertouren möglichst viele Familien in den Wald locken. Doch König hofft, dass das Angebot auch über den 10. Januar hinaus aufrechterhalten werden kann. Dies hängte aber vom Material und der Holzernte ab. Diesbezüglich stehe man in engem Kontakt mit den Förstern, denn manche Strecken sind davon betroffen. "Unser Wunsch ist, dass die Touren bis Ende Januar stehen."