Bad Rappenau. (fsd) Bald ist alles unter einem Dach. Zum 1. Januar 2023 übernimmt die Stadtverwaltung den Bad Rappenauer Touristik-Betrieb (BTB) in Eigenregie. Ausgangspunkt der Übernahme ist die Tatsache, dass der bisherige Geschäftsführer der BTB, Dieter Wohlschlegel, zum Jahresende in den Ruhestand geht. "So haben wir uns die Frage gestellt, wie es weitergeht", erklärt Oberbürgermeister Sebastian Frei. "Wir haben intern und extern überlegt, ob man an der BTB festhalten oder den Betrieb in Eigenregie übernehmen soll." Letztendlich habe man sich auch nach Gesprächen mit Steuerberatern für eine Übernahme entschieden, sagt Frei. "Uns wurde geraten, dass der Neustart der beste Weg ist." Zumindest kurzfristig sei dies so.

Ob man mittel- oder langfristig die Ausrichtung der jetzigen BTB innerhalb der Verwaltung ändern oder erweitern müsse, sei abzuwarten. Wichtig sei es dem OB, dass "wir die Mitarbeiter gut integrieren". Alle Angestellten der BTB, die bereits bei einer Versammlung über die Übernahme informiert wurden, werden übernommen.

Wie OB Frei beschreibt, entsteht zum Jahreswechsel sozusagen eine Veranstaltungs-Abteilung. Der Veranstaltungsbereich sei in der Vergangenheit ohnehin nur künstlich getrennt gewesen. Während die BTB für das Kurhaus zuständig war, übernahm das Kulturamt der Stadt die Organisation von Veranstaltungen unter anderem im Wasserschloss. "Das war ein Aspekt, der eine Rolle gespielt hat. Es gab hin und wieder Abgrenzungsprobleme", sagt Frei.

"Wir befinden uns nun in der vorbereitenden Umsetzungsphase", erklärt Wohlschlegel und gibt einen Ausblick, wie die Geschicke der BTB weitergeführt werden sollen. So übernimmt beispielsweise Sabine Eggensperger weiterhin das touristische Marketing und betreibt ebenso Öffentlichkeitsarbeit. Als eine der langjährigsten Mitarbeiterinnen der BTB soll sie künftig die Gäste-Informationen im Bahnhof und im "Rappsodie"-Foyer betreuen und an Ausschusssitzungen von Tourismusverbänden teilnehmen. Eine andere Kollegin, die bisher für die Kurtaxen-Abrechnung zuständig ist, übernimmt die Aufgabe auch weiterhin und wechselt ins Rechnungsamt. "Die Mitarbeiter freuen sich auf neue Aufgaben. Sie werden sich sicher gut einfinden", sagt Wohlschlegel. "Es sind ja keine Fremden. Das wird ein gefälliger Übergang. Es gibt keinen Grund, warum sie nicht zusammenwachsen", ergänzt der OB.

Einen Nachfolger für Wohlschlegel soll es vorerst nicht geben. Ein Großteil der Mitarbeiter wird dem Hauptamt der Stadt unterstellt, sodass Amtsleiter Wolfgang Franke die Aufsicht über das neue Personal hat. "Wir wollen erst einmal den Status quo unter dem Dach der Stadt fortsetzen. Aber wir halten uns offen, eventuell eine Stelle als Abteilungsleiter zu schaffen", erklärt der Oberbürgermeister.

Dass die Stadt mit der Übernahme Geld einspart, verneint Frei auf Nachfrage. "Es gibt sicher gewisse Einsparungen, aber keine gewaltigen Summen. Unter dem Strich kommen wir bei Null raus." Zudem sei das Finanzielle während der Überlegungen nie thematisiert worden. "Das war keine Motivation für diesen Schritt", betont der OB und fügt an: "Die Übernahme ist auch keine Geringschätzung gegenüber der BTB. Wir sind froh und dankbar für das, was in den vergangenen Jahren getan wurde. Wohlschlegel und sein Team haben gute Arbeit geleistet."