Von Julian Buchner und Armin Guzy

Bad Rappenau-Bonfeld. Hohen Schaden und einen großen Polizeieinsatz hat ein Diebestrio am frühen Donnerstag in Bonfeld verursacht: Die drei Unbekannten sprengten dort gegen 2.30 Uhr den Geldautomaten der Raiffeisenbank-Filiale und entkamen unerkannt. Ob sie dabei überhaupt Beute gemacht haben, bleibt vorerst im Dunkeln: Die Polizei verwies auf die laufenden Ermittlungen und wollte sich dazu nicht näher äußern. Nur so viel: "Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens kann aktuell nicht beziffert werden."

Auch auf welche Weise die Sprengung erfolgte, ist unklar. In ähnlichen Fällen wurde mitunter explosives Gas in den Automaten geleitet und dieses dann entzündet. Ob dies auch in Bonfeld der Fall war, wird noch ermittelt. Dass die Detonationskraft gewaltig war, daran besteht kein Zweifel: Die gesamte Glasfront der im Erdgeschoss untergebrachten Filiale wurde zerstört, die Straßenlaterne davor ist verbogen und das Gebäudeinnere glich noch am Donnerstagmittag einem Trümmerfeld mit herunterhängenden Deckenelementen und weitgehend zerstörtem Mobiliar.

Ein Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks begutacht kurze Zeit nach der Automatensprengung den Schaden an der Gebäudewand. Foto: Julian Buchner

Zum Glück konnten sich die Bewohner der darüberliegenden Wohnungen unverletzt ins Freie retten, nach dem die Explosion sie aus dem Schlaf gerissen hatte. "Die Ermittler konnten das Haus wegen eines drohenden Einsturzes nicht betreten", erklärte ein Polizeisprecher am Morgen. Auch die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk kamen mit einem Baufachberater an die Einsatzstelle, um die Statik zu prüfen. Unter dem Gehweg am Gebäude verläuft eine Gasleitung der Syna, die aber nicht beschädigt wurde.

Das Loch in der Gebäudefront ist inzwischen provisorisch mit dicken Grobspanplatten geschlossen. Davor lag am Donnerstag ein Haufen Schutt: ein Fensterrahmen, unzählige Glassplitter, Fetzen von Dämmstoffplatten, zerborstene Ziegelsteine. Dazwischen ragen die Reste eines kleinen Weihnachtsbaums auf, der, mit goldenen Papierherzen geschmückt, wohl bislang die Filialbesucher erfreut hat. Das tut er nun nicht mehr.

Das Innere der Raiffeisenbank-Filiale gleicht einem Trümmerfeld. Foto: Armin Guzy

Ersten Ermittlungen zufolge sollen drei Täter für die Explosion verantwortlich sein. Zeugen gaben an, sie hätten kurz nach dem Knall einen dunklen Audi mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Fürfeld fahren gesehen. Bei dem Auto könnte es sich laut Polizei um einen schwarzen Audi A6 Avant handeln, mit dem die Täter vermutlich auf die nahe Autobahn 6 flüchteten. Die sofort gestarteten, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, an denen auch benachbarte Polizeipräsidien beteiligt waren, blieben letztlich erfolglos. Zumindest bislang, denn die Polizei wertet auch die Bilder der am und im Bankgebäude angebrachten Überwachungskameras aus. Möglicherweise ergeben sich dadurch doch noch Hinweise auf die Täter.

Außerdem setzen die Ermittler auf mögliche weitere Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum schwarzen Audi machen können, oder denen in den zurückliegenden Tagen rund um das Gebäude in der Merkurstraße etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Die Kriminalpolizei hat unter 07131 / 1044444 ein Hinweistelefon geschaltet.

Foto: Buchner

Im März hatten ebenfalls mindestens drei Täter zwei Bankautomaten in Schwetzingen gesprengt, im Juni wurde dann ein Automat in Rauenberg geplündert, im Juli einer in Viernheim. Der jüngste ähnliche Fall im Landkreis Heilbronn war, ebenfalls im Juli, die Sprengung zweier Automaten in Untergruppenbach und im Eppinger Stadtteil Mühlbach. Die Zahl solcher Vorfälle hat sich im Südwesten in den zurückliegenden drei Jahren stetig erhöht, wobei die jeweiligen Täter nicht immer tatsächlich auch mit Geld flüchten konnten. Bei der Sprengung eines Automaten im Januar in Ladenburg war die Detonation beispielsweise so stark gewesen, dass auch die Geldkassetten der Automaten zerstört wurden und sich die Geldscheine auf dem Vorplatz der Bank verteilten. Wenn es aber klappt, ist meist nicht nur der Sachschaden groß, sondern auch die Beute: Bei den beiden Schwetzinger Fällen soll sie beispielsweise rund 100.000 Euro betragen haben. Meist aber werden von Polizei und Banken aus Angst vor Nachahmern keine Summen bekannt gegeben. Das Landeskriminalamt beziffert den Gesamtwert der Geldscheine, die im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg aus gesprengten Automaten gestohlen wurden, auf rund 1,5 Millionen Euro.

Die seit einiger Zeit nur noch halbtags besetzte Filiale in Bonfeld wurde in den zurückliegenden Jahren übrigens bereits mehrfach überfallen, bislang jedoch noch nie gesprengt.

Update: Donnerstag, 9. Dezember 2021, 20.13 Uhr