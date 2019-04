Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Wer als Tourist oder Kurgast in den letzten Monaten und Jahren am Bahnhof ankam, war, wenn er sich nicht bereits zuhause informiert hatte, zunächst orientierungslos. Was gibt es zu entdecken? Welche Angebote hat die Stadt? Wo muss ich eigentlich hin? Diese waren sicherlich nur einige der vielen Fragen, die sich die Gäste gestellt haben dürften. Doch das hat ab Dienstag, 23. April, ein Ende. Im Glaskasten des Bahnhofsgebäudes öffnen die Bad Rappenauer Touristik Betriebe (BTB) eine von vielen Einwohnern lang ersehnte Außenstelle im Herzen der Stadt.

"Wir spiegeln die Gäste-Information aus dem Rappsodie am Bahnhof wider", erklärt BTB-Geschäftsführer Dieter Wohlschlegel im Gespräch mit der RNZ. "Alles, was man über Bad Rappenau erfahren kann, wird man da erfahren." So erhalten Interessierte Prospekte und Broschüren über die Kurstadt und ihre Umgebung. Zudem können vor Ort auch Eintrittskarten für eine Vielzahl von städtischen und landesweiten Veranstaltungen erworben werden. Die BTB-Außenstelle am Bahnhof ist ähnlich wie die im Rappsodie auch eine Reservix-Vorverkaufsstelle. "Wir sind aber keine Verkaufsstelle der Deutschen Bahn", betont Wohlschlegel. Zugtickets müssten weiterhin am Automaten gezogen werden.

BTB-Mitarbeiterin Sabine Eggensperger bat vor der Eröffnung um Verständnis für eventuell aufkommende Probleme in der ersten Woche. "Wir haben dort keinerlei Erfahrung und müssen erst sehen, wie es ist." Die Öffnungszeiten der dann zwei Gäste-Informationen habe man aufeinander abgestimmt. So öffnet der Bahnhof montags bis freitags von 9.30 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 17.30 Uhr. An Samstagen ist von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Im Rappsodie ist die Information montags bis freitags von 12.30 bis 17 Uhr besetzt. "Wir schauen bis Herbst, ob das klappt", meint Wohlschlegel. Falls nicht, wolle man dann die Öffnungszeiten an neue Bedürfnisse anpassen.

Neben der BTB will auch der "inDrink"-Geschäftsführer Jörg Huster dem seit Monaten leer stehenden Bahnhofsgebäude neues Leben einhauchen. Im neuen "Bahnhof 13" sollen Gastronomie und Verkaufsstandort vereint werden. Morgens stehe der Verkauf im Vordergrund. Neben verschiedenen Weinen soll auch Feinkost angeboten werden. "Wir wollen einen schönen Mix", sagt Huster. Später wolle man einen kleinen Mittagstisch und eine Abendkarte anbieten. Alles, was die Gäste als Feinkost auf ihren Tellern finden, könnten sie auch fürs Nachkochen zuhause erwerben. Zusätzlich könne man die Räumlichkeiten auch für Feierlichkeiten buchen, und es seien wechselnde Veranstaltungen wie eine Weinprobe geplant. Im Normalbetrieb sollen mehr als 50 Gäste Platz finden. Huster sieht das neue Geschäft für sich auch als "kleine Versuchsplattform". So wolle er ein tragfähiges Einzelhandelskonzept erarbeiten, das nicht nur kurzfristig gedacht ist.

Mit der BTB erwartet der Unternehmer eine gute Zusammenarbeit. Die Belebung des Bahnhofsgebäudes sei ein Mosaiksteinchen, um einen positiven Blick auf Bad Rappenau zu lenken. "Dazu wollen wir einen Beitrag leisten", sagt Jörg Huster.

Mitte Juni findet das Stadtfest in der Kurstadt statt. Bis dahin soll auch das neue Geschäft eröffnet sein, damit es sich beim verkaufsoffenen Sonntag präsentieren kann. Eine Eröffnung ist für Anfang Juni vorgesehen.